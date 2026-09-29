Naderi může hrát za Česko, rovnou se připojí k týmu! Měl velký zájem, říká Nedvěd
Česká fotbalová reprezentace hlásí posilu! V úterý se k týmu připojil útočník Ryan Naderi ze skotských Rangers. Třiadvacetiletý forvard se rozhodl hrát za tuzemský národní tým. Během probíhajícího srazu se dotáhly všechny oficiality potřebné k získání občanství, Naderi se od středy už zapojí do tréninku s mužstvem, které v úterý večer vyzve v Edenu Anglii.
Třiadvacetiletý Naderi se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci, kromě českého má i německé občanství. Nový španělský trenér národního týmu Santi Denia ho chtěl nominovat už na začátek reprezentačního srazu, vedení mužstva ale nestihlo vyřídit všechny administrativní náležitosti.
„Jsem opravdu nadšený z možnosti reprezentovat Česko. Moc se těším, až se připojím k týmu, poznám nové spoluhráče i celý realizační tým. Je to pro mě důležitý krok a osobní rozhodnutí, protože díky mamince mám k Česku velmi blízký vztah. Udělám maximum, abychom byli společně úspěšní,“ uvedl Naderi.
„Ryan měl velký zájem reprezentovat právě Česko a jeho rozhodnutí si vážíme. Je to velmi zajímavý hráč, který může rozšířit naše možnosti v ofenzivní fázi hry a těšíme se na spolupráci s ním,“ řekl na webu asociace generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
Bez šesti centimetrů dvoumetrový útočník během kariéry zatím nereprezentoval. V srpnu v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy zaznamenal jediný gól Glasgow Rangers při domácím vítězství 1:0 nad Jabloncem.
Debut v české reprezentaci si Naderi může odbýt v sobotu na hřišti světových šampionů ze Španělska, případně o tři dny později ve Wembley proti Anglii.