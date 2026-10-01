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Portugalci bez Ronalda vyhráli v Dánsku. Klopp s Německem poprvé slaví, drama v Řecku

Portugalci bez Cristiana Ronalda zvítězili v Dánsku
Portugalci bez Cristiana Ronalda zvítězili v DánskuZdroj: ČTK / AP / Liselotte Sabroe
Portugalci bez Cristiana Ronalda zvítězili v Dánsku
Portugalci bez Cristiana Ronalda zvítězili v Dánsku
Portugalci bez Cristiana Ronalda zvítězili v Dánsku
Portugalci bez Cristiana Ronalda zvítězili v Dánsku
Portugalci bez Cristiana Ronalda zvítězili v Dánsku
Německá reprezentace slaví první výhru pod Jürgenem Kloppem
Německá reprezentace slaví první výhru pod Jürgenem Kloppem
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4:2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2:0 a nový trenér Jürgen Klopp zaznamenal první výhru. Norové v deseti prohráli ve Walesu 1:2 a Řekové v zápase s Nizozemskem v Soluni brali jen bod za remízu 2:2, přestože po prvním poločase vedli už 2:0.

Portugalci se museli v Kodani obejít bez Cristiana Ronalda, který opustil tým poté, co trenér Jorge Jesus oznámil, že ve druhém zápase po sobě nebude v základní sestavě. Přesto dvakrát vedli, postarali se o to obránce Cancelo a Ramos, který zařídil už nedělní výhru v Oslu. Na první gól odpověděl Damsgaard, na druhý Höjlund, ale pak už stříleli jen hosté. Vitinha jim vrátil vedení a Ronaldův klubový spoluhráč z an-Nasru Joao Félix dal gól i ve třetím zápase.

Nad Kloppem visela hrozba, že jako první německý trenér nevyhraje ani jeden ze tří úvodních zápasů na lavičce reprezentace. Podle očekávání poslal na trávník téměř kompletně jiný tým a v něm i dva úplné nováčky - brankáře Urbiga, který je jen dvojkou v Bayernu, a útočníka Scherhanta z Freiburgu.

Poprvé byl v základní sestavě i Bischof, další mladík, který je v Mnichově doma, a pět minut před přestávkou rozjásal diváky. Wirtzova střela se k němu odrazila od tyče a záložník, který ještě v sobotu hrál za jednadvacítku, pohotově zakončil. Po hodině hry se Wirtz povedenou kličkou zbavil posledního obránce a dal druhý gól.

Řekové během dvou ročníků Ligy národů postoupili ze skupiny C až mezi elitu a tam překvapivě vyhráli oba zápasy na půdě soupeřů. Málem uspěli i doma v Soluni. Tzolisův gól ještě zrušil videorozhodčí pro ofsajd, ale Ioannidis se už trefil regulérně a v nastavení prvního poločasu připravil druhý gól pro Masurase.

Jenže Nizozemci za poslední dva roky neprohráli ani jeden z 18 soutěžních zápasů, jen dvakrát kapitulovali při penaltovém rozstřelu. Ani tentokrát je nepříznivý vývoj nezlomil a kapitán Van Dijk je přesnou hlavičkou vrátil do hry. O šest minut později mohlo být vyrovnáno, ale Dumfriese přistihl VAR v těsném ofsajdu. Reijnders přece jen v závěru vydoloval bod.

Norové v Cardiffu začali lépe a skóre otevřel hned v úvodu Bobb, podobně jako při premiéře v soutěži před týdnem proti Dánsku. Jenže Dan James vyrovnal, hned po změně stran uviděl norský obránce Heggem červenou kartu a Williams vzápětí z přímého kopu vývoj otočil.

Nejlepší norský střelec Haaland vyšel naprázdno, což se mu v soutěžním zápase za poslední dva roky stalo jen jednou - v prohraném čtvrtfinále MS s Anglií. Wales byl letos šest zápasů bez vítězství a uspěl poprvé od prohrané baráže s Bosnou a Hercegovinou.

Irové ve skupině B3 v Dublinu ukončili vítěznou sérii Rakušanů, kteří by se po čtyřech letech rádi vrátili do nejvyššího patra Ligy národů. Dva góly domácích dal ještě v prvním poločase Parrott, který hodně potrápil i české fotbalisty v jarní baráži. V závěru ale dva střídající hráči Prass a Gregoritsch zachránili remízu 2:2. Izrael v exilu v maďarském Debrecínu hrál s Kosovem 0:0 a připsal si první bod.

Výsledky Ligy národů:

Skupina A2

Německo - Srbsko 2:0 (1:0)
Branky: 40. Bischof, 61. Wirtz.

Řecko - Nizozemsko 2:2 (2:0)
Branky: 23. Ioannidis, 45.+2 Masuras - 59. Van Dijk, 89. Reijnders.

#TýmZVRPSkóreB
1Řecko32105:37
2Nizozemsko31205:45
3Německo31113:24
4Srbsko30032:60
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina A4

Dánsko - Portugalsko 2:4 (1:2)
Branky: 24. Damsgaard, 53. Höjlund - 13. Cancelo, 26. Ramos, 67. Vitinha, 87. Félix.

Wales - Norsko 2:1 (1:1)
Branky: 38. D. James, 48. Williams - 11. Bobb. ČK: 46. Heggem (Nor.).

#TýmZVRPSkóreB
1Portugalsko33007:39
2Dánsko31026:73
3Norsko31025:63
4Wales31022:43
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina B3

Irsko - Rakousko 2:2 (2:0)
Branky: 12. a 45. z pen. Parrott - 72. Prass, 77. Gregoritsch.

Izrael - Kosovo 0:0

#TýmZVRPSkóreB
1Rakousko32108:47
2Irsko31115:34
3Kosovo31112:34
4Izrael30121:61
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina D1

Malta - Gibraltar 1:1 (0:0)
Branky: 53. Mbong - 61. Scanlon.

#TýmZVRPSkóreB
1Malta21103:24
2Gibraltar20201:12
3Andorra20111:21
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina D2

Ázerbájdžán - Lichtenštejnsko 0:0

#TýmZVRPSkóreB
1Litva21103:14
2Ázerbajdžán20201:12
3Lichtenštejnsko20110:21
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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