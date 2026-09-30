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Britská média: Češi prochází bolestivým přerodem. Může chvíli trvat, než znovu vyhrají

Ladislav Krejčí se zlobí
Ladislav Krejčí se zlobíZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Ladislav Krejčí v zápase proti Anglii
Ladislav Krejčí v zápase proti Anglii
Ladislav Krejčí v zápase proti Anglii
Ladislav Krejčí v zápase proti Anglii
Matěj Radosta v souboji
Angličané slaví Gordonův gól
Češi inkasují
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Začátek nebyl zrovna nejlepší, ale nakonec to byla procházka, hodnotí britská média vítězství fotbalistů Anglie 2:0 nad oslabeným Českem v druhém kole skupiny A3 Ligy národů. Zápas v pražském Edenu zásadně ovlivnila podle nich nešikovnost Pavla Šulce, za kterou byl vyloučen. Brankář James Trafford pak uhájil jedno z nejjednodušších čistých kont, které tým kouče Thomase Tuchela už nutně potřeboval, poukazují komentáře.

Domácí měli nadějný start do zápasu. „Začátek nebyl zrovna nejlepší. Nakonec to byla procházka,“ napsal The Guardian. „Anglii na začátku chyběla soudržnost. Dělali chyby, některé přihrávky byly lehkovážné a v obraně byli trochu otevření. Česko bylo lepším týmem až do vyloučení,“ poznamenal list.

„Do vyloučení byli Češi ve hře. Od té doby už ne. Bylo to v podstatě hodně jednoduché. Domácí tým momentálně prochází bolestivým přerodem a prohrál tady o víkendu s Chorvatskem. Jejich poslední vítězství bylo v přípravném zápase před mistrovstvím světa proti Guatemale a může chvíli trvat, než se jim podaří další. Český tým o deseti nakonec vyčerpal síly i štěstí,“ uvedl Daily Mail.

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Červená karta padla ve 25. minutě. „Šulc se zpozdil, byla to nešikovnost. Trefil Elliota Andersona do poloviny holeně, nevypadalo to hezky. Jakmile rozhodčí přešel k obrazovce, existoval pouze jeden možný výsledek,“ řekl bývalý anglický brankář Paul Robinson v živém vysílání BBC Radio 5 přímo z Edenu.

Jednoduché čisté konto pro Trafforda

„Vítězství Anglie nepochybně ovlivnil incident, kdy byl Šulc vyloučen za poněkud líný a pozdní souboj s Andersonem,“ shodl se s ním Daily Mail. „Ukvapený Šulcův zákrok všechno změnil. Trefil Andersona pozdě a vysoko, i když nic vyloženě nepříjemného. Když VAR povolal rozhodčího Melera k monitoru u hřiště, všichni věděli, co bude následovat. Červená karta zkazila zápas, ale Tuchel si nestěžoval,“ uvedl The Guardian.

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Přesilovku bronzových medailistů z letního světového šampionátu využili po změně stran Anthony Gordon s kapitánem Harrym Kanem. Média se shodují, že Gordon byl nejlepším mužem na hřišti. „Lidé se divili, když Gordon odešel do Barcelony za tolik peněz a Marcus Rashford se vrátil do Manchesteru United. Jenže Gordon se stal klíčovou součástí anglického týmu. Když je plný sebevědomí a nasadí své tempo, může jít oběma směry a způsobuje obráncům nejrůznější problémy,“ řekl Robinson.

Brankář Trafford podle něj vychytal jedno z nejjednodušších čistých kont. „Dva góly pro Anglii jsou skvělé, ale čisté konto je pro Tuchela také velkou radostí. Před tímto duelem jeho tým inkasoval v posledních šesti zápasech 13 gólů a udržel nulu pouze ve čtyřech z minulých 13 zápasů,“ připomněla BBC.

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko22007:36
2Anglie21014:33
3Chorvatsko21013:53
4Česko20021:40
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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