ONLINE: Španělsko - Česko. Obstojí reprezentace v nejtěžší možné zkoušce?
Je tu další velká výzva! Česká fotbalová reprezentace po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čelí nejtěžšímu možnému soupeři. Dnes v Oviedu hraje proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Výběr „La Roja“ neprohrál rekordních 40 zápasů po sobě a do pátého ročníku soutěže vstoupil dvěma vítězstvími. Utkání bude pikantní pro trenéra Santiho Deniu, který řadu hráčů soupeře dříve vedl a velmi dobře se zná i s koučem Luisem de la Fuentem. Zabojují Češi o senzaci? Zápas začíná ve 20.45, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|2
Anglie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup