Předplatné

Látal: Naderi otevřel Hložkovi prostor, Denia si bez Schicka může pomoct dvěma útočníky

Video placeholder
Jak vypadal výjezd do Španělska: brutální síla, Krejčího zkrat i kontroverzní (ne)gól • Zdroj: isport.tv
Češi ve Španělsku prohráli 1:3
Další blok Štěpána Chaloupka
Ryan Naderi
Jiří Sláma v Oviedu skóroval
Lukáš Ambros v utkání se Španělskem
Michal Sáček v souboji s Alexem Baenou
Trenér Česka Santi Denia
23
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Liga národů
Začít diskusi (0)

Nastupoval ve velkých zápasech, vyhrál finále Poháru UEFA, zažil stříbrné EURO 1996. Proto Radoslav Látal dobře ví: „Zápasy, jako byl ten ve Španělsku, se hrají dobře. Těšíte se, nemáte co ztratit.“ Šestapadesátiletý trenér navzdory prohře 1:3 v Oviedu chválí projev české reprezentace, ale taky pro web iSport vysvětluje, proč budou utkání kvalifikace o mistrovství Evropy naprosto rozdílné.

Co si z konfrontace proti mistrům světa odnášíte?
„Největší plus vidím ve změně herního systému. A co se mi líbí úplně nejvíc, že kluci chtějí proti každému soupeři, i takhle těžkému, hrát odvážně a jednotlivé situace řešit fotbalově. I když to někdy nešlo, je vidět, že jim asi trenér nadiktoval pro něj typickou konstruktivní rozehrávku. Ať se hrálo proti Španělsku, Anglii nebo Chorvatsku, tahle prezentace se tam opakovala. A proto jsem přesvědčený o tom, že se z tohoto nastavení jen tak neustoupí.“

Přestože se to občas nepodaří?
„I přesto. Vezměte si, že jsme hráli proti Španělsku a i proti nim jsme tam měli tři nebo čtyři situace, kdy kluci díky tomuto způsobu hry překonali presink a krásně si vytvořili zajímavý přechod do útoku. Že se to potom nepodařilo dohrát, je věc druhá. Ale je třeba brát kontext: to znamená, že i proti takovému soupeři na jeho půdě je znát trenérův rukopis. Ve Španělsku takových situací nebudete mít osm, o to kvalitněji pak musíte řešit finále. Ne že bychom si nevážili těchto akcí, ale občas mi tam v prvním poločase chyběl lepší detail, díky kterému jsme mohli ohrozit branku.“

Takže ve vás převládá ze tří zápasů pozitivní dojem z reprezentace pod novým trenérem, nebo ještě zůstanete opatrný a počkáte si na větší vzorek?
„Dobrý pocit mám, ale jsem opatrný v jedné věci.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů