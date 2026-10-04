Cítíš ten spirit! Naderiho premiéra, pochvala i od experta: Jen blázen by tam šel
PŘÍMO Z OVIEDA | Český reprezentační dres měl na sobě vůbec poprvé. Po utkání ho neměnil, i když si zahrál proti úřadujícím světovým šampionům ze Španělska (1:3). „Ohromný zápas, zatím největší v mém životě,“ rozplýval se Ryan Naderi.
Důležitá připomínka na začátek: třiadvacetiletý rodák z Drážďan kopal ještě před osmi měsíci třetí nejvyšší německou soutěž za Hansu Rostock. Letos v lednu přestoupil do skotských Rangers, před dvěma týdny rozhodl třaskavé derby proti Celtiku.
Mezitím se rodilý Němec, který má českou matku, dostal do kontaktu s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem. V úterý se připojil k národnímu týmu a v sobotu večer za něj debutoval na zaplněném stadionu Carlos Tartiere v Oviedu, které vidělo v Rodriho rukou trofej pro mistry světa.
Zní to možná až pohádkově. „Trošku jo, máte pravdu,“ odpověděl Naderi, téměř dva metry vysoký hráč, když přišel po jedenácté hodině večer do mixzóny. „Mám za sebou v poslední době velké kroky, užívám si to,“ vykládal perfektní češtinou.
Devítka jako Koller
Proti Španělsku dostal přednost v základní sestavě na hrotu útoku Adam Hložek, který absolvoval během aktuálního reprezentačního srazu už třetí velmi solidní utkání po sobě. Naderi vstoupil na trávník ještě před šedesátou minutou. Na zádech měl devítku, kterou nosil v národním týmu Jan Koller, stále historicky nejlepší reprezentační střelec.
Po nástupu na hřiště odvážně zapresoval stopera Robina Le Normanda. „Byl jsem trochu nervózní, ale snažil jsem si to co nejvíc užít,“ vykládal Naderi. První dotek s míčem měl nepřesný, hrudí sklepnul míč do autu. „Takové věci tě nesmí ovlivnit,“ namítl. „Mám vedle sebe ohromné kluky, cítíš prostě ten spirit v týmu. Pro mě bylo jednoduché se přizpůsobit,“ doplnil v tykací formě.
Nakonec se chytnul, zapojil se i do dvou klíčových momentů v českém podání. Na půlce hřiště si přebral přihrávku od stopera Štěpána Chaloupka, zvládl souboj se španělským obráncem Franem Garcíou a posunul hru na Hložka. Na konci všeho se ocitl střelec Jiří Sláma.
Ukázal, jak čte hru
Druhá situace byla pro Naderiho rozpačitá. Kvůli faulu Lukáše Červa přišel o gól. „Jde to dál,“ rozhodně si nestěžoval. „Nemůžu to ovlivnit, ale rozhodčí písknul docela rychle. Nebyla ani možnost se dlouho radovat. Je to ale škoda. Budu pracovat dál a doufám, že to přijde v příštím zápase,“ pokračoval.
Přesto bývalý spoluhráč českého obránce Jana Mejdra ukázal silnou stránku. Když gólmanovi Davidu Rayovi vypadl z rukou vysoký balon, nacházel se poblíž. Okamžitě míč dorazil do sítě. „Jen blázen by tam šel a čekal, že to gólmanovi spadne pod nohy. Ukázal, jak to čte,“ řekl Luděk Zelenka, bývalý ligový útočník a zároveň komentátor České televize.
Přesto se ve statistikách datové společnosti Opta nedočkal jediné střely na branku. Z celkem sedmi přihrávek jich měl pět úspěšných, jednu zaznamenal ve finální třetině hřiště. Byl dominantní ve vzduchu, když vyhrál dva souboje ze dvou.
Pohyblivý, dynamický, nepříjemný
Tím potvrdil slova Amira Shapourzadeha, sportovního ředitele Hansy Rostock, v nahrané zprávě pro deník Sport a web iSport. „Je vysoký, postavou je nepříjemný pro soupeře, dokáže udržet balon, ale na svou výšku je dobře pohyblivý a dynamický. Naběhá hodně kilometrů, pracuje ve velké intenzitě. Když se podíváte na fyzický profil, i podle dat patřil ve třetí německé lize mezi jednoznačně nejlepší,“ uvedl.
I Santi Denia, španělský kouč u české reprezentace, byl s Naderiho premiérou spokojený. „Pochopil, jaká je jeho role v týmu, chci mu pogratulovat,“ nechal se slyšet na tiskové konferenci, na níž hovořil v rodném jazyce.
Další start si sympatický dlouhán může připsat v úterý ve Wembley, kam plánuje dorazit i jeho rodina. „Že Anglie vyhrála s Chorvatskem 7:0? Nevím, ale nás to nezajímá, ne?,“ divil se Naderi otázce. „Musíme se fokusovat na sebe. Budeme hrát nejlíp, jak umíme, abychom ji porazili,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|10:4
|9
|2
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
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