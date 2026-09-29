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Naderi může hrát za Česko, rovnou se připojí k týmu! Měl velký zájem, říká Nedvěd

Ryan Naderi už může hrát za Česko
Ryan Naderi už může hrát za ČeskoZdroj: FAČR
Ryan Naderi rozhodl derby mezi Rangers a Celticem
Ryan Naderi rozhodl derby mezi Rangers a Celticem
Ryan Naderi rozhodl derby mezi Rangers a Celticem
Ryan Naderi rozhodl derby mezi Rangers a Celticem
Ryan Naderi (vpravo) v zápase proti Celtiku
Ryan Naderi
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krm, iSport.cz
Liga národů
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Česká fotbalová reprezentace hlásí posilu! V úterý se k týmu připojil útočník Ryan Naderi ze skotských Rangers. Třiadvacetiletý forvard se rozhodl hrát za tuzemský národní tým. Během probíhajícího srazu se dotáhly všechny oficiality potřebné k získání občanství, Naderi se od středy už zapojí do tréninku s mužstvem, které v úterý večer vyzve v Edenu Anglii. 

Třiadvacetiletý Naderi se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci, kromě českého má i německé občanství. Nový španělský trenér národního týmu Santi Denia ho chtěl nominovat už na začátek reprezentačního srazu, vedení mužstva ale nestihlo vyřídit všechny administrativní náležitosti.

„Jsem opravdu nadšený z možnosti reprezentovat Česko. Moc se těším, až se připojím k týmu, poznám nové spoluhráče i celý realizační tým. Je to pro mě důležitý krok a osobní rozhodnutí, protože díky mamince mám k Česku velmi blízký vztah. Udělám maximum, abychom byli společně úspěšní,“ uvedl Naderi.

„Ryan měl velký zájem reprezentovat právě Česko a jeho rozhodnutí si vážíme. Je to velmi zajímavý hráč, který může rozšířit naše možnosti v ofenzivní fázi hry a těšíme se na spolupráci s ním,“ řekl na webu asociace generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

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Bez šesti centimetrů dvoumetrový útočník během kariéry zatím nereprezentoval. V srpnu v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy zaznamenal jediný gól Glasgow Rangers při domácím vítězství 1:0 nad Jabloncem.

Debut v české reprezentaci si Naderi může odbýt v sobotu na hřišti světových šampionů ze Španělska, případně o tři dny později ve Wembley proti Anglii.

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