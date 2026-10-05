Rodí se nový nároďák: Denia objevuje neokoukané tváře, na zásluhy se příliš nedívá
- Česká reprezentace podlehla v Lize národů Španělsku 1:3 a zapsala třetí porážku v řadě, ve druhém poločase však favority zatlačila.
Trenér Santi Denia dal v Lize národů šanci už sedmi nováčkům, mezi kterými střelecky zazářil obránce Jiří Sláma a bojovným výkonem zaujal Ryan Naderi.
Omlazený tým bez dřívějších opor ze Slavie sbírá cenné zkušenosti před jarním startem kvalifikace na mistrovství Evropy.
PŘÍMO Z OVIEDA | Třetí zápas bez bodového zisku, přesto zvednuté hlavy. Češi v sobotu večer v Oviedu potrápili mistry světa, ve Španělsku padli 1:3, ve druhém poločase ovšem sahali po bodu. Pod Santim Deniou rostou hráči, kteří v minulosti pro národní tým nepřipadali v úvahu. Debut si v elitní skupině Ligy národů odškrtlo hned sedm nováčků, vyčnívá příběh Jiřího Slámy. Vykukují zajímavé tváře, které mohou tlačit na dřívější opory. Třeba ty ze Slavie, jež v aktuální nominaci kvůli zdravotním problémům chybí.
Jiří Sláma z Jablonce svádí souboje s Laminem Yamalem, do nebezpečného brejku se dostává teplický Matěj Radosta. Mužstvo diriguje středová dvojice Alex Král, Roman Macek, vepředu poznávají Španělé sílu nového člena české družiny Ryana Naderiho.
Seznamte se, tady se rodí nový národní tým pod Santim Deniou!
Pozitivní výkony nováčků
Nelze zcela bagatelizovat tři porážky proti Chorvatsku, Anglii i Španělsku. Najdete v nich mnohé herní pasáže, ve kterých Češi ztráceli balony, chybovali. Naráželi na kvalitativní limity, třeba jako v prvním poločase v Oviedu. To neměli jediný dotek ve vápně soupeře.
Většina veřejnosti ale vnímá i značné pozitivní kroky. Zejména výkony nováčků, kterým Denia dává šanci proti nejsilnějším soupeřům. Mezi nimi svítí jméno levého obránce Jiřího Slámy. Až ve 27 letech poprvé naskočil v reprezentačním dresu mezi absolutní elitu a výkony příjemně šokuje. Prožívá dny výjimečné fotbalové slasti.
Trenér Denia ho odvážně nasadil do základu proti všem gigantům. Sláma nevyhořel. Naopak. Ve druhé půli právě on mocným sprintem doplnil ofenzivu a trefil se přímo k tyči španělské branky. Publikum na narvaném stadionu ztichlo, najednou se bálo průšvihu. Češi snížili na 1:2 a dostali favorita mimo komfortní zónu.
„Skvělý náběh přes tři čtvrtě hřiště, za což jsme byli odměnění. Krásná střela na zadní tyč a životní gól,“ chválil ve studiu České televize legendární záložník Karel Poborský. „Perfektní vyjetí a podpora útoku. Pomohlo mu, že ve druhém poločase už nebyl Yamal na hřišti. V takové chvíli se ti výrazně uleví. Nemyslel jen na defenzivu, rozběhl se do šedesátimetrového sprintu. Znervózněli jsme Španěly a fakt po bodu sahali,“ vypíchl trenér Tomáš Janotka, který Slámu vedl v Olomouci.
Denia: Nechceme jen darovat minuty
Odchovanec z Hané ohromil sebevědomím, klidem a touhou valit neustále dopředu. Ačkoliv obdržel až dodatečnou pozvánku, nastoupil třikrát v základu. Takovou důvěru dostali jen Štěpán Chaloupek a Adam Hložek, ostatní hráče Denia na startu angažmá u českého áčka rotuje.
