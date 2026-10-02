Portugalci poprvé bez Ronalda: jasný vzkaz od útočníka Dánska, do kauzy mluví i premiér
Že by vyřadili jeho číslo, jak se to dělá mezi hokejisty? Ani náhodou. Že by bez něho nešlapali, rovněž chiméra. Portugalští fotbalisté bez nasupeného lídra Cristiana Ronalda, který utekl z reprezentačního srazu kvůli tomu, že proseděl počtvrté v kariéře utkání na lavici, vyhráli v Dánsku v Lize národů 4:2.
Bruno Fernandes, šikula z Manchesteru United, natáhl jeho kapitánskou pásku. A byl zvolen hráčem utkání. Rafael Leao, křídelník z Galatasaray Istanbul, se zase nerozpakoval a číslo sedmnáct, které v reprezentaci dlouho nosil, bleskově vyměnil za oblíbenou sedmičku - a také poznávací znamení Cristiana Ronalda, tedy CR7.
A to vlastně ještě neskončil reprezentační sraz, z nějž slavný střelec zmizel jako uražené děcko. Nebylo mu po chuti, že jej trenér Jorge Jesus nechal v duelu s Norskem mezi náhradníky. V jedenačtyřiceti letech, připomeňme, když už pátou sezonu kope sice nablýskanou, ale ne zrovna nejkvalitnější ligu v Saúdské Arábii.
Nikdo není víc než Portugalsko
„Cristiano je můj bratr,“ nechal se slyšet další proslulý Portugalec Ricardo Quaresma, aktuálně působící jako televizní expert. „Ale nikdo není víc než Portugalsko,“ přihodil větu ve stylu základní filozofie Barcelony.
V Dánsku tak Portugalsko hrálo, domácí sice dvakrát srovnali, ale hosté je zlomili v posledních pětadvaceti minutách.
„Myslím, že vy fanoušci i vy novináři jste nadšení z toho, že Portugalsko předvedlo kvalitní hru. Tým ukázal zralost, odvahu riskovat a přesvědčení, že dokáže své myšlenky přenést přímo do zápasu,“ chválil trenér Jorge Jesus.
Po světě jsou lidi, kteří ho dál oceňují
Stalo se po dnech, které byly hektické. Ronaldův odjezd je celonárodní záležitost, do akce se dokonce zapojil premiér Luís Montenegro, který měl podle médií během čtvrtka telefonovat s Ronaldem, trenérem i prezidentem fotbalové asociace s přáním, aby se zainteresovaní usmířili.
Zatím se nestalo, přesto bylo jasné, že bude zápas v Dánsku ostře sledovaný. K napětí ještě přispěl domácí útočník Rasmus Hojlund, hvězda Neapole, který stejně jako Ronaldo oblékal dres Manchesteru United. Forvard oslavil gól na 2:2 známým gestem CR7 zvaným Siuuu a po duelu se ještě mírně poškorpil s koučem Jesusem.
„Chtěl jsem jen vyslat jasný vzkaz portugalské reprezentaci, že i když oni Cristiana neoceňují, po celém světě je spousta lidí, které inspiroval a kteří ho stále obdivují,“ vyjádříl se Hojlund po utkání.
Další duel hrají Portugalci v neděli s Norskem, tentokrát doma. Téma Ronaldo rozhodně bude zase rezonovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|3
|3
|0
|0
|7:3
|9
|2
Dánsko
|3
|1
|0
|2
|6:7
|3
|3
Norsko
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|4
Wales
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
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