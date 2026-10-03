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Oviedo poblázněné do fotbalu: trofeje pro šampiony, fanzóna lákala i Čechy

Jak to vypadá ve španělském Oviedu?
Jak to vypadá ve španělském Oviedu?Zdroj: koláž: Jiří Bejček / iSport
Oviedo před zápasem Česka se Španělskem
Oviedo před zápasem Česka se Španělskem
Oviedo před zápasem Česka se Španělskem
Oviedo před zápasem Česka se Španělskem
Oviedo před zápasem Česka se Španělskem
Oviedo před zápasem Česka se Španělskem
Oviedo před zápasem Česka se Španělskem
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Jonáš Bartoš
Liga národů
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  • Španělské město Oviedo po jedenácti letech hostí zápas národního týmu, který v Lize národů nastoupí proti reprezentaci Česka.

  • Pořadatelé připravili v centru města fanzónu s muzeem, kde vystavili trofeje pro mistry světa, Evropy i šampiony Ligy národů.

  • Zápas má pikantní náboj na trenérských lavičkách, protože český kouč Santi Denia v minulosti dvanáct let spolupracoval s Luisem de la Fuentem.

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | V okolí historické Katedrály v Oviedu bylo už od sobotního dopoledne našlapáno. Španělé před večerním zápasem Ligy národů s Českem (20:45) otevřeli v centru města speciální fanzónu. Fanoušci měli možnost v dočasně nainstalovaném muzeu okouknout tři významné trofeje – reprezentace aktuálně drží poháry pro mistry světa, Evropy i šampiony v Lize národů. „Jsme na reprezentační špičce,“ liboval si trenér Luis de la Fuente.

Španělský národní tým vystoupal na absolutní fotbalový vrchol. To se propisuje i do oblíbenosti týmu, který v sobotu večer nastoupí v Oviedu proti Česku. Zhruba 220 tisícové město na severu Španělska přivítalo své zlaté hochy po dlouhých jedenácti letech, naposledy zde áčku hrálo v roce 2015 proti Slovensku.

Nadšení lidí z přítomnosti hvězdných reprezentantů je extrémní, ve městě propukla fotbalová horečka. Už v pátek na letišti od brzkého odpoledne čekaly stovky fanoušků na přílet týmu, v zápasový den byl zájem související s večerním utkáním s Českem obrovský.

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V centru poblíž slavné gotické Katedrály to žilo už od sobotního dopoledne. Organizátoři připravili fanzónu se zajímavými  aktivitami, od pódia hrála muzika a probíhaly nejrůznější soutěže. Největším lákadlem bylo pro naplněné náměstí dočasně instalované muzeum – v něm mohli fanoušci spatřit všechny největší trofeje, které může evropský reprezentační tým vyhrát.

Španělé vlastní unikátní sbírku – v uplynulých dvou letech ovládli mistrovství Evropy, elitní skupinu Ligy národů a naposledy mistrovství světa, k tomu přidali zlaté medaile z Her v Paříži 24. Tři krásné trofeje organizátoři vystavili a nasvítili pro zájemce z řad fanoušků. Ti se u významných pohárů s radostí fotili, vážili si toho, že slavné poháry dorazily na sever Španělska.

Vzpomínka na zlatého střelce

Na vstup k trofejím se stála dlouhá fronta, která ale poměrně odsýpala. Dostalo se na každého, kdo chtěl slavné trofeje nasvícené za vitrínami spatřit. V přistaveném muzeu byly i další významné artefakty – třeba podepsaný dres legendárního záložníka Andrése Iniesty, v němž rozhodl finále mistrovství světa proti Nizozemsku v roce 2010.

Na zaplněném náměstí šlo spatřit i české dresy, někteří fanoušci přiletěli podpořit národní tým proti obrovskému favoritovi. V drtivé většině logicky převažovaly španělské barvy, dresy během soboty navlékali lidé po celém městě. Na některých terasách bytů podél hlavní silnice vedoucí do centra byly napnuté i španělské vlajky.

Pikantnost souboji s Českem dodávají i noví trenéři na české lavičce – hlavní kouč Santi Denia ještě v nedávné době spolupracoval se šéfem španělského áčka Luisem de la Fuentem.

„Dvanáct let jsme spolu pracovali, jsme výborní přátelé, mnohokrát spolu byli na různých turnajích i tréninkových kempech. Patnáct let pracoval na asociaci, máme spousty nádherných vzpomínek,“ vyprávěl Fuente den před utkáním na tiskové konferenci, kde se s Deniou přátelsky vítali.

V sobotu večer z nich budou soupeři, v utkání na vyprodaném stadionu Carlose Tartiera jsou jasným adeptem na tři body domácí šampioni.

#TýmZVRPSkóreB
1Anglie320111:36
2Španělsko22007:36
3Chorvatsko31023:123
4Česko20021:40
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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