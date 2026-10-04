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Portugalci mají v Lize národů jistý postup do čtvrtfinále. Řecko znovu překvapilo Němce

Portugalsko po výhře nad Norskem postupuje do čtvrtfinále Ligy národů
Portugalsko po výhře nad Norskem postupuje do čtvrtfinále Ligy národůZdroj: ČTK / AP / Luis Vieira
Nizozemci doma porazili Srbsko 2:1
Nizozemci doma porazili Srbsko 2:1
Nizozemci doma porazili Srbsko 2:1
Německo ani napodruhé neporazilo Řeky, ze Soluně veze remízu 0:0
Německo ani napodruhé neporazilo Řeky, ze Soluně veze remízu 0:0
Německo ani napodruhé neporazilo Řeky, ze Soluně veze remízu 0:0
Portugalsko po výhře nad Norskem postupuje do čtvrtfinále Ligy národů
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Fotbalisté Portugalska ve 4. kole Ligy národů zdolali doma 2:1 Norsko a jako první tým si zajistili účast ve čtvrtfinále. Ve druhém utkání skupiny A4 Dánsko zvítězilo 1:0 ve Walesu. Do čela skupiny A2 se posunulo Nizozemsko výhrou 2:1 nad Srbskem. Řecko je po remíze 0:0 s Německem druhé vinou horšího skóre.

Norové se v Portugalsku ujali vedení v 36. minutě po gólu Ajera, vzápětí ale srovnal neméně výstavní ranou Cancelo. Obhájcům trofeje zařídil výhru 2:1 stejně jako před týdnem v Oslu útočník Ramos, jenž v 79. minutě využil Félixovu nabídku před prázdnou bránu. Domácí uhájili náskok i po vyloučení Conceicaa v závěru základní hrací doby.

Nový trenér Jesus vyhrál i čtvrtý zápas ve funkci. Portugalci jsou dvě utkání před koncem blízko postupu z prvního místa, druzí Dánové ztrácejí šest bodů. Dánové zvítězili ve Walesu díky penaltě útočníka Höjlunda, jenž se stejně jako Ramos prosadil ve třech z dosavadních čtyř kol soutěže.

Srbsko zůstává ve skupině A2 bez bodu. O jeho další porážce rozhodl v Eindhovenu v 72. minutě Zirkzee, který pohodlně zakončil pohlednou kombinaci. Výběr „Oranje“ postupuje soutěží bez porážky stejně jako Řekové, kteří po překvapivé výhře 1:0 v Německu bodovali s favoritem skupiny i doma. Němci mají na kontě pět bodů, do čtvrtfinále projdou dva nejlepší z tabulky.

Fotbalová Liga národů - 4. kolo:

Skupina A2:

Nizozemsko - Srbsko 2:1 (1:1)
Branky: 31. Koopmeiners, 72. Zirkzee - 35. Cvetkovič.

Řecko - Německo 0:0

#TýmZVRPSkóreB
1Nizozemsko42207:58
2Řecko32105:37
3Německo31113:24
4Srbsko40043:80
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina A4:

Portugalsko - Norsko 2:1 (1:1)
Branky: 38. Cancelo, 79. Ramos - 36. Ajer. ČK: 86. Conceicao (Portug.).

Wales - Dánsko 0:1 (0:0)
Branka: 75. Höjlund z pen.

#TýmZVRPSkóreB
1Portugalsko44009:412
2Dánsko42027:76
3Norsko41036:83
4Wales41032:53
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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