Zápas plný emocí: Irové nepodali ruce Izraelcům kvůli napětí v Gaze. Nenávidí nás, říká kapitán
- Irští fotbalisté odmítli před zápasem Ligy národů podat Izraelcům ruce a při jejich hymně sklonili hlavy na protest proti akcím v Gaze.
Brankář Gavin Bazunu do utkání v Debrecínu odmítl nastoupit, irský tým i přes napjatou atmosféru zvítězil jasně 3:0.
Izraelský kapitán Manor Solomon soupeře ostrým vyjádřením odsoudil a před nedělní odvetou v Srbsku prohlásil, že jeho země je desetkrát lepší.
Vztahy mezi fotbalovými reprezentacemi Izraele a Irska se pořádně vyostřily. V nedělním utkání Ligy národů UEFA se Irové rozhodli nerespektovat tradiční předzápasové rituály. Se soupeřem si nepodali ruce, a když zněla izraelská hymna, sklonili hlavy. To vše se událo v reakci na izraelské vojenské akce v Gaze, při nichž zahynuly desítky tisíc lidí. „Nenávidí nás a my je nemáme rádi,“ hlásil izraelský záložník Manor Solomon.
Irští fotbalisté před utkáním Ligy národů s Izraelem hleděli při soupeřově hymně do země a členové jejich realizačního týmu se k hřišti otočili zády. Nedošlo ani na podání rukou či tradiční výměnu vlaječek mezi oběma kapitány.
Ihned po losu Ligy národů čelili irští hráči výzvám k odstoupení z utkání kvůli probíhajícím válečným operacím Izraele v Gaze. Vznikla i kampaň „Stop The Game“, kterou zorganizovala skupina Irish Sport for Palestine.
Během soboty nabral její nátlak na síle, vzájemnému duelu se snažila skupina zamezit. Irská reprezentace proto den před utkáním dlouho jednala o tom, zda zápas vůbec odehraje. Nakonec se ale rozhodla nastoupit, zvítězila jasně 3:0.
V zápasové nominaci se neobjevil brankář Gavin Bazunu, jenž prohlásil, že „by bylo špatné se jej zúčastnit“. Protest proti válečným operacím v Gaze podporuje i islandský trenér irské reprezentace Heimir Hallgrimsson.
„Nejen Gavin Bazunu, ale i ostatní svým chováním ukázali, co si o tom myslí, takže doufám, že to lidé pochopí,“ uvedl kouč, který se ostře vyjádřil k Izraeli už dříve: „Nehrajeme s genocidou, hrajeme proti genocidě.“
Solomon: Oni nás nenávidí, my je nemáme rádi!
Po utkání, které se odehrálo na neutrální půdě v maďarském Debrecínu, kontroval izraelský kapitán Manor Solomon: „Kdybych řekl, co si o nich myslím, pravděpodobně bych dostal zákaz startů na několik zápasů, takže to říkat nechci. Samozřejmě, že oni nenávidí nás a my nemáme rádi je.“
Odveta se hraje už tuto neděli, tentokrát v Srbsku. „Na další zápas proti nim se těším,“ ujistil izraelský lídr, který v létě přestoupil do West Hamu. Čeká od soupeře další protesty? „Nezajímá mě to. Máme zemi, která je desetkrát lepší než ta jejich, jsme silnější než oni,“ poukázal.
„Jsme hrdí na to, že nosíme dres národního týmu a že jsme Izraelci. Jsme hrdí na svou zemi a své vojáky. My jsme Izraelci, svou zemi milujeme a takhle to vždycky bude,“ doplnil Solomon.
V utkání v srbském městě Bačka Topola budou protokolárně doma Irové, kteří nechtěli uspořádat zápas v Dublinu s odvoláním na operativní problémy, které by mohly ovlivnit pořádání duelu na domácí půdě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Irsko
|2
|1
|0
|1
|3:1
|3
|3
Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|4
Izrael
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
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