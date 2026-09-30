Napětí kolem Ronalda! Strávil zápas na lavičce, vynechal děkovačku. Zasáhnul šéf svazu
Nový trenér Portugalska Jorge Jesus nechal Cristiana Ronalda v zápase Ligy národů proti Norsku pouze na lavičce náhradníků.
Hvězdný útočník po výhře 2:1 odešel rovnou do kabin bez pozápasové děkovačky a vynechal i následující týmový trénink.
Do napjaté situace v reprezentaci se musel vložit šéf svazu Pedro Proenca, který odcestoval za týmem do Kodaně.
Portugalští fotbalisté vstoupili do nové éry. Po osmifinálovém krachu na mistrovství světa v Americe převzal tým po Španělu Robertu Martínezovi domácí kouč Jorge Jesus. Ten se odhodlal k velkému tahu a posadil Cristiana Ronalda na lavičku!
Největší ikona portugalského fotbalu tenhle krok nesla hodně těžce. Podruhé za poslední čtyři roky chyběla značka CR7 v zahajovací sestavě. Po 18 letech, tedy poprvé od roku 2008 se stalo, že hvězdný forvard an-Nasru vůbec nezasáhl do zápasu, ačkoliv byl zdravotně fit.
I přes výhru Portugalců v Lize národů nad Norskem 2:1 se Ronaldo nezúčastnil pozápasové děkovačky fanouškům a ani si neplácl se spoluhráči. Do situace se vložil i šéf portugalského svazu, který narychlo změnil plány a vydal se do Kodaně, kde se Portugalsko ve čtvrtek představí proti domácímu Dánsku. Zatím je otázkou, zda to bude s Ronaldem, či bez něj.
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Ronaldo po skončení světového šampionátu avizoval, že s reprezentací ještě skončit nehodlá. „Mluvil jsem s prezidentem svazu i trenérem. Myslím, že mohu národnímu týmu stále přispět, když ne brankami, tak aspoň nefotbalovými činnostmi, jako lídr pro novou mladou generaci. Až budu cítit, že tu nemám co dělat, sám skončím,“ nechal se Ronaldo slyšet po turnaji, na kterém ambiciózní Portugalci balili kufry už po osmifinále.
Před startem své trenérské mise u portugalského týmu mluvil o Ronaldově přínosu také kouč dvaasedmdesátiletý Jesus, který se s útočníkem dobře zná ze společného působení v Saúdské Arábii. „Dokud Cristiano hraje v kondici, budu ho nominovat. Samozřejmě s určitými omezeními a za podmínek, které jsou dle mého nejlepší pro budoucnost národního týmu,“ řekl Jesus.
Zásah prezidenta svazu
Původní plán nového šéfa portugalské reprezentace byl nasadit Ronalda na závěr zápasu, domluvená měla být poslední půlhodina hry. Jenže zkušený útočník do utkání vůbec nezasáhl, podobná situace se mu stala poprvé za posledních 18 let.
Kouč pak své rozhodnutí vysvětloval na tiskové konferenci. „Přemýšleli jsme o tom, že ho nasadíme, ale pak se vývoj utkání změnil. Nebyl to správný moment,“ komentoval své rozhodnutí kouč Portugalska.
Po skončení duelu, ve kterém Portugalci zvítězili 2:1, zamířil jednačtyřicetiletý veterán rovnou do kabin. Vynechal pozápasovou děkovačku s fanoušky a ani si nepodal ruku se svými spoluhráči.
Napětí následně vzrostlo, když hvězdný forvard chyběl na hřišti i během tréninku v Malmö, kde si Portugalci během Ligy národů zřídili svou základnu. Ještě před tréninkem byl Ronaldo viděn u hrací plochy a následně také v diskuzi s koučem Jesusem.
Portugalský tým později informoval o tom, že rodák z Funchalu místo tréninku absolvoval individuální tréninkovou jednotku vzhledem k tomu, že v zázemí švédského klubu nebylo k dispozici potřebné vybavení.
Do situace se tak musel vložit šéf portugalského svazu Pedro Proenca, který narychlo měnil plány, aby celou situaci vyřešil s hlavním koučem i samotným hráčem. Původně měl namířeno na Azorské ostrovy, kde portugalská jednadvacítka zřejmě potvrdí postup na EURO z kvalifikační skupiny, ve které se nachází i česká Lvíčata.
Prezident svazu chtěl uklidnit napjatou situaci a dle informací z portugalského tisku byla jeho „záchranná mise“ do Kodaně úspěšná. Zda se však zadařilo, se fanoušci dozvědí až ve středu v podvečer (18.00), kdy je v plánu otevřený trénink Portugalců před zápasem proti Dánsku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|2
Dánsko
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Norsko
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|4
Wales
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
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