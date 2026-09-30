Denia o Šulcovi: To se stává, potřebujeme ho. Zápas proti Španělsku? Jsem Čech!
Fanoušci i přes druhou prohru české reprezentace po sobě vyvolávali jméno Santiho Denii. „Chci, aby podporovali hráče. Realizační tým je v pozadí,“ odvětil španělský kouč po úterním zápase Ligy národů. Národní mužstvo podlehlo Anglii po výsledku 0:2, jako rozhodující moment se ukázalo vyloučení Pavla Šulce už ve třiadvacáté minutě.
Možná nemusel faulovat tak tvrdě. Co jste mu řekl?
„Taková situace se může stát. Přišel o míč a snažil se ho získat rychle zpátky. Neměl to pod kontrolou. Příští zápas nebude hrát, ale je skvělý, pro nás do budoucna velmi důležitý. Má velkou kvalitu, je neskutečný, může hrát jako devítka, desítka nebo na křídle. Potřebujeme ho.“
Odcestuje i přes disciplinární trest do Španělska?
„Pavel je v týmu a zůstane s námi. Přijde asi jen o jeden zápas. Proti Španělsku si odpočine, proti Anglii ho budeme potřebovat. Je pro nás důležitý, stejně jako všichni hráči.“
Přesto vyloučení rozhodlo?
„Prvních dvacet minut jsme hráli dobře, ale červená karta byla opravdu klíčový okamžik. Nešlo o individuální chybu, to se prostě ve fotbale děje. Výsledek je samozřejmě zklamání, ale i tak jsem hrdý na tým, výkon a vývoj. Všichni hráči měli odhodlání, což je důležité. Cítíme důvěru hráčů a nepochybujeme, že jdeme správnou cestou.“
Hložek patří k nejlepším hráčům, které jsem vedl
Jak je náročné hrát proti Anglii pro hráče, kterým je třeba i obránce Jiří Sláma?
„Mluvili jsme o tom s hráči. Jsou to pro ně obtížné zápasy, ale zároveň nejlepší možný scénář, aby se ukázali. Chceme hrát i proti Anglii nebo Španělsku, je to důležité vzhledem k rozvoji všech hráčů, nejenom pro Slámu.“
Na hrotu útoku opět nastoupil Adam Hložek. Byl jste s ním spokojený?
„Viděl jste ho v zápase. Je neuvěřitelný, má obrovskou kvalitu. Dokáže hrát jako desítka i devítka. Skvěle zapadá do herního systému. Nabízí nám spoustu možností – zapojení do kombinace či náběhy do volných prostorů. Klíčové je jeho nasazení, to je nesmírně důležité. Z mého pohledu má stoprocentní přístup. Myslím, že patří k nejlepším hráčům, které jsem vedl.“
V základní sestavě jste udělal tři změny. Jaké jsou plány pro další dva zápasy?
„Teď musíme zregenerovat, aby hráči byli stoprocentně fit. Teď si zhodnotíme výkon proti Anglii, a až pak uvidíme. Je samozřejmě možné, že nastoupí úplně jiná sestava. Musíme to zkonzultovat s lékařským týmem, potřebujeme všechny informace, abychom se správně rozhodli.“
Jak to vypadá s Adamem Karabcem, který střídal ještě v první půli?
„Zítra postoupí lékařské vyšetření, pak si zhodnotíme výsledky. Musíme si počkat. Zdraví hráčů je určitě prioritou.“
Brankáře na tréninku skoro nikdo nepřekoná
Bude už k dispozici Vladimír Coufal?
„Doufám, že se dá dohromady. Je pro nás důležitý. I v kabině, protože když mluví, ostatní ho poslouchají. Stejně tak Krejčího, Sadílka, Macka, který je také zkušený. Je důležité, aby mluvili s mladými hráči. Tohle je správná cesta. Věří jí předseda i Pavel (Nedvěd). Je vidět, že i fanoušci jsou hrdí na národní tým, což je taky důležité. Když vidím, jak podporují hráče, mám z toho husí kůži.“
A slyšel jste, že skandovali vaše jméno?
„Ne, neposlouchal jsem to. Je to samozřejmě příjemné, ale chci, aby podporovali hráče. Realizační tým je v pozadí.“
V brance jste vyměnil Matěje Kováře za Lukáše Horníčka. Ve Španělsku nastane čas pro Antonína Kinského?
„Co myslíte? (odmlčel se). Je to možné. Každopádně věříme všem třem brankářům. Co ukazují na tréninku, je neskutečné. Skoro nikdo je nedokáže překonat. Věřím jim stoprocentně.“
De La Fuente je pro mě něco jako brácha
Pro zbytek reprezentačního srazu jste získali útočníka Ryana Naderiho. Co vám přinese?
„Asociace je šťastná, že se ho podařilo získat. Je to dobré do budoucna, i teď. Je důležité mít hráče, kteří jsou odhodlaní a chtějí hrát za reprezentaci. Mám radost, je to budoucnost týmu.“
Příště hrajete proti vašemu Španělsku…
„Mou zemí je teď Česko. Opravdu jsem si ho zamiloval. Nezapomínám na Španělsko, ale jsem teď Čech.“
Ale těšíte se na zápas proti bývalému kolegovi Luisi de la Fuentemu?
„Strávili jsme spolu dvanáct let, v jednom roce jsme byli spolu sto dnů. Je to můj kolega, parťák, možná je něco jako brácha, ale chceme Španělsko porazit. Bude to těžké, ale proč ne? Proč ne?“
Mimochodem, proti Chorvatsku jste měl na sobě teplákovou soupravu, tentokrát jste byl v obleku. Proč jste to změnil?
„Mám ho na sobě možná podruhé v životě. Chtěl jsem vás překvapit, proč ne.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|2
Anglie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup