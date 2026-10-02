Český kouč proti kamarádům: Je to bláznovství, ale proč bychom nemohli porazit Španělsko?
PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Kvůli špatné dopravní situaci a nehodě na dálnici začala tisková konference českého týmu na stadionu Carlose Tartiera v Oviedu zhruba s hodinovým zpožděním. Santi Denia vystoupil společně s Alexem Králem až po osmé hodině. Pohovořil se svým bývalým kolegou, nyní španělským protivníkem Luisem de la Fuentem, srdečně pozdravil místní novináře. Kouč českého národního týmu na domácí půdě promluvil španělsky a popsal situaci před utkáním elitní skupiny Ligy národů. „Teď je má země Česko,“ zdůraznil.
Těšíte se na souboj s Luisem de la Fuentem?
„Je to nejlepší trenér na světě, bez pochyb. Váže nás k sobě velké přátelství. Dvanáct let jsme společně pracovali a žili, potkávali se v dobrých i špatných momentech. Ani ve Španělsku není při fotbale každý den posvícení. Společně jsme jako trenéři rostli a získávali zkušenosti. Víme, že ve Španělsku mají výborné výsledky. Chci mu moc poděkovat za všechny společné zážitky.“
Dá se španělské síle nějak čelit?
„Je to skvělý a kvalitní tým, proto jsou mistři světa. Soustředíme se na to, abychom se zlepšili jako tým i po individuální stránce. Co vám budu vyprávět, Španělé jsou na úžasném levelu. Budeme se snažit zahrát dobrý zápas, poučit se z případných chyb. Myslíme na to, aby utkání bylo pro domácí co nejnáročnější.“
Čekáte v základní sestavě Lamina Yamala?
„Myslím, že tam bude. Lidi chodí na španělskou reprezentaci pro to, aby ho viděli na hřišti. Pro nás to ale není až tak důležité – celý zápas je pro nás obrovskou výzvou, chceme se zlepšovat a také ukázat, jak hrajeme jako tým. Ale zpátky k Yamalovi – už jsem řekl, že když by záleželo na mě, bych mu dal Zlatý míč.“
Co s vámi udělá po emoční stránce zápas proti vaší zemi?
„Teď je moje země Česko. Situace je samozřejmě speciální. Ale Pablo (asistent Amo) ani já a Rubén (Martínez, trenér gólmanů) nemůžeme přemýšlet o emocích. Myslím na náš tým, jak porazit Španělsko, na to, jak odehrajeme zápas za českou reprezentaci. Určitě si to užijeme.“
Udělá s vámi něco španělská státní hymna před zápasem?
„Jako vždycky budu respektovat španělskou hymnu, pak si užiji tu naši, českou. Vím, že se v ní zpívá například o přírodě. Opravdu se ale hlavně soustředím na zápas, jak pracovat se slabinami našeho soupeře. Chci, aby náš tým ukázal silné stránky a pokusil se o výhru. Je to bláznovství, ale proč bychom nemohli porazit Španělsko? Už dlouho neprohrálo, pro nás je to skvělá příležitost dokázat, jaký máme skvělý tým.“
Takže nejde o neporazitelného soupeře?
„Podívejte se. Jste mistři světa (směrem ke španělským reportérům), to nelze zpochybňovat. My nesmíme chybovat, víme z předchozích dvou zápasů, že potřebujeme, aby každý z hráčů byl v co nejlepším fyzickém stavu. Chceme se dostat na vysokou úroveň, pak bude spokojená česká asociace i fanoušci. Všichni táhneme za jeden provaz, pak můžou přijít výsledky.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|3
|3
|0
|0
|7:3
|9
|2
Dánsko
|3
|1
|0
|2
|6:7
|3
|3
Norsko
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|4
Wales
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup