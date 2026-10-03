Angličané se na zápas s Českem naladili gólově. Chorvatsko přejeli 7:0 na jeho hřišti
Angličtí fotbalisté rozdrtili v Lize národů v Rijece Chorvatsko 7:0 a před úterním utkáním s Českou republikou ve Wembley si připsali velmi přesvědčivou výhru. Dvěma góly se na ní podíleli Harry Kane a Bukayo Saka, po jednom dali Jude Bellingham, Anthony Gordon a Morgan Rogers.
Chorvati po čtyřbrankovém debaklu ve Španělsku schytali nejtěžší porážku v historii a byli rádi, že kvůli výtržnostem fanoušků v minulém ročníku směli do hlediště jen školáci a stovka diváků z Anglie.
Německý trenér Anglie Thomas Tuchel ve srovnání s úterní výhrou 2:0 v Praze udělal pět změn. Do branky se poprvé od prohraného semifinále mistrovství světa s Argentinou postavil Pickford, do obrany se vrátili Quansah a Konsa, do zálohy Bellingham a vedle něj dostal poprvé šanci v základní sestavě Scott.
Angličané poslední vzájemný duel vyhráli ve skupině na letošním mistrovství světa 4:2, jejich nejlepší střelec Kane dal tehdy v Dallasu dva góly a také v Lize národů se trefil v obou dosavadních zápasech. V Rijece mu trvalo jen osm minut, než zužitkoval Bellinghamovu kolmici střelou pod břevno.
Nejlepší zápas pod Tuchelem
Gordon měl už v první půlhodině tři velké šance, pak zpětnou přihrávkou připravil gól pro Bellinghama a ještě do přestávky se také sám zapsal mezi střelce. Podobně jako Kane dal branku v každém utkání Ligy národů. Bellingham měl druhou asistenci při Sakově brance na 4:0 v poslední minutě prvního dějství. Do přestávky mířilo mezi chorvatské tyče osm střel a experti BBC označili výkon Anglie za nejlepší v éře trenéra Tuchela, pro něhož to byl 25. zápas na lavičce.
Hosté nepolevili ani po změně stran a Kane, který v úterý 125. zápasem vyrovná Shiltonův rekord, vstřelil 89. gól v národním týmu. Až po druhé Sakově brance na 6:0 v 68. minutě sáhl Tuchel ke střídání a jeden z náhradníků Rogers chorvatský zmar dovršil sedmým gólem. Bellingham ke své brance přidal tři asistence. Chorvati nechtěně překonali negativní rekord, který drželi od roku 2018 prohrou 0:6 ve Španělsku.
Trenér Tuchel blahopřál svým svěřencům ke skvělému výkonu. „Měli jsme jen jeden tříminutový výpadek za stavu 3:0. Jinak to dnes byla nejvyšší úroveň od začátku do konce od všech, ať už nastoupili od začátku, nebo přišli z lavičky. Drželi jsme stále vysoké tempo a nacházeli volné prostory. Takový přístup se mi líbí,“ řekl trenér vítězů.
Kane v rozhovoru pro televizi ITV potvrdil, že v úterý ve Wembley nebude chybět a těší se na vyrovnání anglického rekordu. Druhý dvougólový střelec Saka chválil spoluhráče. „Je skvělé mít kolem sebe takové fotbalisty. Ukázali jsme hlad po úspěchu, vášeň i kvalitu. Tohle nám dodá obrovskou dávku sebevědomí a v úterý chceme vše úspěšně završit,“ řekl Saka.
Fotbalová Liga národů - 3. kolo:
Skupina A3:
Chorvatsko - Anglie 0:7 (0:4)
Branky: 8. a 53. Kane, 45. a 68. Saka, 21. Bellingham, 39. Gordon, 87. Rogers.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|2
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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