Ronaldův útěk! Hvězda opustila sraz národního týmu den před zápasem, kvůli sporu s trenérem
Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. Jednačtyřicetiletý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na instagramu.
Nejlepší reprezentační střelec v historii podle médií odjel z Malmö, kde se Portugalci na utkání připravovali, kvůli sporu s trenérem Jorgem Jesusem. Kouč ho v neděli při výhře v Norsku nepostavil a dnes oznámil, že mezi náhradníky bude Ronaldo i ve čtvrtek v Kodani.