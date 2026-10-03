Příběh nováčka Naderiho: z třetí německé ligy přes Skotsko až do reprezentace
- Útočník Ryan Naderi z Rangers se dostal do české reprezentace a před utkáním Ligy národů proti Španělsku s týmem odcestoval do Ovieda.
V zimě o něj usilovala Olomouc, avšak po vypršení přestupového termínu jej vykoupili skotští Rangers z Hansy Rostock za zhruba 130 milionů korun.
Ve 22 zápasech ve Skotsku posbíral 7 gólů i 4 asistence a naposledy rozhodl slavné derby proti Celtiku.
PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Španělský trenér řekl o rodilém Němci, že je budoucnost Česka. Možná překvapivá, zároveň určitě vítaná věta. Ryan Naderi, hrotový útočník z Rangers, se bude hodit. V sobotním utkání Ligy národů proti Španělsku se nejspíš dočká prvního startu za reprezentační tým. „Jak bych vám ho popsal,“ zamyslel se Amir Shapourzadeh, sportovní ředitel Hansy Rostock, za kterou reprezentační nováček hrál ještě před osmi měsíci třetí německou ligu. „Má charakter,“ vzkázal deníku Sport a webu iSport.
Poslední dny strávil na hotelu v Praze. Navštívil úterní zápas proti Anglii (0:2), před ním se usadil v šedivé teplákové soupravě na lavičce a sledoval rozcvičku nových parťáků. Pobavil se také s předsedou asociace Davidem Trundou.
Ve čtvrtek absolvoval pod koučem Santim Deniou první trénink, měl i individuální pohovor, stejně jako ostatní hráči. V pátek odpoledne už byl na Letišti Václava Havla součástí výpravy při cestě do Španělska, konkrétně do města Oviedo, kde se Česko utká s úřadujícími mistry světa.
Podle informací z reprezentace Ryan Naderi, rodák z Drážďan, jenž má českou matku a bulharského otce, skvěle zapadl do národního týmu. „Ryan je skvělý člověk, velmi profesionální, pracovitý a týmový,“ potvrdil Amir Shapourzadeh z Hansy Rostock. „V kabině byl hodně oblíbený,“ doplnil šéf sportovního úseku.
Do třetiligového klubu, který sídlí na severu Německa, přestoupil z Borussie Mönchengladbach před víc než dvěma lety. Tedy asi o dva týdny později než český obránce Jan Mejdr po konci ve Spartě. Naderi vzpomněl na bývalého spoluhráče i v prvním rozhovoru pro asociační kanály.
Redakce deníku Sport a webu iSport.cz zkontaktovala také Mejdra. „Je to skvělý fotbalista a ještě lepší člověk. Tohohle ballera chcete mít v týmu. Jsem rád, že mohu říct, že patří k mým nejlepším kamarádům. Nic víc vědět nepotřebujete,“ odepsal ve zprávě.
Přesto pátrání pochopitelně neskončilo.
Nabídku měl i z Olomouce
Naderi (stejně jako Mejdr, který je momentálně bez angažmá) už nehraje v Německu. Letos v únoru přijal v poslední den přestupového období nabídku od skotských Rangers, kteří ho vykoupili údajně za částku 5,5 milionu eur (kolem 130 milionů korun).
„Odešel do špičkového klubu a velmi rychle se adaptoval. Hned se prosadil,“ líčil Shapourzadeh. „Má před sebou ve fotbalové kariéře ještě další kroky. Může se posouvat dál, protože je pracovitý, profesionál, má to v hlavě srovnané,“ zdůraznil.
Věděli jste, že o něj ještě nedávno měla eminentní zájem Olomouc? Sigma letos v zimě hledala klasické devítky a právě Naderi byl na Andrově stadionu fakt vysoko na seznamu potenciálních posil. Díky běžeckým datům, která vyčnívala i v celoevropském srovnání, atletickému pohybu, výběru místa, věku a postavě. Jenže Hansa si řekla „bambilion“, který byli ochotni zaplatit jen Rangers. A představy Hanáků o útočníkovi za cca milion eur rázem zhasly.
Než si však pro Naderiho přišli Skotové, byl sympaťák s agenturou ze všeho nejvíc nakloněný transferu do první německé bundesligy. V zimě to byla priorita jeho i okolí, nabídky měl. Pro zajímavost: požadavky na základní měsíční plat bez bonusů byly tehdy kolem dvou milionů korun.
V tu chvíli pochopitelně interes Olomouce, jejíž platový strop je pro největší hvězdy zhruba třetinový, vyšuměl. V Glasgow se ale takových podmínek dočkal, jen se musel stěhovat dál, než čekal. A Sigma místo něj postupem času přivedla Václava Sejka, Johna Paula Dembeho a Hilmira Mikaelssona.
Vítězný gól ve slavném derby
V Rostocku tedy Naderi vydržel pouze sezonu a půl, v pětačtyřiceti soutěžních zápasech měl bilanci 13+9. Po přesunu do Rangers, což je pochopitelně obrovský skok, nasázel už sedm branek a přidal čtyři asistence. Stačilo mu k tomu dvaadvacet utkání. Trefil se i v posledním duelu před startem reprezentační pauzy, když rozhodl o výhře 1:0 v ostře sledovaném skotském derby proti Celtiku.
„Přitom zatím neměl úplně závratná čísla. Musí ještě vylepšit finální řešení a zakončení,“ zmínil Shapourzadeh. „Dokáže udržet míč, ale současně se zapojit do kombinace. Nejvíc ho charakterizují různé proběhy a náběhy. Bez míče je opravdu neúnavný,“ komentoval 44letý funkcionář Naderiho největší přednosti.
V této sezoně skotské ligy patří mezi nejlepší hrotové útočníky. Datová společnost Wyscout ho zařadila v konkurenci všech hráčů na stejné pozici na čtvrté místo. Naderi vyprodukoval v šesti zápasech čtrnáct střel (7. nejvyšší číslo) s přesností přes 57 % (2.) a hlavou zakončil osmkrát (1.). V přepočtu na devadesát minut zaznamenal 6,15 doteku ve vápně soupeře (4.), celkem jich nasčítal sedmadvacet (7.).
Na první pohled má rovněž zajímavé fyzické parametry. Měří totiž 194 centimetrů, čímž se zařadil mezi nejvyšší hráče současného českého týmu. „Jak to říct,“ zarazil se sportovní ředitel Hansy Rostock. „Postavou je nepříjemný pro soupeře, ale na svou výšku je dobře pohyblivý a dynamický. Naběhá hodně kilometrů, pracuje ve velké intenzitě,“ rozmluvil se. A přihodil další poznatek: „Když se podíváte na fyzický profil, i podle dat patřil ve třetí lize mezi jednoznačně nejlepší.“
Víc toho může Naderi ukázat proti Španělsku, určitě nebude překvapení, pokud se objeví v základní sestavě. Postavil by se mu třeba Pau Cubarsí z Barcelony, Dean Huijsen, stoper Realu Madrid, nebo Aymeric Laporte z Athletika Bilbao.
Ryan Naderi v této sezoně (Rangers FC)
Zápasy: 11
Odehrané minuty: 786
Góly: 4
Očekávané góly: 5,32
Asistence: 3
Očekávané asistence: 2,13
Střely/na branku: 22/12
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|3
|3
|0
|0
|7:3
|9
|2
Dánsko
|3
|1
|0
|2
|6:7
|3
|3
Norsko
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|4
Wales
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup