ZNÁMKY Česka: Šulcův nejhorší zápas, první gól jde za Červem. Hložek má formu
Repre ukázala snahu, rozhodl Šulcův nesmysl. Naderi je ready. Co chtěl Denia po hráčích? • Zdroj: iSport.cz
Začátek nebyl vůbec špatný, jenže vyloučení Pavla Šulce potom všechno změnilo... Národní tým prohrál i druhý duel v Lize národů, silné Anglii v Edenu v dlouhém oslabení podlehl 0:2. Španělský trenér Santi Denia si tak na první bodový zisk u české fotbalové reprezentace musí počkat. Dobrou formu potvrdil Adam Hložek, výkony některých defenzivních hráčů ovšem mohly být lepší, nejnižší známku z reprezentantů pak nepřekvapivě obdržel Šulc. Projděte si tradiční hodnocení všech Čechů podle deníku Sport a serveru iSport (10 - nejlepší, 1- nejhorší).