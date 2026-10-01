Další změna: Karabec opustil reprezentaci. Vážnější zranění, obává se Sparta
Další zásah do plánů Santiho Denii. Českou fotbalovou reprezentaci opustil kvůli poranění kot níku záložník Adam Karabec, který s jistotou nezasáhne do nejbližších dvou utkání Ligy národů. V úterý proti Anglii (0:2) předčasně střídal na konci prvního poločasu.
Svíjel se na zemi u postranní čáry a nešlo to. Karabce nahradil další z ofenzivních hráčů Ondřej Lingr. Třiadvacetiletý hráč Sparty se držel za kotník, následně odkulhal do kabiny.
„Zítra postoupí lékařské vyšetření, pak si zhodnotíme výsledky. Musíme si počkat. Zdraví hráčů je určitě prioritou,“ komentoval Denia situaci kolem Karabce na pozápasové tiskové konferenci.
Ve čtvrtek dopoledne vyšlo oficiální prohlášení. Reprezentace o něj na aktuálním srazu přišla. „V tuto chvíli to vypadá na vážnější zranění, další vyšetření čekají našeho kapitána po návratu do klubu,“ informovala Sparta na klubovém webu.
Denia nasadil Karabce do obou úvodních zápasů Ligy národů. Ofenzivní univerzál zaznamenal dosud jediný gól českého mužstva během nich, při sobotní prohře 1:2 s Chorvatskem srovnal na průběžných 1:1. Proti Angličanům si v závěru první půle při souboji s protihráčem u lajny poranil kotník a musel střídat. Češi favoritovi v oslabení po vyloučení Pavla Šulce podlehl 0:2.
Denia během této reprezentační akce přišel už o osmého zraněného hráče. Vedle Ryneše a Karabce na začátku srazu vypadla pětice slávistů - obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý a také plzeňský záložník Denis Višinský.
Zdravotní potíže měl v minulých dnech také obránce Vladimír Coufal, který po odehraném zápase s Chorvatskem vynechal duel s Anglií. Kapitán Ladislav Krejčí mladší pro změnu zmeškal úvodní utkání.
Deniův výběr v pátek odcestuje do Ovieda, kde v sobotu změří síly s úřadujícími mistry světa i Evropy ze Španělska. Rekordně dlouhé podzimní reprezentační okno pak zakončí v úterý ve Wembley odvetou s Anglií.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|2
Anglie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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