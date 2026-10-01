Portugalci bez Ronalda vyhráli v Dánsku. Klopp s Německem poprvé slaví, drama v Řecku
Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4:2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2:0 a nový trenér Jürgen Klopp zaznamenal první výhru. Norové v deseti prohráli ve Walesu 1:2 a Řekové v zápase s Nizozemskem v Soluni brali jen bod za remízu 2:2, přestože po prvním poločase vedli už 2:0.
Portugalci se museli v Kodani obejít bez Cristiana Ronalda, který opustil tým poté, co trenér Jorge Jesus oznámil, že ve druhém zápase po sobě nebude v základní sestavě. Přesto dvakrát vedli, postarali se o to obránce Cancelo a Ramos, který zařídil už nedělní výhru v Oslu. Na první gól odpověděl Damsgaard, na druhý Höjlund, ale pak už stříleli jen hosté. Vitinha jim vrátil vedení a Ronaldův klubový spoluhráč z an-Nasru Joao Félix dal gól i ve třetím zápase.
Nad Kloppem visela hrozba, že jako první německý trenér nevyhraje ani jeden ze tří úvodních zápasů na lavičce reprezentace. Podle očekávání poslal na trávník téměř kompletně jiný tým a v něm i dva úplné nováčky - brankáře Urbiga, který je jen dvojkou v Bayernu, a útočníka Scherhanta z Freiburgu.
Poprvé byl v základní sestavě i Bischof, další mladík, který je v Mnichově doma, a pět minut před přestávkou rozjásal diváky. Wirtzova střela se k němu odrazila od tyče a záložník, který ještě v sobotu hrál za jednadvacítku, pohotově zakončil. Po hodině hry se Wirtz povedenou kličkou zbavil posledního obránce a dal druhý gól.
Řekové během dvou ročníků Ligy národů postoupili ze skupiny C až mezi elitu a tam překvapivě vyhráli oba zápasy na půdě soupeřů. Málem uspěli i doma v Soluni. Tzolisův gól ještě zrušil videorozhodčí pro ofsajd, ale Ioannidis se už trefil regulérně a v nastavení prvního poločasu připravil druhý gól pro Masurase.
Jenže Nizozemci za poslední dva roky neprohráli ani jeden z 18 soutěžních zápasů, jen dvakrát kapitulovali při penaltovém rozstřelu. Ani tentokrát je nepříznivý vývoj nezlomil a kapitán Van Dijk je přesnou hlavičkou vrátil do hry. O šest minut později mohlo být vyrovnáno, ale Dumfriese přistihl VAR v těsném ofsajdu. Reijnders přece jen v závěru vydoloval bod.
Norové v Cardiffu začali lépe a skóre otevřel hned v úvodu Bobb, podobně jako při premiéře v soutěži před týdnem proti Dánsku. Jenže Dan James vyrovnal, hned po změně stran uviděl norský obránce Heggem červenou kartu a Williams vzápětí z přímého kopu vývoj otočil.
Nejlepší norský střelec Haaland vyšel naprázdno, což se mu v soutěžním zápase za poslední dva roky stalo jen jednou - v prohraném čtvrtfinále MS s Anglií. Wales byl letos šest zápasů bez vítězství a uspěl poprvé od prohrané baráže s Bosnou a Hercegovinou.
Irové ve skupině B3 v Dublinu ukončili vítěznou sérii Rakušanů, kteří by se po čtyřech letech rádi vrátili do nejvyššího patra Ligy národů. Dva góly domácích dal ještě v prvním poločase Parrott, který hodně potrápil i české fotbalisty v jarní baráži. V závěru ale dva střídající hráči Prass a Gregoritsch zachránili remízu 2:2. Izrael v exilu v maďarském Debrecínu hrál s Kosovem 0:0 a připsal si první bod.
Výsledky Ligy národů:
Skupina A2
Německo - Srbsko 2:0 (1:0)
Branky: 40. Bischof, 61. Wirtz.
Řecko - Nizozemsko 2:2 (2:0)
Branky: 23. Ioannidis, 45.+2 Masuras - 59. Van Dijk, 89. Reijnders.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Řecko
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|2
Nizozemsko
|3
|1
|2
|0
|5:4
|5
|3
Německo
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|4
Srbsko
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina A4
Dánsko - Portugalsko 2:4 (1:2)
Branky: 24. Damsgaard, 53. Höjlund - 13. Cancelo, 26. Ramos, 67. Vitinha, 87. Félix.
Wales - Norsko 2:1 (1:1)
Branky: 38. D. James, 48. Williams - 11. Bobb. ČK: 46. Heggem (Nor.).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|3
|3
|0
|0
|7:3
|9
|2
Dánsko
|3
|1
|0
|2
|6:7
|3
|3
Norsko
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|4
Wales
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B3
Irsko - Rakousko 2:2 (2:0)
Branky: 12. a 45. z pen. Parrott - 72. Prass, 77. Gregoritsch.
Izrael - Kosovo 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|2
Irsko
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|3
Kosovo
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|4
Izrael
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina D1
Malta - Gibraltar 1:1 (0:0)
Branky: 53. Mbong - 61. Scanlon.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Malta
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|2
Gibraltar
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|3
Andorra
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina D2
Ázerbájdžán - Lichtenštejnsko 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Litva
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|2
Ázerbajdžán
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|3
Lichtenštejnsko
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup