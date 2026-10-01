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Start pod Deniou? Nová tvář, naděje i kontroverzní tahy. Expert: Dobrá výstavba, něco ale chybí

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Jak vidí čeští fanoušci restart reprezentace? Převládá pozitivní nálada, „hrajte srdcem“ • Zdroj: iSport.cz
Santi Denia v akci
Santi Denia v akci
Rogers v hlavičkovém souboji s Lukášem Červem
Ladislav Krejčí hraje míč před Harrym Kanem
Pavel Šulc byl vyloučen
Adam Hložek přijímá míč
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Pavel Šťastný
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Druhý zápas, druhá prohra. Ne, zatím není důvod přehnaně slavit. Přesto Santi Denia, španělský kouč, vtiskává české reprezentaci novou tvář. I čísla z úterního zápasu proti fotbalistům Anglie (0:2) to potvrzují. „Kluci se před tím asi nesetkali s tím, že trenér vyskočí při bezhlavém nákopu jako čertík z krabičky,“ všiml si Jakub Rada, expert deníku Sport a webu iSport. „V Česku nikomu nevadí hrát na jistotu,“ přidal. Jenže i nový realizační tým udělal opakovaná rozhodnutí, která nevyšla.

Obránce Ladislav Krejčí předal balon Matěji Kovářovi, k němu si seběhl ze středu hřiště Lukáš Červ. Následovalo posunutí do strany na Robina Hranáče, další nabídka od Alexe Krále a rychlá výměna míče se Štěpánem Chaloupkem.

Češi se z odkopu od vlastní branky přesunuli sedmi přihrávkami na útočnou polovinu hřiště. Přitom překonali šestici aktivně napadajících Angličanů včetně hrotového útočníka Harryho Kanea nebo záložníků Elliota Andersona s Eberechim Ezem.

Je to nové a určitě osvěžující

Všichni zúčastnění zahráli na jeden dotek, akorát Chaloupek udělal dva. Určitě ne zbytečně. Akce pokračovala, objevilo se v ní celkem osmnáct přesných pasů. Skončila až vysokým centrem do pokutového území z kopačky Jiřího Slámy na Ondřeje Lingra.

Je to nové, jiné a určitě osvěžující. Navíc ještě za stavu 0:1 v 63. minutě, tedy už dávno po vyloučení ofenzivního záložníka Pavla Šulce. „To bylo skvělé,“ prohodil expert deníku Sport a webu iSport Jakub Rada. „Co si kluci dovolili v deseti lidech proti Anglii, jsme neviděli za všechny tři zápasy na mistrovství světa,“ zmínil někdejší ligový středopolař.

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