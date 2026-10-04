Měl platit český gól? Expert se opřel do Červa. Kinský si stěžoval i na jinou situaci
PŘÍMO Z OVIEDA | Čeští fotbalisté šokovali úřadující mistry světa, dali jim i druhý gól. V tu chvíli znamenal senzační vyrovnání v utkání Ligy národů proti Španělsku na 2:2 v zápase, který skončil nakonec prohrou 1:3. Nakonec neplatil, kapitán Ladislav Krejčí nadával hlavnímu rozhodčímu, čímž si zadělal na následné vyloučení. Šlo o správný verdikt?
Zbývala necelá čtvrthodinka do konce utkání. Španělé postupně ztratili tempo, Češi získali standardní situaci na levé straně hřiště. Postavil se k ní Michal Sadílek. Krejčího střela hlavou vyletěla hodně vysoko, David Raya, jeden z nejlepších gólmanů Premier League, upustil míč před sebe a dobíhající Ryan Naderi ho dorazil při svém reprezentačním debutu do sítě.
Radost mu brzy pokazil řecký rozhodčí Vassilis Fotias. Český útočník nefauloval, od brankáře byl daleko. Nakonec se ukázalo, že se zachoval v rozporu s pravidly střídající středopolař Lukáš Červ. Při Sadílkově rozehrávce zablokoval španělského stopera Robina Le Normanda.
Intenzivní blok, šance pro rozhodčího
„Za mě je to faul,“ uznal Tomáš Janotka, trenér a expert ve studiu České televize. „Je obrovská škoda, že Červ tam šel tak dlouho důrazně a intenzivně, protože v ten moment stačí v rámci clony udělat brzdu na sekundu, ať se obránce nedostane náběhem dolů do obranné řady. Tím, že to trvalo tak dlouho a bylo to intenzivní, rozhodčí měl možnost to vyhodnotit jako faul,“ vysvětlil.
I další se k němu přidali, souhlasili na rozdíl od hráčů na hřišti. Krejčí dostal za důrazné protesty žlutou kartu. „Červ dělal jednoznačně blok pro Krejdu. Ten se ale dělá tak, že hráč roztáhne ruce a jenom tlačí soupeře. On ho mírou snahy tlačil až moc. Za mě přísné, ale faul to asi byl,“ vyjádřil se bývalý gólman Zdeněk Zlámal. „Měl i smůlu, že rozhodčí na něj koukal ze tří metrů. Stál přímo před ním,“ přihodil někdejší reprezentant Karel Poborský.
Denia, španělský kouč českého mužstva, žádal pochopitelně vysvětlení po čtvrtém rozhodčím. „Pořádně jsem tu situaci neviděl, ale Lukášovi zapískali faul. Nerad hovořím o rozhodčích, odvádí těžkou práci, během utkání řeší složité situace. Jejich rozhodnutí respektuji,“ mluvil na tiskové konferenci bez větších emocí.
Víc se řešilo také Červovo chování při bloku. „Míč ani neletěl a už se s ním pere. Nesmyslně brzo. Je to asi nezkušenost, i když už toho má odehráno hodně. Tady se má zachovat jinak,“ poznamenal Poborský.
Na to reagoval také Denia. „Nebudu mu nic vyčítat. K takovým situacím ve hře dochází. Lukáš se snaží vždycky pomoct týmu. Chtěl blokovat jejich hráče, aby uvolnil prostor pro někoho jiného. Tohle dělají všichni,“ řekl v zaplněném tiskovém sále pozdě večer. „Je to o práci na detailech, a také chci, aby hráči věděli, že jim důvěřujeme,“ doplnil k výkonu mužstva.
Co branka Merina?
Proti české reprezentaci šel i další ze sporných momentů. Když už hrála bez Krejčího, který obdržel za faul na půlící čáře druhou žlutou kartu, inkasovala k radosti domácích fanoušků třetí branku. Trefil se Mikel Merino, jeden z hrdinů posledního světového šampionátu.
Před tím však Victor Muňoz, hráč Liverpoolu, atakoval brankáře Antonína Kinského. „Jasné došlápnutí gólmana,“ řekl Poborský. „Tonda vytáhl výborný zákrok a následně byl trefený. Útočící hráč ho dostoupil, za mě jednoznačný faul. Stoupl na hráče a je to pochybení rozhodčího. VAR se k tomu měl vrátit,“ přidal Zlámal.
„Nevím, proč rozhodčí zůstal němý. Asi ale VAR nevěděl, co má řešit dřív,“ prohodil Janotka. Narážel tím i na předchozí tvrdý zákrok Štěpána Chaloupka u lajny.
K situaci při třetím inkasovaném gólu se vrátil také Kinský, který se na hřišti zlobil. „Nechci teď hodnotit, jestli byl faul, nebo ne. Šel jsem proti němu, zblížil jsem ho a cítil, že mi přistál podrážkou na noze. V opačném případě to bývá faul,“ líčil v mixzóně po prvním startu za reprezentační áčko. „Pokud necháme útočníky do nás brankářů skákat, nedopadne to dobře,“ zdůraznil.
Nakonec i kvůli dvěma sporným momentům Češi senzačního výsledku nedosáhli.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|10:4
|9
|2
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
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