Expert Hubník o reprezentaci: Vidím novou energii, ale i obrovské chyby
Dva domácí zápasy v elitní skupině Ligy národů skončily pro českou reprezentaci bez zisku bodu. Prohry s Chorvatskem (1:2) i Anglií (0:2) naznačily směr, jakým se s týmem chce ubírat nový trenér Santi Denia. Národní tým doplatil na promarněné šance na začátku a vyloučení Pavla Šulce. „Skočil do toho souboje blbě,“ hodnotí pro deník Sport a server iSport Roman Hubník, někdejší reprezentant a kapitán Viktorie Plzeň.
Jak hodnotíte zápas s Anglií?
„Prvních 25 minut se na to dalo dívat, Angličané udělali asi dvě chybky. Ale my bohužel asi nemáme kvalitu takové situace proměnit. Pak jsme udělali chybu my a soupeř ji hned potrestal, v tom byl největší rozdíl. Jak jsme končili zápas s Chorvatskem, stejně jsme nastoupili od první minuty proti Anglii. Měl jsem z toho obavy, ale ani oni neodehráli top zápas. Ve Wembley to proti nim bude ještě těžší, než v Edenu.“
Červená pro Šulce český plán brzy rozbila, souhlasíte?
„Od 25. minuty se jenom bránilo, bohužel to byla pro Šulce jasná červená. Viděl jsem v naší hře i po vyloučení světlé momenty, kombinačně jsme z některých situací dobře vyjeli. Ale určitě je na čem pracovat. Když z některých situací dobře vyjedeme, nesmíme pak vracet hru zpátky na stopery a na další hráče vzadu. V přechodové fázi v prostředku se víc tlačit dopředu, tam být víc nebezpeční.“
ZNÁMKOVÁNÍ Čechů po Anglii ZDE >>>
Z čeho pramenilo Šulcovo vyloučení?
„Jednoznačně přemíra snahy. Chtěli jsme rozehrát míč odzadu po zemi, přišla zablokovaná přihrávka. Pavel do toho souboje skočil blbě, věděl, že míč hrát nebude. Pak si to hned uvědomil. Udělal nešťastný zákrok, kterým tým oslabil. Mužstvo se na něco připravuje a za 25 minut je to v tahu. Tohle hráč musí kontrolovat.“
Je tam progres, ale...
Je třeba lépe řešit ofenzivní situace?
„Měli jsme v prvních deseti, patnácti minutách dvě, tři zajímavé příležitosti. Pavel šel sám na gólmana a moc si to dal, podruhé mohl rychleji zakončit a dostat se do lepší střely. V zápasech prakticky nezakončíme, tohle je špatně.