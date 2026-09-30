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Ronaldův útěk! Opustil reprezentaci kvůli sporům s trenérem: Až přijde čas, řeknu pravdu

Cristiano Ronaldo mezi náhradníky
Cristiano Ronaldo mezi náhradníkyZdroj: ČTK / AP / Cornelius Poppe
Cristiano Ronaldo strávil celý zápas na lavičce a nebyl nadšený
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
Cristiano Ronaldo vůbec nebyl spokojen s rozhodnutím kouče Jorge Jesuse, který jej nechal prosedět celý vítězný duel proti Norsku na lavičce
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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  • Útočník Cristiano Ronaldo opustil po sporu s trenérem Jorgem Jesusem sraz portugalské reprezentace před utkáním v Dánsku.
  • Hvězdný fotbalista nesouhlasil se svou rolí náhradníka a na sociálních sítích přislíbil, že k odchodu brzy řekne pravdu.
  • Kouč Jesus své rozhodnutí nepostavit hvězdu obhajoval a předseda svazu vzniklou situaci osobně řešil přímo na místě.

Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. Jednačtyřicetiletý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu.

Se 146 góly nejlepší reprezentační střelec historie podle médií odjel z Malmö, kde se Portugalci připravují, kvůli sporu s trenérem Jorgem Jesusem. Kouč ho v neděli při výhře v Norsku nepostavil a ve středu večer oznámil, že mezi náhradníky bude Ronaldo i ve čtvrtek v Kodani.

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„Po tiskové konferenci trenéra a následném rozhovoru s předsedou svazu jsem se rozhodl opustit reprezentační sraz,“ napsal Ronaldo. „Až přijde čas, řeknu všem Portugalcům pravdu o důvodech, které mě k tomu vedly,“ dodal.

„Pro národní tým jsem vždy dělal maximum, teď je čas popřát Portugalsku a všem spoluhráčům bez výjimky hodně štěstí,“ uvedl Ronaldo, který jako kapitán dovedl v roce 2016 reprezentaci k titulu na EURO.

Já jsem trenér, já rozhoduji

Ronaldo v úvodním utkání Ligy národů nastoupil v základní sestavě a při výhře 1:0 nad Walesem odehrál 67 minut. Ve druhém utkání v Norsku (2:1) už byl pětinásobný držitel Zlatého míče pouze na lavičce a do hry nezasáhl.

Objevily se proto spekulace o jeho sporu s Jesusem, které však trenér odmítl. „Vypadá to, jako by mezi námi byl problém, ale žádný není. Já jsem trenér, já rozhoduji a každý to ví,“ prohlásil Jesus.

Kouč však nicméně uznal, že v duelu s Norskem byla chyba poslat bývalou hvězdu Manchesteru United nebo Realu Madrid k dlouhé rozcvičce a pak ji nenasadit. „To by naštvalo každého hráče,“ uvedl trenér.

Poté oznámil, že ve čtvrtek v Dánsku dostane v útoku před Ronaldem přednost Goncalo Ramos. „Nevím, jak bude zápas probíhat. Když ho budeme potřebovat, tak nastoupí. Když ne, tak hrát nebude,“ řekl Jesus.

Situaci s Ronaldem a trenérem osobně probíral i předseda svazu Pedro Proenca. Kouč však celou záležitost zlehčoval. „Promluvili jsme si, ale nebylo co řešit, protože žádný problém není,“ prohlásil dvaasedmdesátiletý Jesus.

#TýmZVRPSkóreB
1Portugalsko22003:16
2Dánsko21014:33
3Norsko21014:43
4Wales20020:30
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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