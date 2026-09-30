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Ronaldův útěk! Hvězda opustila sraz národního týmu den před zápasem, kvůli sporu s trenérem

Cristiano Ronaldo mezi náhradníky
Cristiano Ronaldo mezi náhradníkyZdroj: ČTK / AP / Cornelius Poppe
Cristiano Ronaldo strávil celý zápas na lavičce a nebyl nadšený
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. Jednačtyřicetiletý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na instagramu.

Nejlepší reprezentační střelec v historii podle médií odjel z Malmö, kde se Portugalci na utkání připravovali, kvůli sporu s trenérem Jorgem Jesusem. Kouč ho v neděli při výhře v Norsku nepostavil a dnes oznámil, že mezi náhradníky bude Ronaldo i ve čtvrtek v Kodani.

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