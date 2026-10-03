Denia za oponou: člověk bez vazeb, hráči jsou nadšení. Proč na tiskovce nemluví španělsky?
PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | V sobotu večer zažije speciální zápas. Santi Denia se na lavičce českého týmu postaví proti Španělsku. Svému národu, zemi, kde v mládežnických kategoriích sbíral jako trenér největší úspěchy. Na české scéně zavádí zcela nové pořádky. Jak se chová uznávaný odborník, když se za ním zavřou dveře kabiny? Deník Sport a web iSport na základě rozhovorů s insidery ze zákulisí pátraly po tom, s čím Denia vystupuje před týmem, jak na něj reagují hráči a proč na tiskových konferencích používá angličtinu. Byť v ní není stoprocentní.
Santi Denia se svými kolegy nastoupil k českému národnímu týmu na začátku srpna. Mužstvo a lidi okolo reprezentace detailně poznává na dlouhém a náročném srazu. V Lize národů prohrál domácí zápasy s Chorvatskem a Anglií, v sobotu ho čeká ještě těžší test – na půdě mistrů světa proti svému Španělsku, kde jako trenér strávil 15 let na asociaci.
Od prvního momentu, kdy předstoupil k hráčům a začal naplno fungovat v roli českého kouče, spustil razantní změny. „Je to úplně něco jiného, nového. Je vidět, že přišel člověk bez vazeb. Poznatky si vytváří čistě na základě toho, co sám vidí. Žádné ovlivňování, žádní agenti. Nepřišel, aby byl oblíbený. Nepotřebuje to,“ zmiňuje osoba z asociace detailně obeznámená s děním v národním týmu, se kterou Sport o Deniovi hovořil.
Hráči jsou v napětí
Jiného nastavení, než jaké vyznávali jeho čeští předchůdci, si lze všimnout od prvního dne srazu. Španělský odborník s kolegy před nominací hromadně neobvolával hráče. Mužstvo drží v napětí, sestavu sděluje dvě hodiny před zápasem. „Fakt je nechá čekat na špičkách. Ani podle tréninku to nejde přečíst, rotuje to. Má dva hráče na jednu pozici a střídá je,“ zmiňuje další insider, se kterým Sport mluvil o fungování národního týmu.