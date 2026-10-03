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ONLINE: Španělsko - Česko. Obstojí reprezentace v nejtěžší možné zkoušce?

Česko proti Anglii
Česko proti AngliiZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
Liga národů
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Je tu další velká výzva! Česká fotbalová reprezentace po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čelí nejtěžšímu možnému soupeři. Dnes v Oviedu hraje proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Výběr „La Roja“ neprohrál rekordních 40 zápasů po sobě a do pátého ročníku soutěže vstoupil dvěma vítězstvími. Utkání bude pikantní pro trenéra Santiho Deniu, který řadu hráčů soupeře dříve vedl a velmi dobře se zná i s koučem Luisem de la Fuentem. Zabojují Češi o senzaci? Zápas začíná ve 20.45, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko22007:36
2Anglie21014:33
3Chorvatsko21013:53
4Česko20021:40
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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