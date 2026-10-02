Humbuk ve Španělsku, velký zájem o Deniu! Chválil ho i hráč Realu
PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Na začátku tiskové konference pozdravil česky. „Dobrý den,“ řekl zřetelně reprezentační kouč Santi Denia. Přesto poprvé odpovídal na dotazy v rodném jazyce, protože přijel do rodného Španělska. V sobotu večer se pokusí prakticky o nemožné: porazit ve třetím utkání Ligy národů úřadujícího mistra světa. „Jsme připravení ukázat to nejlepší, co umíme,“ burcoval.
Na jindy poklidném letišti Asturias, které slouží převážně pro vnitrostátní linky, se spustil pořádný humbuk. Nejbližší východ z haly byl ohraničený oranžovými zátarasy, už po čtvrté odpoledne kolem nich postávaly desítky lidí. Děti se proháněly s míčem po chodníku, držely vlaječky a dva chlapi seděli u stolu a mastili karty. Všichni čekali na španělskou reprezentaci.
„Je čest nastoupit proti takovému týmu. Hrozně se těšíme, až s nimi změříme síly,“ prohodil záložník Alex Král. Třeba i s Laminem Yamalem, hvězdným útočníkem Barcelony. „Vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Ve hře jeden na jednoho a rychlosti. To je jeho hlavní síla,“ zmínil.
Španělské mužstvo se vrátilo do Ovieda, města na severu země, po dlouhých jedenácti letech. Na začátku září 2015 sehrálo na stadionu Carlose Tartiera s kapacitou třicet a půl tisíc diváků utkání kvalifikace EURO proti Slovensku (2:0). Góly vstřelili Jordi Alba a Andrés Iniesta z penalty.
Když se o vzácné výpravě v čele se zkušeným kapitánem Rodrim dozvěděl řidič taxi služby, ač rodilý Argentinec, zavolal během jízdy malému synkovi, že mu ukáže úřadující mistry světa. Počet lidí u v blízkosti půjčovny aut se velmi rychle navyšoval. Byť očekávaný přílet byl naplánovaný až po sedmé hodině večerní.
Dobře naladěný Denia
Mezitím dorazilo Česko, které trénovalo dopoledne v centru v Edenu. Santi Denia a Král se odpojili na letišti od národního týmu a vyrazili autem na tiskovou konferenci. Odstartovala s velkým zpožděním. Mimo jiné je zdržela na cestě nehoda.
Mediální sál s asi padesáti sedadly, který normálně patří Realu Oviedo, aktuálně účastníkovi druhé ligy, se velmi rychle zaplnil. Postupně přicházeli další novináři, televizní moderátoři nebo rozhlasoví komentátoři. Těšili se i na trenéra, který jim zajistil před dvěma lety zlaté medaile z Olympijských her v Paříži.
Najednou se otevřely dveře, v nich se Denia objevil. „Santi,“ ozvalo se přátelsky z prvních řad. Podal si se všemi ruku, pozdravil se. Zastavil se u jedné ze zaměstnankyň španělské asociace, zblízka na sebe hleděli a smáli se. Následně ji objal, poplácal po zádech. Byl viditelně dobře naladěný. Pak zase zmizel, přednost nakonec dostali Španělé.
Cucurella: Hodně jsem se od něj naučil
Za stůl se posadili obránce Marc Cucurella a trenér Luis de la Fuente, pochopitelně Deniův bývalý parťák. „Zrovna jsem mluvil se Santim,“ usmál se sympatický kouč. „Známe se výborně, pracovali jsme spolu dvanáct let, ale to nejintimnější vám samozřejmě neprozradím,“ vtipkoval.
Denia byl velkým tématem na tiskové konferenci, na jeho osobu padlo pět dotazů. I Cucurella, momentálně hráč Realu Madrid, si pod ním zahrál v mládežnické reprezentaci. „Pomohl mi růst, hodně jsem se od něj naučil. Mám na něj dobré vzpomínky,“ prohodil.
Španělskému kouči se podrobně věnoval také deník Marca. „Santiho čeká v Oviedu emočně vypjatý večer,“ podotkl zkušený žurnalista Miguel Ángel Lara. Bývalý stoper Atlétika Madrid odehrál právě v provincii Asturie první ze dvou reprezentačních zápasů. Bylo to přesně v roce 1997. „Samozřejmě si vzpomínám,“ ujistil Denia.
V sobotu se postaví na druhou stranu. Jde vůbec o prvního španělského trenéra, který bude čelit vlastní zemi v kvalifikačním utkání. „Moje země je teď Česko,“ zopakoval Denia větu, kterou pronesl už v úterý. „Je to pro mě speciální, ale nemůžeme se bavit o emocích. Myslím na tým a na způsob, jak ohrozit Španělsko,“ zdůraznil.
Drtivé předzápasové kurzy
Sám jistě moc dobře ví, že nemá před sebou vůbec snadný úkol. Po prohrách s Chorvatskem (1:2) a Anglií (0:2) zabojuje o první bodový zisk na střídačce české reprezentace proti aktuálně nejsilnějšímu týmu na světě. Španělé jsou extrémní favorité. Na jejich výhru byl vypsán nesmírně nízký kurz 1,06. Na Deniův výběr, obrovského outsidera, pak rovných 35!
Otázka je, jaké změny udělá v sestavě. V brance nejspíš objeví Antonín Kinský, v pořadí už třetí gólman během aktuálního reprezentačního srazu. Nabízí se nasazení Krále nebo útočníka Ryana Naderiho z Rangers. „Už v tréninku bylo vidět, že má kvalitu. Je rychlý, dobrý v zakončení,“ prozradil Král.
Následně dodal: „Všichni chtějí hrát, být na hřišti, aby se ukázali před novým trenérem.“ Denia musí jistojistě nahradit vyloučeného Pavla Šulce a zraněného Adama Karabce, Vladimír Coufal, jenž vynechal zápas proti Anglii, už ale trénoval.
Zápas, který bude ve Španělsku hodně sledovaný, může začít!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|2
Anglie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup