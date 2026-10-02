Francie remizovala s Itálií. Lewandowski se podílel na demolici Rumunska hattrickem
Fotbalisté Francie v Lize národů poprvé ztratili body remízou 1:1 s Itálií. Belgie v dalším utkání elitní divize porazila Turecko 3:0. V druhé lize kanonýr Robert Lewandowski zaznamenal hattrick při drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6:0. Slovensko ve třetí divizi ztratilo vedení a na Faerských ostrovech remizovalo 1:1.
Čtvrtý tým letošního mistrovství světa i nadále postrádá svého kapitána Kyliana Mbappého, který si v úvodním utkání Ligy národů v Turecku poranil šlachu v levém kolenu. Francie dvakrát zvítězila 1:0 a také dnes se ujala vedení. Po přestávce otevřel skóre Olise. Bastoni ovšem vyrovnal, v závěru byl vyloučen domácí Upamecano a zápas skončil dělbou bodů.
O bod za vedoucí Francií ve skupině A1 je Belgie, která si v Lutychu snadno poradila s Tureckem. Dvakrát se trefil De Bruyne a dostal se již na 40 gólů v mezistátních zápasech. Skóre pak uzavřel belgický rekordman Lukaku, který má v reprezentaci 94 branek a blíží se ke stovce vstřelených gólů.
Polskou kanonádu řídil Lewandowski
Bosna a Hercegovina ve skupině B4 remizovala s lídrem tabulky Švédskem 1:1, za domácí nastoupil hráč Plzně Memič. Slávista Nowak byl ve stejné skupině na hřišti u kanonády Polska proti Rumunsku ve Varšavě. V prvním poločase upadl v šestnáctce Lewandowski a rozhodčí přísně vyloučil hostujícího Dragusina. Sám domácí kanonýr pak z nařízené penalty ve svém 170. mezistátním zápase zaznamenal jubilejní 90. gól. Hned po přestávce přidal Lewandowski ještě jeden a v závěru trefou na konečných 6:0 završil hattrick.
Skupinu B2 vede Severní Irsko, které na neutrální půdě v Trnavě porazilo Ukrajinu hladce 3:0. Maďarsko v druhém dnešním utkání skupiny zdolalo Gruzii 1:0.
Slováci po dvou domácích výhrách ve skupině C3 vyrazili na Faerské ostrovy. V jejich základní sestavě nastoupil i plzeňský stoper Vavro, slávista Schranz začal na lavičce náhradníků a přišel do hry v průběhu druhého poločasu. Faeřané si v prvním poločase dali vlastní gól, po přestávce vyrovnali a připravili lídra tabulky o první body.
Fotbalová Liga národů - 3. kolo:
Skupina A1:
Belgie - Turecko 3:0 (1:0)
Branky: 10. a 60. De Bruyne, 76. Lukaku.
Francie - Itálie 1:1 (0:0)
Branky: 55. Olise - 68. Bastoni. ČK: 85. Upamecano (Francie).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|2
Belgie
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|3
Itálie
|3
|1
|1
|1
|5:4
|4
|4
Turecko
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B2:
Maďarsko - Gruzie 1:0 (1:0)
Branka: 35. Kerkez.
Ukrajina - Severní Irsko 0:3 (0:2)
Branky: 9. a 61. Brown, 22. Price.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sev. Irsko
|3
|2
|1
|0
|4:0
|7
|2
Maďarsko
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|3
Ukrajina
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|4
Gruzie
|3
|0
|1
|2
|0:2
|1
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B4:
Bosna a Hercegovina - Švédsko 1:1 (0:0)
Branky: 80. Alajbegovič - 61. Gyökeres.
Polsko - Rumunsko 6:0 (1:0)
Branka: 24. z pen., 47. a 86. Lewandowski, 49. vlastní Ghita, 62. Zieliňski, 66. Bednarek. ČK: 22. Dragusin (Rumunsko).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|2
Bosna
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|3
Polsko
|3
|1
|1
|1
|7:3
|4
|4
Rumunsko
|3
|0
|0
|3
|3:12
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup