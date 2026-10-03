Radostu chtěl v nároďáku už Koubek. Bude o něj zájem, vědí v Teplicích
Fotbalisté Teplic porazili v přípravném utkání před sedmi tisíci diváky německé Dynamo Drážďany 2:0.
Záložník Matěj Radosta je na reprezentačním srazu a severočeský klub už v nejbližší době očekává zájem velkých týmů.
Obránce Jaroslav Harušťák se po dlouhé sérii těžkých zranění vrátil na hřiště a svůj emocemi protkaný comeback oslavil krásným gólem z dálky.
Reprezentační přestávku si fotbalisté Teplic zpestřili vítěznou prověrkou proti Dynamu Drážďany (2:0). Na atraktivního soupeře v utkání hraném na 2x60 minut dorazilo téměř sedm tisíc diváků! Severočeši uspěli bez Matěje Radosty, jenž byl senzačně povolán do české reprezentace, v jejímž dresu zasáhl do Ligy národů proti Anglii a Chorvatsku. „Pro nás to velké překvapení nebylo, protože figuroval už v plánech předchozího realizáku trenéra Koubka,“ nastínil Ondřej Prášil, asistent teplického kouče Zdenka Frťaly.
Proti Chorvatům spálil obrovskou šanci. Záhy skóroval, jenže z ofsajdu. A proti Albionu vyběhl v základní sestavě. Asi by se prosadil víc, nebýt brzkého vyloučení Pavla Šulce, které zničilo veškeré české naděje na úspěch. Leckdo Radostovu nominaci do národního týmu zpochybňoval. Avšak obstál.
„Když působil náš asistent Jan Rezek u nároďáku, Radosta byl mezi jmény, o kterých se bavili s předešlým Koubkovým realizačním týmem. Navíc nám vyšel úvod sezony a Rady (Radosta) byl zároveň v některých zápasech hodně vidět a k tomu měl čísla, o nichž jsme se bavili, že je dřív neměl. Jsme rádi, že přišla odměna za práci, kterou v Teplicích odvádí. Jsme na něj hrdí,“ popsal Prášil.
Nuly navíc v sazebníku
Ofenzivní křídelník těží především ze své rychlosti, což je v moderním fotbale zásadní. „Kdo to sledoval, všiml si jeho jednoznačných předností, což je rychlost a ochota pracovat. Tohle jej dostalo do reprezentace. V dalších minutách, které dostane, bude růst jeho sebevědomí. Myslím si, že může udělat ještě velký krok ve své kariéře,“ zamyslel se Prášil.
Znamená to, že v Teplicích počítají s jeho odchodem na zvučnější adresu? „Je to reprezentační hráč v aktuální konkurenci velkých týmů a zvládá to. Upozornil na sebe a nejspíš o něj bude zájem,“ předpokládá Frťalův pomocník.
Ještě před úvahami o přestupu a návratu ze španělského Ovieda po zápase s mistry světa, jej v teplické kabině pořádně zkasírují. „Kluci s kasou určitě budou mít nějakou kolonku, protože už byli jiní naši hráči na reprezentačních srazech. Ale nevím, jestli tam nepadne o pár nul víc, když hrál proti tak velkým týmům,“ rozesmál se Prášil.
K úsměvu ho přiměl i další výpadek světel na stadionu. Po kolapsu osvětlení při šlágru se Slavií zhasly stožáry při nejbližší možné příležitosti. Fanoušci Drážďan (nejen) proto rozžhavili pyrotechniku, aby rozsvítili hřiště.
„Je to už trochu úsměvné, nicméně tohle musíme vyřešit. Není příjemné, pokud zápas končí vypadnutím světel. Doufejme, že se tohle v lize dít už nebude,“ věřil.
Harušťák plakal dojetím: Uronil jsem slzu
Teplice se nesou na vlně a přehrály i Dynamo, které sice hraje ve druhé německé lize o záchranu, přesto se pořád jedná o velkou kvalitu. „Jeden ze záměrů byl, že chceme hrát výstavbu kombinačně. Když se jde do takového rizika, přináší to chyby. Byli jsme však odvážní a dokázali jsme vyjíždět do rychlých protiútoků. To je recept. Máme také prvky, kdy hrajeme jednoduše. Jsme schopni měnit tempo, což je rozdíl oproti předchozím letům,“ popsal Prášil zásadní teplickou změnu.
Místo tradičně tuhé defenzivy ordinují svěží fotbal a vypadá to, že v podobném nastavení hodlají setrvat. Pomůže jim k tomu i návrat obránce Jaroslava Harušťáka, jehož postihla série těžkých zranění. Celou minulou sezonu vynechal, v té letošní aspoň naskakoval za béčko a odehrál dva zápasy v MOL Cupu. A Drážďanům hned loupl pohledný gól z dálky.
„Po něm byl dlouho v objetí spoluhráčů, byly na něm vidět slzy. Jsme za něj šťastní, protože ušel dlouhou cestu k tomu, aby zase mohl hrát fotbal na téhle úrovni,“ povzbudil ho Prášil.
„Krásné pocity, všechno ze mě spadlo. Stejný gól jsem tady dal Spartě, atmosféra byla stejně ligová. Kluci v Drážďanech si takovou podporu musí užívat. Uronil jsem slzu. Z Ostravy přijeli rodiče, brácha i přítelkyně. Bez jejich podpory bych tu nestál. V Teplicích není jednoduché se dostat ani na lavičku,“ dojímal se „znovuzrozený“ Harušťák.