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Repre ukázala snahu, rozhodl Šulcův nesmysl. Naderi je ready. Co chtěl Denia po hráčích?

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Repre ukázala snahu, rozhodl Šulcův nesmysl. Naderi je ready. Co chtěl Denia po hráčích? • Zdroj: iSport.cz
Česko proti Anglii
Trenér Santi Denia
Ryan Naderi se připojil k českému týmu
Santi Denia v akci
Santi Denia v akci
Pavel Šulc se natahuje po míči
Brankář Matěj Kovář si připisuje zákrok
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Sympatický výkon české reprezentace proti Anglii zhatila červená karta Pavla Šulce. „Bylo vidět, že se hráči i proti Anglii snaží hrát konstruktivně, ale všechno můžeš zahodit, když přijde takový nesmyslný zákrok na červenou kartu,“ hodnotil úvod utkání redaktor iSportu Pavel Šťastný. Kdo v obou reprezentačních zápasech vyčníval? K čemu hráče nabádal Santi Denia? Duel přímo na stadionu sledovali redaktoři Pavel Šťastný a Jakub Dlask.

KonecLIVE
02

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko22007:36
2Anglie21014:33
3Chorvatsko21013:53
4Česko20021:40
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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