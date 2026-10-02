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Francie remizovala s Itálií. Lewandowski se podílel na demolici Rumunska hattrickem

Francie ve vypjatém utkáním hostila fotbalisty Itálie
Francie ve vypjatém utkáním hostila fotbalisty ItálieZdroj: ČTK / AP / Teresa Suarez
Francie ve vypjatém utkáním hostila fotbalisty Itálie
Francie ve vypjatém utkáním hostila fotbalisty Itálie
Francie ve vypjatém utkáním hostila fotbalisty Itálie
Fotbalisté Belgie porazili Turecko
Fotbalisté Belgie porazili Turecko
Fotbalisté Belgie porazili Turecko
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Fotbalisté Francie v Lize národů poprvé ztratili body remízou 1:1 s Itálií. Belgie v dalším utkání elitní divize porazila Turecko 3:0. V druhé lize kanonýr Robert Lewandowski zaznamenal hattrick při drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6:0. Slovensko ve třetí divizi ztratilo vedení a na Faerských ostrovech remizovalo 1:1.

Čtvrtý tým letošního mistrovství světa i nadále postrádá svého kapitána Kyliana Mbappého, který si v úvodním utkání Ligy národů v Turecku poranil šlachu v levém kolenu. Francie dvakrát zvítězila 1:0 a také dnes se ujala vedení. Po přestávce otevřel skóre Olise. Bastoni ovšem vyrovnal, v závěru byl vyloučen domácí Upamecano a zápas skončil dělbou bodů.

O bod za vedoucí Francií ve skupině A1 je Belgie, která si v Lutychu snadno poradila s Tureckem. Dvakrát se trefil De Bruyne a dostal se již na 40 gólů v mezistátních zápasech. Skóre pak uzavřel belgický rekordman Lukaku, který má v reprezentaci 94 branek a blíží se ke stovce vstřelených gólů.

Polskou kanonádu řídil Lewandowski

Bosna a Hercegovina ve skupině B4 remizovala s lídrem tabulky Švédskem 1:1, za domácí nastoupil hráč Plzně Memič. Slávista Nowak byl ve stejné skupině na hřišti u kanonády Polska proti Rumunsku ve Varšavě. V prvním poločase upadl v šestnáctce Lewandowski a rozhodčí přísně vyloučil hostujícího Dragusina. Sám domácí kanonýr pak z nařízené penalty ve svém 170. mezistátním zápase zaznamenal jubilejní 90. gól. Hned po přestávce přidal Lewandowski ještě jeden a v závěru trefou na konečných 6:0 završil hattrick.

Skupinu B2 vede Severní Irsko, které na neutrální půdě v Trnavě porazilo Ukrajinu hladce 3:0. Maďarsko v druhém dnešním utkání skupiny zdolalo Gruzii 1:0.

Slováci po dvou domácích výhrách ve skupině C3 vyrazili na Faerské ostrovy. V jejich základní sestavě nastoupil i plzeňský stoper Vavro, slávista Schranz začal na lavičce náhradníků a přišel do hry v průběhu druhého poločasu. Faeřané si v prvním poločase dali vlastní gól, po přestávce vyrovnali a připravili lídra tabulky o první body.

Fotbalová Liga národů - 3. kolo:

Skupina A1:

Belgie - Turecko 3:0 (1:0)
Branky: 10. a 60. De Bruyne, 76. Lukaku.

Francie - Itálie 1:1 (0:0)
Branky: 55. Olise - 68. Bastoni. ČK: 85. Upamecano (Francie).

#TýmZVRPSkóreB
1Francie32103:17
2Belgie32015:16
3Itálie31115:44
4Turecko30031:80
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina B2:

Maďarsko - Gruzie 1:0 (1:0)
Branka: 35. Kerkez.

Ukrajina - Severní Irsko 0:3 (0:2)
Branky: 9. a 61. Brown, 22. Price.

#TýmZVRPSkóreB
1Sev. Irsko32104:07
2Maďarsko31111:14
3Ukrajina31111:34
4Gruzie30120:21
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina B4:

Bosna a Hercegovina - Švédsko 1:1 (0:0)
Branky: 80. Alajbegovič - 61. Gyökeres.

Polsko - Rumunsko 6:0 (1:0)
Branka: 24. z pen., 47. a 86. Lewandowski, 49. vlastní Ghita, 62. Zieliňski, 66. Bednarek. ČK: 22. Dragusin (Rumunsko).

#TýmZVRPSkóreB
1Švédsko32106:37
2Bosna31205:35
3Polsko31117:34
4Rumunsko30033:120
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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