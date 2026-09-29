Kapitán Krejčí po prohře: Mám z týmu radost. Šulce podpoříme, může se to stát každému
V těžké situaci při početním oslabení Češi vzdorovali silné Anglii, nakonec z úterního utkání Ligy národů v Edenu odešli se skóre 0:2. Ladislav Krejčí i přes porážku, po páteční ztrátě s Chorvatskem už druhou, vnímal výkon českého týmu pozitivně. „Klobouk dolů před celým týmem,“ hodnotil zápas kapitán české reprezentace.
Bylo to proti Anglii na lepší výsledek?
„Víme dobře, jak je těžké proti nim hrát v jedenácti, o to těžší to bylo v deseti. Ale klobouk dolů před celým týmem. Mám radost z toho, jakým způsobem jsme vydrželi hrát až do konce. Jsme na začátku procesu nové cesty.“
Prvních 25 minut bylo v plném počtu z vaší strany velice solidních, souhlasíte?
„Když řeknete prvních 25 minut, tak si to úplně přesně nepamatuju, spíš mám přehled z celého zápasu. Budu se opakovat. Byl to bojovný výkon srdcem, které nás zdobí a mělo by to být u nás standardní. Každým zápasem získáváme víc sebevědomí, čím víc se do podobných složitých situací budeme dostávat, bude to z naší strany lepší. Děkuju moc všem klukům.“
Mrzí vás brzký inkasovaný gól na začátku druhého poločasu?
„Každý gól nás mrzí. Proti Chorvatům jsme také inkasovali na začátku poločasu, teď se to opakovalo. Je to proces, snažíme se hrát nějakým způsobem, chyby se budou stávat. Na nás je, abychom víc vnímali hru v prostorách, kde chceme hrát, aby byla naše kvalita lepší a lepší.“
Šulcovi určitě nebudu nic vyčítat
Jak se vám bránil Harry Kane?
„Byly to těžké souboje, ale skvělé. Je to důvod, proč hraju fotbal a co mě motivuje jít v kariéře dál. Abych se mohl každý týden porovnávat s těmi nejlepšímu. To vám dá nejvíc.“
Povzbudíte po vyloučení Pavla Šulce?
„Ještě jsem s ním nemluvil, ale podpoříme ho. Šel v souboji na maximum, jak jen mohl. Chtěl jít po balonu, ale nešlo o nic zákeřného. Může se to stát každému. Já si mohl dát vlastňáka a nakonec trefil tyč. Pavel mohl vyhrát souboj a dát z toho gól, ale dopadlo to takhle. Určitě mu nebudu nic vyčítat.“
Zvládl své úkoly na levé straně obrany Jiří Sláma? Měl jste ho na hřišti vedle sebe.
„Od něj to bylo skvělé. Nejen on, ale i Rady (Matěj Radosta) hrál poprvé takhle velké zápasy. Také další hráči - Máca (Roman Macek), Váša (Daniel Vašulín). Chtějí hrát a navnímat způsob naší hry, to je nejdůležitější. Snad jim to pomůže v kariérách.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|2
Anglie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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