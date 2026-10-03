V Oviedu má vlastní ulici. Vzpomínky na Dubovského i příběh bývalého hráče Sparty
PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Na schodech před stadionem Carlose Tartiera, na němž čeští fotbalisté sehrají sobotní zápas Ligy národů, seděla holka v dresu Santiho Cazorly. Bývalý španělský reprezentant, který se potkal v Arsenalu i s Tomášem Rosickým, vyrůstal v Realu Oviedo, kam se vrátil ke konci profesionální kariéry. Mezi známé tváře dnes druholigového klubu se zařadila také slovenská legenda a bývalý hráč pražské Sparty.
Patří mezi ikony. V Oviedu má dokonce vlastní ulici, která od loňského května (k připomínce pětadvaceti let od úmrtí) nese název Paseo de Peter Dubovský. „Je to pocta, která právem patří této legendě slovenského fotbalu,“ komentovalo událost ministerstvo zahraničních věcí.
Nachází se hned v blízkosti stadionu, který byl otevřený teprve před šestadvaceti lety. Jde spíš o pěší cestu, projdete ji za pár sekund. Na kraji v trávníku vedle tenisových kurtů stojí bronzová cedulka s nápisem „Jugador Del Real Oviedo.“ V překladu to znamená: „Hráč Realu Oviedo.“
Dubovský, bývalý vynikající záložník či útočník, přestoupil do klubu v roce 1995 ze slovutného Realu Madrid, s nímž vyhrál mistrovský titul. Den podpisu smlouvy, tedy 25. července, si dodnes připomínají. Stal se jednou z hvězd týmu, odehrál za něj přes sto dvacet soutěžních zápasů. V Oviedu působil pět let, než tragicky zemřel na dovolené v Thajsku.
Peter Dubovský v dresu Ovieda • @AlexandraJonson / X
Po Dubovském se dostal do dnes druholigového španělského klubu ze slovenských hráčů pouze Erik Jirka. Přišel před pěti lety ze srbského celku Estrella Roja a po pouhém roce šel zase dál. Tentokrát do plzeňské Viktorie, která ho získala zadarmo. Z Čechů modrý dres nikdo neoblékl.
Zakladatel akademie z Česka
Přesto se v historii Realu Oviedo často objevuje jméno rodáka z Prahy. Antonín Fivébr strávil v pozici hlavního trenéra týmu jednu sezonu. První zápas absolvoval 7. října 1928 na bývalém stadionu Taetinos v derby proti Gijónu.
Do Ovieda dorazil (jak zaznamenaly tehdejší noviny - vlakem na hlavní nádraží) jako vysoce uznávaný manažer. Před tím vedl italskou Brescii nebo ve Španělsku Valencii a Elche, kde byl úspěšný. V Realu se stal teprve třetím trenérem mužstva, vyhrál s ním asturský šampionát, ale po sezoně skončil. Nebyla s ním prodloužena smlouva.
Nejvíc je spojovaný s rozvojem mladých hráčů. Fivébr hledal talenty, chtěl je dostat k fotbalu co nejdřív. Údajně podával do novin inzeráty, aby naverboval děti. Vyzkoušel si je, testoval je. „Zkrátka založil oviedskou akademii,“ píše se na klubovém webu.
Fivébr dokonce trénoval v roce 1958 v jednom utkání československou reprezentaci. Působil také ve Sovětském svazu nebo v Košicích. Jako hráč nastoupil do 157 zápasů (v nich vstřelil pět gólů) za pražskou Spartu. Do ní přišel v roce 1909 jako mládežník staroměstské Olympie.
„Byl statečný v osobních soubojích, vytrvalý a houževnatý, technicky vyspělý se smyslem pro přesné přihrávky. Byl tehdy nejlepším hlavičkářem,“ popisuje Fivébra letenská historie.
On i Dubovský zanechali v Oviedu velkou stopu. Na ni mohou navázat i čeští reprezentanti.