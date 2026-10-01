Rasismus po prohře Němců. Klopp: Dnes lidé na internet vychrlí věci... Je to prostě šílené!
„Už nejsme špičkový tým, stal se z nás průměr. Chybí nám klíčoví hráči, kteří rozhodnou zápas,“ řekl po trapasu německých fotbalistů s Řeckem (0:1) v Lize národů legendární záložník Bastian Schweinsteiger. Byl členem zlaté generace z roku 2014, která vyhrála mistrovství světa. Od té doby tradiční velmoc zaostává a v Německu se nyní řeší i útoky na sociální sítích vůči potomkům migrantů v aktuální nominaci.
Vztek na sítích se snesl na fotbalisty s kořeny v zahraničí, kteří mají v současnosti výrazné zastoupení v národním týmu. V zahajovací sestavě proti Řekům nastoupili jen dva hráči rodilých německých předků: Joshua Kimmich a Alexander Nübel.
Ještě na mistrovství Evropy 2000 přitom na soupisce žádný hráč s jiným než tradičním německým původem nebyl. Později v dobách Miroslava Kloseho a Lukase Podolskiho zase Němci těžili z fotbalistů s polskými kořeny, populární byl svého času také útočník Kevin Kurányi, jenž vlastnil vedle německého i brazilský pas. Mistrem Evropy 1980 v dresu Západního Německa se pro změnu stal rodák z Československa Miroslav Votava.
Prohra dala rasistům záminku
Jenže čerstvá porážka s outsiderem z Řecka dala fanouškům záminku kritizovat původ a rodinné zázemí hráčů. Na sociálních sítích se objevilo mnoho rasistických komentářů, na které reagoval během tiskové konference před čtvrtečním duelem proti Srbsku trenér Jürgen Klopp.
Jeden z novinářů se kouče zeptal: „Na sociálních sítích se znovu objevují nejrůznější, někdy opravdu velmi četné rasistické a urážlivé komentáře namířené proti německému týmu. Že prý tým ‚není dost německý´ nebo ‚není dost bílý.´ Jak vnímáte, když něco podobného slyšíte?"
Klopp se ohradil: „Takovými lidmi nemá vůbec smysl se zabývat. Moji pozornost si tím rozhodně nezískají. V běžném životě nemám na hloupost moc času a na sociálních sítích už vůbec ne,“ reagoval a spustil svůj delší monolog.
Klopp se týmu zastal
„Velký problém dnešní doby je, že každý může říkat svůj názor. Ne že by to dřív nešlo, samozřejmě že člověk mohl svůj názor vyjádřit. Ale pokud ho chtěl zveřejnit, musel třeba napsat dopis do redakce. Ti z vás, kteří jsou rodiče, si to ještě pamatují: člověk vzal plnicí pero, odšrouboval ho, napsal dopis, potřeboval známku, obálku a všechny tyhle věci. Pak ho ještě musel odnést do schránky. A než to všechno udělal, často už ani nebyl naštvaný. Dneska lidé na internet vychrlí věci, nad kterými jsem já ještě ani nezačal přemýšlet. Takže… je to prostě šílené!“
Tisková mluvčí zároveň poznamenala, že v samotném týmu žádný s hráčů podobné téma neřeší.
Vemte si příklad ze šaten
„To je právě na tom to šílené. V žádném fotbalovém týmu na světě, v žádném sportovním klubu, prostě nikde není tohle téma. Už jsem to kdysi říkal a myslíme to opravdu vážně: svět by si měl vzít příklad ze sportovní šatny,“ vybízel Klopp.
„Fotbal je pro mě dobrý příklad, protože sportovní šatny znám. Tam je každý respektován na základě toho, jaký skutečně je a co skutečně dělá, a neodsuzuje se kvůli nějakému nesmyslnému názoru. Nemyslím si, že bez ohledu na to, co tady teď řeknu, se tím něco zásadně změní. Ale je to můj názor,“ uzavřela trenérská ikona.
Nyní Němci hrají v Mnichově proti Srbsku. Paradoxem je, že srbský sektor v Allianz Areně bude z větší části prázdný, protože UEFA potrestala srbské fanoušky za rasistické a diskriminační jednání.