Rána pro reprezentaci i Slavii, zranil se klíčový stoper. Houštecký: Není to optimální
Personální trable pro českou fotbalovou reprezentaci přibývají. Podle informací webu sport.cz se v zápase Ligy národů se Španělskem zranil obránce Štěpán Chaloupek. Po červené kartě Ladislava Krejčího se tak kompletně rozpadla stoperská dvojice z posledního duelu. Komplikací by bylo zranění i pro Slavii, která hraje už v pátek ve Zlíně a v úterý nastoupí v Lize mistrů proti Sabahu Baku. „Nechci sýčkovat, ale asi to s ním nebude optimální, možná nám vypadne,“ cituje server slávistického asistenta Zdeňka Houšteckého.
Už před prvním utkáním musel kouč Santi Denia dělat změny v původní nominaci, hlavně v defenzivních řadách. Z kádru vypadli slávističtí obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý. Zranění nepustilo do hry ani plzeňského záložníka Denise Višinského. A na středečním tréninku si natrhl vazy v kotníku Matěj Ryneš.
„Měli zdravotní problémy. Třeba Vlčák měl jet, zranil se ale v posledním zápase. Byla však dlouhá doba na rekonvalescenci, v neděli máme záběhový trénink. Intenzivně se na všech pracovalo a doufejme, že kluci budou v pátek ve Zlíně k dispozici,“ popisoval Houštecký.
Od utkání s Chorvatskem chybí Vladimír Coufal, v zápase s Anglií se navíc zranil Adam Karabec. K tomu připočtěme vyloučení Pavla Šulce a Ladislava Krejčího.
Osudný tvrdý zákrok
Nejnovějším přírůstkem mezi reprezentační absence je Štěpán Chaloupek. Stoper Slavie odehrál dosud na srazu plný počet minut (za výkon proti Španělsku obdržel nadstardarní známku od deníku SPort), další už ale nepřidá. Zranění si pravděpodobně přivodil při ostrém skluzu na Roberta Fernandeze, za který chtěla španělská lavička červenou kartu, domácí ale po akci skórovali a Chaloupek viděl jen žlutou.
V následujících minutách byl viditelně pohybově omezený a držel se za levý zadní stehenní sval, což by mohlo věstit několikatýdenní abscenci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|10:4
|9
|2
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
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