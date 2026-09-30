Reprezentanti v napětí. Prosáklo, kdy kouč Denia zveřejňuje základní sestavu
Budu hrát, nebo ne? Jak se nyní ukázalo, čeští reprezentanti se to nově dozvídají až těsně před zápasem. Trenér Santi Denia razí v národním týmu nové pořádky. Jedním z nich je na startu Ligy národů pravidlo, že sestavu španělský kouč oznamuje fotbalistům až dvě hodiny před výkopem. Do poslední chvíle jsou v nejistotě také brankáři, kteří jinak většinou na začátku každé soutěže vědí, kdo z nich je jedničkou a jaká je role ostatních.
Trojice vyrovnaných gólmanů před dalšími zápasy ve Španělsku a v Anglii stále neví, na čem je. Sobotní duel s Chorvatskem (1:2) odchytal Lukáš Horníček, Anglii (0:2) v úterý v Edenu čelil Matěj Kovář a na debut čeká Antonín Kinský.
„Že půjdu do brány, jsem se dozvěděl třeba dvě hodiny před zápasem. Trenér nás nechal čekat do poslední chvíle. Je to nezvyklé, ale hráčům to pomohlo. Všichni byli na šťopkách. Na těch, co šli do zápasu z lavičky, bylo vidět, že jsou připravení a pomohli týmu,“ řekl Horníček po úvodním duelu skupiny A3.
Najdeme se na tabuli
Také před zápasem s držiteli bronzu z letního mistrovství světa se čekalo do poslední chvíle, kdo dostane přednost. „Trenér to má rád takhle, takže vždycky dvě hodiny před zápasem vyvěsí na tabuli, kdo na to jde, a my se tam najdeme. Teď padla volba na mě a uvidím, jak to bude dál,“ uvedl Kovář po bitvě s Anglií.
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Během úvodního srazu musí mužstvo zvládnout čtyři duely během 11 dnů. Není jasné, zda se všichni tři brankáři protočí. „Beru to tak, jak to je. Je to fotbal. Někteří trenéři to nechávají na poslední chvíli, někteří odkryjí karty dřív. Důvod neznám, ale nevadí mi to. Trenér ukázal sestavu, byl jsem v ní a šel na to,“ řekl gólman Eindhovenu.
Radostův vrchol kariéry
Nejistota do poslední chvíle se týká také hráčů v poli. „Každý je aspoň v permanenci a připravuje se na zápas tak, jako by měl hrát, což proběhlo i u mě. Tolik mě to nezaskočilo. Udělalo mi to velkou radost. Na zápas jsem se chtěl maximálně koncentrovat, ale taky si ho užít, což se povedlo,“ řekl po premiéře v základní jedenáctce teplický nováček Matěj Radosta.
S Chorvatskem debutoval jako hráč z lavičky, proti anglickým hvězdám vyrukoval od začátku. „Velký zážitek asi zařadím úplně na vrchol kariéry. O takovém zápase každý kluk sní, když s fotbalem začíná. Hrát za reprezentaci a ještě proti takovému soupeři,“ uvedl s úsměvem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|2
Anglie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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Marek Pavelka