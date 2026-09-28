Tuchel chválil Radostův (ne)gól: Viděli jsme španělské vzorce. Dotaz i na Horníčka
- Trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel dorazil s týmem do Prahy k utkání Ligy národů proti České republice.
Německý kouč ocenil herní projev Čechů proti Chorvatsku a pochválil jejich taktiku i neuznaný gól Matěje Radosty.
Anglický tým odmítá roli jasného favorita a do zápasu v Edenu nasadí připravené hvězdy v čele s Harrym Kanem.
Na hře českého týmu si všiml i malých detailů, i když analyzoval pouze sobotní zápas proti Chorvatsku (1:2). „Viděli jsme hodně vzorců, které známe ze španělského fotbalu,“ řekl Thomas Tuchel, trenér anglické reprezentace, před úterním utkáním Ligy národů proti Česku. Pochválil i útočnou akci, kterou zakončil Matěj Radosta.
Tisková konference Anglie byla na programu přesně o půl osmé večer. Už hodinu předem naběhli do mediálního sálu v Edenu zaměstnanci asociace, na pódiu si postavili vlastní panel se sponzory. Nic se nesmí podcenit.
Reprezentace, kterou vede německý kouč Thomas Tuchel, absolvovala dopolední trénink ještě v Londýně. Až poté se přesunula do Prahy. Většina týmu zamířila z letiště rovnou na hotel.
Před novináře se posadil jako první zástupce kabiny. Byl jím teprve dvaadvacetiletý hráč Lewis Hall. „Čekáme těžký zápas,“ uvedl obránce Newcastlu s tržní hodnotou ve výši 40 milionů eur. A taky od letošního léta parťák českého brankáře Lukáše Horníčka. „Jsem rád, že ho máme v týmu. Je to skvělý gólman a kluk, ale stejně ho chci porazit,“ reagoval.
Každý máte dva dotazy
Zajímavější část odstartovala přesně v 19:53. Do místnosti vstoupil Tuchel, na něhož čekala zhruba dvacítka anglických novinářů. „Každý máte dva dotazy,“ prohodil tiskový mluvčí, jenž se posadil vedle bývalého trenéra Chelsea, Borussie Dortmund, Bayernu Mnichov nebo Paris Saint-Germain.
Anglie má za sebou špatný vstup do elitní fáze Ligy národů, když v sobotu prohrála na domácím hřišti se Španělskem, úřadujícími mistry světa, výsledkem 2:3. Byť vedla 2:1. „Ukázali jsme odvahu a naši identitu, odehráli jsme skvělý zápas, vytvořili jsme si spoustu slibných šancí, ale bohužel je neproměnili,“ vysvětlil Tuchel.
Jeho odpovědi byly obsáhlé, informativní i sympatické. Vrátil se třeba ke zraněnému záložníkovi Declanu Riceovi, jenž dorazil o víkendu přímo do Wembley. „Bylo to od něj hezké, že nás podpořil. Vzal s sebou na stadion i syna,“ vyprávěl vítěz Ligy mistrů.
Na dopoledním tréninku mu scházel třeba Nico O´Reilly, obránce Manchesteru City. V brance dá zřejmě prostor opět Jamesi Traffordovi. „Je důležité, aby zůstal v sestavě, sehrál se s obránci a získal zkušenosti, na kterých může stavět,“ zmínil Tuchel.
Hráče nešetříme
Nachystané jsou údajně i největší hvězdy týmu, mezi které patří útočník Harry Kane nebo záložník Jude Bellingham. „Hráče nešetříme, všichni, kdo byli na tréninku, jsou připravení. Nejradši bych poslal na hřiště stejný tým, není ideální udělat moc změn. Musím to probrat s lékaři,“ podotkl.
Moc dobře si uvědomuje, že případné zaváhání proti Česku by mu v pozici u anglické reprezentace výrazně ublížilo. „Vím, jak to vnímáte, ale je brzo mluvit o povinné výhře,“ namítl. „Respektujeme soupeře a jeho kvalitu. Je pro nás výzva, když hrajete v Praze proti Česku. Bude to určitě obtížné, fanoušci je poženou,“ doplnil.
V náročném programu mezi zápasy si pustil zápas českého mužstva proti Chorvatsku. Víc jich s ostatními kolegy neanalyzoval. „Protože máte nového trenéra,“ poznamenal Tuchel.
Pak se pustil do konkrétního popisu. „Viděli jsme hodně vzorců, které známe ze Španělska. Flexibilní záloha se třemi hráči, změny pozic, hra na křídla,“ vyprávěl. „Je to organizovaný tým, připravený vstřebávat nápady a myšlenky nového trenéra. Mají velkou motivaci, aby udělali dojem. Proti Chorvatsku odehráli vyrovnaný zápas, nebyl jim uznaný vyrovnávající gól, ale byla to skvělá akce. Dobře sehraná. Škoda, že neplatil,“ pokračoval.
A na závěr odpovědi zdůraznil: „Budete mít domácí atmosféru. A to vám pomůže, i když nejste favorit. Přistoupíme k zápasu profesionálně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
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