Denia popsal sílu Anglie, mlžil kolem Krejčího. Začátek tréninku bez opory
- Trenér Santi Denia před zápasem Ligy národů s Anglií neprozradil sestavu a na otevřeném tréninku v Edenu chyběl obránce Vladimír Coufal.
Kapitán Ladislav Krejčí se po vynechaném duelu s Chorvatskem cítí připraven nastoupit, konečné rozhodnutí ale padne až po debatě s lékaři.
Na pozici pravého obránce se jako náhrada nabízí Michal Sáček z Górniku Zabrze, pro kterého by šlo o druhý reprezentační start v kariéře.
Zůstal tajemný, opakoval diplomatické fráze. O sestavě pro úterní zápas Ligy národů proti Anglii neprozradil vůbec nic. „Rozhodneme se až po tréninku a debatě s lékařským týmem,“ uvedl španělský kouč Santi Denia. Až osmnáctá hodina, tedy pár minut po ní, prozradila víc. Na trávník v Edenu vyběhli čeští reprezentanti bez Vladimíra Coufala.
Realizační tým včetně Denii už stepoval na hrací ploše v Edenu, u postranní čáry postávali vysoce postavení funkcionáři David Trunda, Zdeněk Grygera a Pavel Nedvěd, společně s nimi debatoval také člen výkonného výboru a šéf plzeňské Viktorie Adolf Šádek.
Jedna změna se nabízí kvůli zranění
Až poté, s malým zpožděním, dorazila na trávník skupinka hráčů. Všichni společně. Mezi prvními se objevil kapitán Ladislav Krejčí, jenž sledoval sobotní zápas proti Chorvatsku pouze z tribuny. „Cítím se připravený,“ řekl na tiskové konferenci. „Rozhodneme se až po tréninku, záleží na jeho pocitech i lékařském týmu,“ mlžil Denia.
Česká reprezentace odehraje během aktuálního srazu čtyři zápasy v jedenácti dnech. I Pavel Šulc, ofenzivní hráč Lyonu, se nechal slyšet, že je nemožné nastoupit do všech. „Potřebujeme, aby hráči, kteří nastoupí, byli stoprocentně fit. Máme jich šestadvacet a potřebujeme vybrat ty nejlepší pro utkání,“ nastínil Denia.
Změny jistě budou, a jedna se nabízí možná i kvůli zdravotnímu stavu. Pondělního tréninku, tedy aspoň otevřené části pro média, se nezúčastnil Coufal. Na pozici pravého obránce může nastoupit třeba Michal Sáček, momentálně hráč Górniku Zabrze. Pro něj by šlo o druhý reprezentační start v kariéře.
Mezi hosty ze zahraničí to hodně rezonovalo
Před víc než pěti lety nastoupil v přípravě proti Ukrajině (1:1), tentokrát by ho potkala Anglie. „Je to jeden z nejsilnějších týmů na světě. Má skvělé individuality a výborného kouče,“ líčil Denia. „Soustředíme se ale na nás, abychom se zlepšili. Pracujeme na detailech, analyzujeme si soupeře, stejně tak Anglii. Je to pro nás příležitost růst,“ pokračoval trenér.
Novináři z Británie ho žádali o srovnání španělského a anglického fotbalu. Denia se dlouho radil s ředitelem komunikace Milanem Štěrbou, aby otázku pořádně pochopil. Pak odpověděl: „Anglická asociace pracuje neskutečně, investuje hodně peněz do mladých hráčů a jejich rozvoje. Je v tom jednou z nejlepších na světě.“ Věřte, že to mezi hosty ze zahraničí hodně rezonovalo.
Denia pochopitelně sledoval i poslední zápas nejbližšího soka, Ostrované prohráli se Španělskem 2:3. „Anglie měla spoustu šancí a mohla vyhrát, za stavu 2:1 nedala penaltu. Napadala hodně vysoko, tlačila na soupeře, dostávala ho pod tlak. Bude to náročné i pro nás, budeme se snažit hrát naši hru,“ zakončil 52letý kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
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