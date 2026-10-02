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Šulcova červená Anglie. Víra od trenéra i letní zvěsti o prodeji: Lyon odmítl Juventus

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Repre ukázala snahu, rozhodl Šulcův nesmysl. Naderi je ready. Co chtěl Denia po hráčích? • Zdroj: iSport.cz
Červený faul Pavla Šulce
Pavel Šulc viděl v utkání proti Anglii červenou kartu po faulu na Elliota Andersona
Červený faul Pavla Šulce
Pavel Šulc se natahuje po míči
Pavel Šulc se řítil do šance
Pavel Šulc
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Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Liga národů
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Do zápasu Česka s Anglií vtrhl s vervou a maximální energií. Přesně tak, jak má zaryté ve svém fotbalovém DNA. Jenže obvyklé věci mu nevycházely. Pavel Šulc (25) dohrál po zbytečném faulu už ve 25. minutě. V utkání Ligy národů obdržel teprve druhou červenou v profesionální kariéře. Ofenzivní hvězda Lyonu neprožívá ideální období, může se na něm podepisovat i vydatný program uplynulých tří sezon. V národním týmu mu dál stoprocentně věří, podle informací Sportu je nachystaný na úterní duel ve Wembley. Co se děje s nejlepším českým hráčem za rok 2025?

Pavel Šulc prožil náročné léto. Vydýchával zklamání z mistrovství světa, kde si sám od sebe představoval lepší výkony. Zároveň řešil zdravotní komplikace s kolenem, kvůli kterým začal v Lyonu sezonu později, než předpokládal.

Pomalu se ale dostával do tempa a na reprezentační sraz přijel plný elánu. S novou vizáží delších vlasů, které během zápasů krotí bílá čelenka. Trenér Santi Denia na něj v Edenu spoléhal. Šulc šel v sobotu do základu proti Chorvatsku (1:2), stejně jako v úterý proti Anglii. Druhý zápas pro něj skončil bídně – po zbytečném zákroku inkasoval už ve 25. minutě červenou, Češi dohrávali v deseti a silnému soupeři nestačili, prohráli 0:2.

Pro Šulce šlo teprve o druhé vyloučení v profesionální kariéře – dosud oslabil svůj tým pouze ve finále MOL Cupu na jaře 2024 za Plzeň proti Spartě. Ze hřiště šel v 85. minutě po druhé žluté, Letenští tehdy slavili triumf po výhře 2:1.

Česká ofenziva je na Šulcovi postavená, reprezentaci pomohl například krásným gólem proti Dánsku k postupu přes baráž na mistrovství světa. Po třech nadmíru úspěšných sezonách ale hledá ideální formu.

Podržela ho celá šatna včetně realizačního týmu

Proti Anglii i Chorvatsku klasicky chtěl balon a snažil se napadat, z vrchní pozice neustále nabádal spoluhráče, ať vytlačují hru směrem k soupeřově brance. Zároveň nezvykle kazil a vrchol zmaru přišel při červeném zákroku. Zápas opouštěl s hlavou dolů, dobře věděl, že bez jednoho hráče v poli to budou mít jeho parťáci ve zbytku utkání nesmírně složité.

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