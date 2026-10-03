Denia po české prohře: Ze Slámy jsem nadšený! Rozhodčí odvádí těžkou práci
PŘÍMO Z OVIEDA | První poločas sledoval z lavičky koncert mistrů světa. Po přestávce ale český tým favoritovi solidně zatápěl. Trenér Santi Denia i po třetí prohře u fotbalové reprezentace ocenil výkon mužstva, které se snažilo o senzaci na španělské půdě. Na hřišti se zlobil kvůli verdiktům sudích a dokonce dostal žlutou. „Ale jejich rozhodnutí respektuji,“ zdůraznil Denia, když hodnotil vystoupení v Oviedu.
Mrzí vás prohra?
„Nejsme spokojeni s výsledkem, chceme získávat body. Ale musím ocenit, jak hráči přistoupili k zápasu, bojovali s vervou až do konce. To je nesmírně důležité. Pro trenéra je to dobrý signál, že hráči vnímají, že naše cesta je správná.“
Zlobil jste se, že vám rozhodčí neuznal vyrovnání od Ryana Naderiho?
„Pořádně jsem tu situaci neviděl, ale Lukášovi tam zapískal faul. Nerad po zápase hovořím o rozhodčích. Odvádí těžkou práci, během utkání řeší složité chvíle. Jejich rozhodnutí respektuji.“
Budete Lukáši Červovi faul před možným vyrovnáním vyčítat?
„To ne. K takovým situacím ve hře dochází. Lukáš se vždycky snaží pomoct týmu. Chtěl blokovat jejich hráče, aby uvolnil prostor pro někoho jiného. Tohle dělají všichni. Národní tým je stále v procesu osobnostního i týmového růstu. Hrajeme náročné zápasy a posouváme se. Postupně musíme zlepšovat výkony, k tomu chceme přispět i my trenéři a celý realizační tým. Je to o práci na detailech, také chci, aby hráči věděli, že jim důvěřujeme.“
S novými hráči jsme spokojení
Prožíval jste utkání na španělské půdě hodně emočně?
„Na nějaké emoce nemá člověk během zápasu vůbec čas. Tohle neřešíte, soustředíte se na to, že musíte hrát proti Španělsku, postavit se mistrům světa a odvést svou práci. Víme, že až 200 lidí ze španělské asociace pracovalo na tom, aby zápas dobře proběhl. Nezbývá jim než pogratulovat. Odvádí dokonalou práci, to vidíme i na konečném výsledku.“
Oceníte výkon Jiřího Slámy, který v prvním poločase bránil Yamala a pak vstřelil pěný gól?
„Jsem z něj nadšený! Ale mám radost z výkonu celého týmu, jakým způsobem se prezentují. Zlepšují se individuálně i jako tým, dávají do toho všechno. Včetně Slámy, který dal gól. Ale taky na něj potřebuje kvalitní přihrávku…“
Líbil se vám v reprezentačním debutu Ryan Naderi?
„Jsme moc rádi, že hráči jako Ryan chtějí reprezentovat Česko a připojit se k našemu projektu. Pochopil, jaká je jeho role v týmu, chci mu pogratulovat. Jsme spokojení s tím, že se takto projevují naši noví hráči.“
Získávají Radosta, Sláma, Ambros a další vaši důvěru i do dalšího reprezentačního období?
„Jsem přesvědčený o tom, že teď je ta nejlepší chvíle pro jejich i týmový růst. V Lize národů debutují opravdu v náročných zápasech. Pro tyhle hráče, co nemají takové zkušenosti, je to poučné a nesmírně cenné. Proto jim dáváme herní čas a věříme jim.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|10:4
|9
|2
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup