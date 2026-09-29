Repre ukázala snahu, rozhodl Šulcův nesmysl. Naderi je ready. Co chtěl Denia po hráčích?
Repre ukázala snahu, rozhodl Šulcův nesmysl. Naderi je ready. Co chtěl Denia po hráčích? • Zdroj: iSport.cz
Sympatický výkon české reprezentace proti Anglii zhatila červená karta Pavla Šulce. „Bylo vidět, že se hráči i proti Anglii snaží hrát konstruktivně, ale všechno můžeš zahodit, když přijde takový nesmyslný zákrok na červenou kartu,“ hodnotil úvod utkání redaktor iSportu Pavel Šťastný. Kdo v obou reprezentačních zápasech vyčníval? K čemu hráče nabádal Santi Denia? Duel přímo na stadionu sledovali redaktoři Pavel Šťastný a Jakub Dlask.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|2
Anglie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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