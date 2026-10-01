Miliony od UEFA pro 12 klubů: Nejvíc pro Spartu a Slavii, dostalo se i na Duklu a Zlín. Za co?
Při poslední nominaci na Ligu národů byla k vidění rozpačitá vůle klubů pouštět své hráče k národnímu týmu. UEFA to ví, a proto za každý start v Lize národů, kvalifikaci o EURO i za účast na samotném turnaji vyplácí klubům kompenzace. Nyní čerstvě víme, na kolik si přišly české kluby za Ligu národů 2024/25.
Kolik peněz se rozdělí
Celkem UEFA pošle za čtyřletý cyklus 2024-2028 do klubů 244 milionů eur, v přepočtu téměř šest miliard korun. Zní to jako kosmické číslo, ale hned na úvod si pojďme říct, že po rozdělení se o závratné sumy pro jednotlivé kluby nejedná. Vždyť jde o částky za čtyřleté období a za všechny evropské hráče, kteří se v soutěžích objeví.
Za Ligu národů 2024/25 a 2026/27 a kvalifikaci o EURO 2028 půjde do klubů celkem 104 milionů eur (cca 2,5 miliardy korun), za evropský šampionát pak dalších 144 milionů eur (cca 3,5 miliardy korun).
Jak se peníze rozdělují
V Lize národů a kvalifikaci dostane klub za každého hráče 3845 eur (cca 94 000 korun) za jeden zápas. Fotbalista musí být v nominaci na utkání, ani do něj nemusí zasáhnout. U samotného EURO se systém liší. Kompenzace se vyplácí za každého nominovaného hráče, a to podle počtu strávených dní v souvislosti s turnajem. Začíná se deset dní před výkopem a končí den po posledním utkání. Denní sazba se liší podle toho, do které kategorie FIFA TMS klub patří. Kategorie se rozlišují na základě toho, jak vysoké finanční prostředky klub investuje do provozu své mládežnické akademie.
- 1. kategorie (špičkové evropské kluby): 10 187 eur (250 000 korun) za hráče a den
- 2. kategorie (střední a větší kluby jako Sparta, Slavia, Plzeň): 6791 eur (166 000 korun) za hráče a den
- 3. kategorie (menší kluby): 3395 eur (83 000 korun) za hráče a den
Kdo nyní dostal nejvíc
UEFA už do klubů rozeslala informace o kompenzaci za Ligu národů 2024/25. Do ní spadají i utkání play-out (baráž o udržení/sestup mezi jednotlivými divizemi) z března 2026. Z celkových 31,5 milionů eur (cca 771 milionů korun) si na největší bolestné přijde německé Lipsko. Obdrží 353 000 eur (přes 8,5 milionu korun), do reprezentačních výběrů různých zemí poslalo celkem 16 hráčů. UEFA pošle svou kompenzaci do 611 klubů.
Kdo jsou čeští rekordmani
Nepřekvapí, že z českých klubů dorazí největší částky na Spartu a Slavii. A to v tomto pořadí, byť jenom těsně. Sparta získá 196 095 eur (4,8 milionu korun), Slavia 165 335 eur (4,1 milionu korun). Červenobílí sice v podzimní Lize národů 2024 zásobovali tehdejší národní tým Ivana Haška zdaleka nejvíce hráči (26 startů oproti 14 plzeňským a 6 sparťanským), ovšem rudí více dodávali své hráče do jiných reprezentací – Haraslín, Kairinen, Laci, Tuci, Rrahmani, Krasniqi.
Nad milion korun se z českých klubů dostala ještě Plzeň (2,3 milionu) a možná překvapivě Baník (1,2 milionu). Ten především díky slovenskému reprezentantovi Tomáši Rigovi.
Jak vypadá česká dvanáctka
UEFA přilepší za Ligu národů 2024/25 celkem dvanácti českým klubům. Podle výše částky v tomto pořadí.
|Klub
|Euro (€)
|Koruny (Kč)
|Sparta
|196 095 €
|4 804 328 Kč
|Slavia
|165 335 €
|4 050 708 Kč
|Plzeň
|92 280 €
|2 260 860 Kč
|Baník
|49 985 €
|1 224 633 Kč
|Olomouc
|38 450 €
|942 025 Kč
|Liberec
|26 915 €
|659 418 Kč
|Slovácko
|23 070 €
|565 215 Kč
|Mladá Boleslav
|23 070 €
|565 215 Kč
|Bohemians
|15 380 €
|376 810 Kč
|Hradec Králové
|15 380 €
|376 810 Kč
|Dukla
|7 690 €
|188 405 Kč
|Zlín
|3 845 €
|94 203 Kč
U Sparty, Slavie a Plzně je reprezentantů hodně. Co další kluby?
Baníku nejvíc vydělal slovenský Tomáš Rigo, Olomouci útočník Jan Kliment, Liberci pomohl Ľubomír Tupta ze Slovenska, Slovácku estonský Vlasij Sinjavskij, za Mladou Boleslav reprezentoval Vasil Kušej. Hradec Králové si lehce přivydělává za čtyři nominace Adama Zadražila, Bohemians za čtyři reprezentační povinnosti Milana Ristovského ze Severní Makedonie.
Asi překvapí Zlín a Dukla. Stopy vedou do Lotyšska. Zlínský Kristers Penkevics se objevil v zápasové nominaci jednoho z březnových play out proti Gibraltaru, dukelský gólman Rihards Matrevics v obou chytal.