Experti před Španělskem: Šance na úspěch tak jedno procento. Jak naložit s Naderim?
Česká reprezentace stojí v Lize národů před nejnáročnější možnou konfrontací – vyzve čerstvé mistry světa na jejich hřišti. Čtyři osobnosti českého fotbalu v anketě deníku Sport a webu iSport rozebírají, co je potřeba k přežití na půdě favoritů i jak naložit s Ryanem Naderim. Někdo by ho ihned nasadil do základu, jiní nabádají k postupné aklimatizaci.
Petr Ruman (bývalý útočník, trenér, expert Sportu)
Jaká je naděje, že Česko neprohraje?
Šance je jedno procento
„Šance je malá, velmi malá. Dal bych tomu tak jedno procento, všechno by se muselo potkat. My musíme mít skvělý den, Španělé špatný – a ještě k tomu bude potřeba hodně štěstí na naší straně.“
Má hrát Naderi v základu?
Naderiho bych poslal do hry
„Když už si asociace dala velkou práci s jeho získáním, hned bych Ryana Naderiho dostal do sestavy. Určitě se do ní hodí, není na co čekat. Navíc Adam Hložek hrál teď v základu dva zápasy, proto potřebuje pauzu.“
Jakub Rada (bývalý reprezentační záložník, expert Sportu)
Jaká je naděje, že Česko neprohraje?
Zkusit zahrát jako proti Anglii
„Naději vidím, ale samozřejmě ne moc velkou. Kluci ale vypadali směrem dozadu velice slušně. Musíme na to jít přes nějaký nižší blok, zůstat vzadu v jedenácti je základní aspekt. A k tomu udržet delší dobu příznivý výsledek. Pokud se prohraje jako s Anglií po nějakém sympatickém výkonu, budou s tím doma všichni O. K.“
Má hrát Naderi v základu?
Šanci by měl dostat okamžitě
„Při absenci Patrika Schicka a problémech Tomáše Chorého máme na hrotu personální nedostatek. Adam Hložek zvládl první dva zápasy velmi slušně, přesto se konkurence vždycky hodí. Naderiho nemám nakoukaného, ale kluk, který hraje za Rangers, musí mít kvalitu. Navíc projevil velký zájem reprezentovat. Šanci určitě dostane, dal bych mu ji okamžitě.“
Tomáš Janotka (bývalý trenér Sigmy Olomouc)
Jaká je naděje, že Česko neprohraje?
Úspěchem bude dobrý výsledek
„Všichni vnímáme, že hrajeme proti topovému týmu, aktuálně nejlepšímu na světě. Je to poslední mistr světa a kromě týmového úspěchu má v mužstvu obrovské individuality a kvalitní hráče. Přestože se zázraky dějí, musíme to brát jako perfektní konfrontaci v rámci Ligy národů. Jakýkoliv dobrý výsledek bude obrovským úspěchem.“
Má hrát Naderi v základu?
Na příležitost čeká víc útočníků
„Úplně si to nemyslím. V týmu jsou pořád útočníci, kteří jsou v hierarchii nad ním. Samozřejmě ale záleží na realizačním týmu, jak ho v konkurenci dalších hráčů vnímá. Někteří na příležitost čekají, ať už to je Dan Vašulín nebo Václav Sejk. Všichni jsou rádi, že se Naderiho podařilo papírově dotáhnout, protože dobrých útočníků není nikdy dost.“
David Kobylík (mistr Evropy do 21 let, expert Sportu)
Jaká je naděje, že Česko neprohraje?
Nulová naděje na bodový zisk
„Neprohrát ve Španělsku? Taková naděje je za mě upřímně nulová. Nebo respektive mizivá, v řádu jednotek procent. Nebudu říkat nic jiného – jsem realista a vidím, jakou kvalitou se Španělsko prezentuje.“
Má hrát Naderi v základu?
Naskočit by měl v průběhu
„Kdy jindy ho vyzkoušet? Nejdřív se asi bude rozkoukávat z lavičky, což je logické, protože toho na něj asi bylo v poslední době hodně a připojil se k týmu později. Ale v průběhu utkání bych ho tam určitě dal. A jinak bych s ním měl větší plány zejména na venkovní utkání s Anglií, i protože hraje ve Velké Británii a na tamní způsob hry je zvyklý. Myslím si, že jeho aklimatizace bude takhle postupná a plánovaná.“