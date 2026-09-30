Naderi výbornou češtinou: Když se ozval Nedvěd? Říkal jsem si: Ty jo, to je neuvěřitelné
Jednoznačně patří k největším příběhům probíhajícího srazu. Útočník Ryan Naderi (23) dotáhl společně s lidmi okolo českého národního týmu potřebné formality a už v úterý sledoval v reprezentační soupravě utkání Ligy národů proti Anglii. Poprvé oblékne dres země, kde češtinu piloval se svou babičkou. Narodil se v Německu, ale jazyk předků ovládá velmi dobře. Pro reprezentační kanál s chutí popisoval svůj vztah k zemi, kterou si vybral pro svou fotbalovou kariéru. Co všechno řekl?
O premiérovém reprezentačním srazu
„Byl jsem trošku nervózní, to říkám upřímně. Situace stejná, jako když jdete k novému týmu. Pár hráčů znám z televize, teď s nimi budu hrát. Znal jsem akorát Adama Karabce přes Jana Mejdra. Navštívili jsme ho v Hamburku, jednou jsem v Rostocku koukal na jejich zápas. Je to super týpek. Jsem na sebe hrdý, že jsem tady a kam až jsem to dotáhl. Fotbal je neuvěřitelný, že se v něm může všechno rychle měnit.“
O jednání s národním týmem
„První kontakt s reprezentací proběhl po zápase s Jabloncem. Asi mi pomohlo, že jsme s Rangers hráli proti českému týmu (Jablonci, Naderi dával gól). Pak se mi ozval Pavel Nedvěd (reprezentační manažer). To byl okamžik, kdy jsem si říkal: Ty jo, to je neuvěřitelné, že taková známá osoba, která vyhrála Zlatý míč, se mi ozve: Hej kluku, nemáš chuť hrát za Česko, za tvoji zemi? Byl to hodně hezký moment.“
O povolení hrát za Česko
„Lidi kolem reprezentace se hodně snažili, aby se to zvládlo co nejrychleji. Já také dělal cokoliv, aby to klaplo. Mám tři národnosti – Bulharsko, Německo a Česko. Jsem hrdý na všechny. Lhal bych, kdybych řekl, že Česko je pro mě úplně všechno. Ale je výraznou součástí mého života. Narodil jsem se v Německu, v Česku mám babičku, doteď bydlí v Praze. Mluvil jsem s ní vždycky česky. Na bulharskou národnost jsem také hodně hrdý, ale neumím jejich řeč a nejsem tam tak často. Česko pro mě byla jasná volba. Když jsem tuhle možnost dostal, věděl jsem, že to chci udělat.“
O vztahu k zemi, kterou se rozhodl reprezentovat
„Když vyhrál Pavel Nedvěd Zlatý míč, akorát jsem se narodil. Vybavuji si Petra Čecha jako jednu z legend, to bylo také neuvěřitelné. Doma mám od Petra podepsané rukavice. Je tolik českých hráčů, které jsem vnímal jako dítě. V Praze jsem každý rok, když jsem byl mladší, rodiče mě posílali do Česka na tábor, asi pro sebe chtěli trošku klid. Miloval jsem to tady, každý rok jsem tam jezdil moc rád. V Praze se cítím jako doma, znám město, jak už jsem říkal, bydlí tady babička. Jdu ji navštívit a dát si bramborové knedlíky. Cítím se tady doma.“
O svých fotbalových kvalitách
„Kdo mě zná, ví, že miluju fotbal, vždycky nechám na hřišti všechno a nikdy se nevzdám. Jsem vysoký, takže mě spoluhráči mohou hledat dlouhými míči. Ale rád hraju i po zemi pořádný fotbal, tohle je pod Santim dané, věřím, že do jeho stylu budu dobře pasovat. Chci hrát fotbal, ale jsem v týmu také na situace, kdy potřebujeme udržet míč. Jsem variabilní, nejsem pomalý a mám dobrou střelu i techniku.“