Oviedo poblázněné do fotbalu: trofeje pro šampiony, fanzóna lákala i Čechy
- Španělské město Oviedo po jedenácti letech hostí zápas národního týmu, který v Lize národů nastoupí proti reprezentaci Česka.
Pořadatelé připravili v centru města fanzónu s muzeem, kde vystavili trofeje pro mistry světa, Evropy i šampiony Ligy národů.
Zápas má pikantní náboj na trenérských lavičkách, protože český kouč Santi Denia v minulosti dvanáct let spolupracoval s Luisem de la Fuentem.
PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | V okolí historické Katedrály v Oviedu bylo už od sobotního dopoledne našlapáno. Španělé před večerním zápasem Ligy národů s Českem (20:45) otevřeli v centru města speciální fanzónu. Fanoušci měli možnost v dočasně nainstalovaném muzeu okouknout tři významné trofeje – reprezentace aktuálně drží poháry pro mistry světa, Evropy i šampiony v Lize národů. „Jsme na reprezentační špičce,“ liboval si trenér Luis de la Fuente.
Španělský národní tým vystoupal na absolutní fotbalový vrchol. To se propisuje i do oblíbenosti týmu, který v sobotu večer nastoupí v Oviedu proti Česku. Zhruba 220 tisícové město na severu Španělska přivítalo své zlaté hochy po dlouhých jedenácti letech, naposledy zde áčku hrálo v roce 2015 proti Slovensku.
Nadšení lidí z přítomnosti hvězdných reprezentantů je extrémní, ve městě propukla fotbalová horečka. Už v pátek na letišti od brzkého odpoledne čekaly stovky fanoušků na přílet týmu, v zápasový den byl zájem související s večerním utkáním s Českem obrovský.
V centru poblíž slavné gotické Katedrály to žilo už od sobotního dopoledne. Organizátoři připravili fanzónu se zajímavými aktivitami, od pódia hrála muzika a probíhaly nejrůznější soutěže. Největším lákadlem bylo pro naplněné náměstí dočasně instalované muzeum – v něm mohli fanoušci spatřit všechny největší trofeje, které může evropský reprezentační tým vyhrát.
Španělé vlastní unikátní sbírku – v uplynulých dvou letech ovládli mistrovství Evropy, elitní skupinu Ligy národů a naposledy mistrovství světa, k tomu přidali zlaté medaile z Her v Paříži 24. Tři krásné trofeje organizátoři vystavili a nasvítili pro zájemce z řad fanoušků. Ti se u významných pohárů s radostí fotili, vážili si toho, že slavné poháry dorazily na sever Španělska.
Vzpomínka na zlatého střelce
Na vstup k trofejím se stála dlouhá fronta, která ale poměrně odsýpala. Dostalo se na každého, kdo chtěl slavné trofeje nasvícené za vitrínami spatřit. V přistaveném muzeu byly i další významné artefakty – třeba podepsaný dres legendárního záložníka Andrése Iniesty, v němž rozhodl finále mistrovství světa proti Nizozemsku v roce 2010.
Na zaplněném náměstí šlo spatřit i české dresy, někteří fanoušci přiletěli podpořit národní tým proti obrovskému favoritovi. V drtivé většině logicky převažovaly španělské barvy, dresy během soboty navlékali lidé po celém městě. Na některých terasách bytů podél hlavní silnice vedoucí do centra byly napnuté i španělské vlajky.
Pikantnost souboji s Českem dodávají i noví trenéři na české lavičce – hlavní kouč Santi Denia ještě v nedávné době spolupracoval se šéfem španělského áčka Luisem de la Fuentem.
„Dvanáct let jsme spolu pracovali, jsme výborní přátelé, mnohokrát spolu byli na různých turnajích i tréninkových kempech. Patnáct let pracoval na asociaci, máme spousty nádherných vzpomínek,“ vyprávěl Fuente den před utkáním na tiskové konferenci, kde se s Deniou přátelsky vítali.
V sobotu večer z nich budou soupeři, v utkání na vyprodaném stadionu Carlose Tartiera jsou jasným adeptem na tři body domácí šampioni.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|2
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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