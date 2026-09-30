Odvážné premiéry i otazník u Červa. Jaké plusy a minusy ukázala první utkání pod Deniou?
Santi Denia se nebojí několikrát za tiskovou konferenci zopakovat, že má podporu hráčů, předsedy asociace Davida Trundy i generálního manažera Pavla Nedvěda. A jak ukázal úterní zápas Ligy národů proti Anglii (0:2), dostalo se mu jí také od fanoušků. Přesto v salvách slávy musejí zaznít i negativní tahy. Co zatím španělskému kouči u české reprezentace (ne)vyšlo?
PLUS | Hložek: dvakrát v topu
Od návratu z Ameriky se intenzivně řešilo, jak si Česko poradí s koncem reprezentační kariéry Patrika Schicka. V minulosti jasné útočné jedničky. Volba prozatím padla na Adama Hložka, ofenzivního hráče Hoffenheimu, který je schopný zahrát také na desítce či křídelní pozici. Rozhodnutí se ukázalo jako správné, herní styl mu sedí. Proti Chorvatsku i Anglii zahrál nadprůměrně. Byl silný v tahu, rozvíjel akce. „Je neuvěřitelný, má obrovskou kvalitu. Nabízí nám spoustu možností, ať už jde o zapojení do kombinace nebo o náběhy do volných prostorů,“ líčil Denia.
PLUS | Konstruktivní gólmani
Po Chorvatsku se protočili gólmani. Místo Lukáše Horníčka se proti Anglii postavil do branky Matěj Kovář. Oba vytáhli nejméně dva zákroky navíc. „Věříme všem třem brankářům. Co ukazují na tréninku, je neuvěřitelné. Skoro nikdo jim nemůže dát gól,“ líčil Denia. Přesto španělský kouč využívá i další jejich přednosti. Horníček měl 38 přesných přihrávek, Kovář 32. „Máme konstruktivní gólmany, umí nohama a jsou klidní na míči. Je dobře, že se toho využívá daleko víc,“ poznamenal expert deníku Sport a webu iSport Jakub Rada.
PLUS | Odvážné premiéry
Denia naznačil odvahu, když dal za velmi krátkou dobu u české reprezentace prostor už šesti nováčkům. Roman Macek, Daniel Vašulín a Martin Šubert zatím obdrželi drobky, přesto se Lukáši Ambrosovi, Jiřímu Slámovi a Matěji Radostovi nebál naložit pořádnou zodpovědnost. Byť zejména poslední dva dosud sbírali zkušenosti výhradně v nejvyšší české soutěži. „Je pro ně důležité hrát zápasy proti Anglii nebo Španělsku. Je to nejlepší možný způsob, aby mohli růst,“ zmínil Denia. Nikdo nezklamal, klidně se s nimi může počítat i pro další nominace. Asi by mělo.
MINUS | Proč opět s Červem a Šulcem?
Jestli je někdo ze současných středopolařů v nominaci nejméně vhodným typem pro Deniův fotbal, je to Lukáš Červ, který navíc v Plzni nezažívá vůbec dobrý úvod sezony. A přece to dvakrát stačí na základní sestavu? Rozhodnutí španělského trenéra budí rozpaky, málokdo jej chápe, navíc Červ chyboval před inkasovanými góly v obou zápasech. To samé druhá šance od začátku pro Pavla Šulce. V(id)í kouč, že má hvězda Lyonu zdravotní limit, o kterém sám na startu srazu mluvil? Chybí mu sebevědomí, potřebuje doléčit, nebo si aspoň odpočinout. Místo toho jej Denia pošle „na smrt“ proti Anglii, když Čechy čekají čtyři náročné zápasy a stejně se bude muset rotovat...
MINUS | Chaloupek mimo pozici
Když vytáhl Denia na Chorvaty levého beka Jiřího Slámu, mile tím všechny překvapil. Nesnažil se roubovat na sílu na kraj hřiště stopera, jak se možná očekávalo, naopak vsadil i přes nezkušenost na zažité principy. Odměnou mu byl dobrý výkon jabloneckého obránce. Střih. Proti Anglii nastupuje místo indisponovaného Vladimíra Coufala na pravé straně Štěpán Chaloupek, ačkoli je v kádru Michal Sáček, který tuto pozici kvalitně obstarává v polském Górniku Zabrze. Takže návrat zase zpátky...
MINUS | Utopený Karabec, díl druhý
Bylo to jedno z největších témat po utkání proti Chorvatsku: Adamu Karabcovi nesedí přikování k levé straně. Patří doprostřed, to každý ví, ale zvládne to coby ortodoxní levák i z pravé strany, odkud umí kroutit ostré centry na zadní tyč a využívá silnou nohu směrem do hřiště k prokombinování se až do finální třetiny hřiště. O tři dny později byl Karabec opět utopený vlevo, přestože se mohl prohodit s univerzálním Matějem Radostou či alespoň s chybujícím Pavlem Šulcem. Pak se zranil, takže na svém ideálním postu ho nyní v českém dresu možná už ani neuvidíme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|2
Anglie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup