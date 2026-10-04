Látal: Naderi otevřel Hložkovi prostor, Denia si bez Schicka může pomoct dvěma útočníky
Nastupoval ve velkých zápasech, vyhrál finále Poháru UEFA, zažil stříbrné EURO 1996. Proto Radoslav Látal dobře ví: „Zápasy, jako byl ten ve Španělsku, se hrají dobře. Těšíte se, nemáte co ztratit.“ Šestapadesátiletý trenér navzdory prohře 1:3 v Oviedu chválí projev české reprezentace, ale taky pro web iSport vysvětluje, proč budou utkání kvalifikace o mistrovství Evropy naprosto rozdílné.
Co si z konfrontace proti mistrům světa odnášíte?
„Největší plus vidím ve změně herního systému. A co se mi líbí úplně nejvíc, že kluci chtějí proti každému soupeři, i takhle těžkému, hrát odvážně a jednotlivé situace řešit fotbalově. I když to někdy nešlo, je vidět, že jim asi trenér nadiktoval pro něj typickou konstruktivní rozehrávku. Ať se hrálo proti Španělsku, Anglii nebo Chorvatsku, tahle prezentace se tam opakovala. A proto jsem přesvědčený o tom, že se z tohoto nastavení jen tak neustoupí.“
Přestože se to občas nepodaří?
„I přesto. Vezměte si, že jsme hráli proti Španělsku a i proti nim jsme tam měli tři nebo čtyři situace, kdy kluci díky tomuto způsobu hry překonali presink a krásně si vytvořili zajímavý přechod do útoku. Že se to potom nepodařilo dohrát, je věc druhá. Ale je třeba brát kontext: to znamená, že i proti takovému soupeři na jeho půdě je znát trenérův rukopis. Ve Španělsku takových situací nebudete mít osm, o to kvalitněji pak musíte řešit finále. Ne že bychom si nevážili těchto akcí, ale občas mi tam v prvním poločase chyběl lepší detail, díky kterému jsme mohli ohrozit branku.“
Takže ve vás převládá ze tří zápasů pozitivní dojem z reprezentace pod novým trenérem, nebo ještě zůstanete opatrný a počkáte si na větší vzorek?
„Dobrý pocit mám, ale jsem opatrný v jedné věci.