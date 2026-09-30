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ZNÁMKY Česka: Šulcův nejhorší zápas, první gól jde za Červem. Hložek má formu

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Repre ukázala snahu, rozhodl Šulcův nesmysl. Naderi je ready. Co chtěl Denia po hráčích? • Zdroj: iSport.cz
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iSport.cz
Liga národů
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Začátek nebyl vůbec špatný, jenže vyloučení Pavla Šulce potom všechno změnilo... Národní tým prohrál i druhý duel v Lize národů, silné Anglii v Edenu v dlouhém oslabení podlehl 0:2. Španělský trenér Santi Denia si tak na první bodový zisk u české fotbalové reprezentace musí počkat. Dobrou formu potvrdil Adam Hložek, výkony některých defenzivních hráčů ovšem mohly být lepší, nejnižší známku z reprezentantů pak nepřekvapivě obdržel Šulc. Projděte si tradiční hodnocení všech Čechů podle deníku Sport a serveru iSport (10 - nejlepší, 1- nejhorší).

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko22007:36
2Anglie21014:33
3Chorvatsko21013:53
4Česko20021:40
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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