„Jsem z něj nadšený!“ chválil španělský kouč. „Dali jsme do hry ve třech zápasech sedm nováčků, ještě nám v kádru zbývá Kričfaluši. Nechceme jim jen darovat minuty na hřišti. Jsem na ně hrdý,“ vyzdvihl.
Postupně „tahá“ z klobouku hráče pro mezinárodní úroveň takřka nepředstavitelné. Do všech zápasů zasáhl teplický Matěj Radosta, velmi dobře zapadl do týmu i Lukáš Ambros z belgického Anderlechtu. Velkým příběhem aktuálního srazu je debut Ryana Naderiho z Rangers.
Mladík narozený v Německu mohl reprezentovat i Bulharsko, nakonec zvolil české barvy. V Oviedu vyběhl na závěrečných 38 minut a zapsal se velmi dobře. Pomohl k brance Slámovi a dokonce slavil vyrovnání, kterému ale předcházel faul Lukáše Červa.
„Klasická, neurvalá ostrovní devítka, má ji i na dresu. Strčí hlavu všude. Při neuznaném gólu do takové situace moc hráčů takhle nejde. V podstatě šlo skoro o nesmyslný sprint,“ ocenil Poborský hráče, který ještě před rokem nastupoval ve třetí bundeslize v Rostocku. „Takového útočníka jsme opravdu neměli. Hodně běhá, pracuje, svádí souboje. Usnadňuje to život Adamu Hložkovi.“
Na zásluhy se příliš nekouká
Prostor dostávají i další členové kádru s minimem reprezentačních startů. „Jsem přesvědčený o tom, že teď je ta nejlepší chvíle pro jejich i týmový růst. V Lize národů debutují opravdu v náročných zápasech. Pro tyhle hráče, co nemají takové zkušenosti, je to poučné a nesmírně cenné. Proto jim dáváme herní čas a věříme jim,“ zmínil španělský kouč.
V překotném vývoji si u něj noví hráči dělají plusová znaménka. Mladé a neokoukané tváře mohou i na dalších srazech ohrozit pozice dřívějších obvyklých jmen. Přišlo hodně omluvenek ze Slavie, na nichž národní tým stál v minulých letech. Z původně nominovaných vypadli David Zima, Tomáš Vlček, David Jurásek, Lukáš Provod a Tomáš Chorý, v reprezentaci skončil Tomáš Holeš.
Nový kouč razí vlastní filozofii a příliš nekouká na zásluhy z minulosti. Ve správném systému mohou i méně zkušení jedinci v národním týmu růst a uspět na nejvyšší úrovni. A také pomáhat k lepším výsledkům, než jsou tři úvodní prohry proti elitním soupeřům. „Zápasy pravdy určitě přijdou. V nich budeme potřebovat výkon a hlavně výsledek,“ připomněl Janotka jarní start kvalifikace mistrovství Evropy.
|Hráč
|Zápasy a minutáž
|Známka Sportu
|Nováčci v reprezentaci během aktuálního srazu
|Jiří Sláma(27 let)
obránce
|3 zápasy
275 min
|(průměr)
|Lukáš Ambros(22 let)
záložník
|3 zápasy
163 min
|(průměr)
|Matěj Radosta(25 let)
záložník
|3 zápasy
161 min
|(průměr)
|Lukáš Horníček(24 let)
brankář
|1 zápas
96 min
|Roman Macek(29 let)
záložník
|1 zápas
58 min
|Ryan Naderi(23 let)
útočník
|1 zápas
38 min
|Martin Šubert(24 let)
záložník
|1 zápas
22 min
|Daniel Vašulín(27 let)
útočník
|1 zápas
13 min
|Ondřej Kričfaluši(22 let)
obránce / záložník
|0 zápasů
0 min
|Premiérový start pod Santim Deinou
|Antonín Kinský(23 let)
brankář
|1 zápas
95 min