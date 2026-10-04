Portugalci mají v Lize národů jistý postup do čtvrtfinále. Řecko znovu překvapilo Němce
Fotbalisté Portugalska ve 4. kole Ligy národů zdolali doma 2:1 Norsko a jako první tým si zajistili účast ve čtvrtfinále. Ve druhém utkání skupiny A4 Dánsko zvítězilo 1:0 ve Walesu. Do čela skupiny A2 se posunulo Nizozemsko výhrou 2:1 nad Srbskem. Řecko je po remíze 0:0 s Německem druhé vinou horšího skóre.
Norové se v Portugalsku ujali vedení v 36. minutě po gólu Ajera, vzápětí ale srovnal neméně výstavní ranou Cancelo. Obhájcům trofeje zařídil výhru 2:1 stejně jako před týdnem v Oslu útočník Ramos, jenž v 79. minutě využil Félixovu nabídku před prázdnou bránu. Domácí uhájili náskok i po vyloučení Conceicaa v závěru základní hrací doby.
Nový trenér Jesus vyhrál i čtvrtý zápas ve funkci. Portugalci jsou dvě utkání před koncem blízko postupu z prvního místa, druzí Dánové ztrácejí šest bodů. Dánové zvítězili ve Walesu díky penaltě útočníka Höjlunda, jenž se stejně jako Ramos prosadil ve třech z dosavadních čtyř kol soutěže.
Srbsko zůstává ve skupině A2 bez bodu. O jeho další porážce rozhodl v Eindhovenu v 72. minutě Zirkzee, který pohodlně zakončil pohlednou kombinaci. Výběr „Oranje“ postupuje soutěží bez porážky stejně jako Řekové, kteří po překvapivé výhře 1:0 v Německu bodovali s favoritem skupiny i doma. Němci mají na kontě pět bodů, do čtvrtfinále projdou dva nejlepší z tabulky.
Fotbalová Liga národů - 4. kolo:
Skupina A2:
Nizozemsko - Srbsko 2:1 (1:1)
Branky: 31. Koopmeiners, 72. Zirkzee - 35. Cvetkovič.
Řecko - Německo 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|4
|2
|2
|0
|7:5
|8
|2
Řecko
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|3
Německo
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|4
Srbsko
|4
|0
|0
|4
|3:8
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina A4:
Portugalsko - Norsko 2:1 (1:1)
Branky: 38. Cancelo, 79. Ramos - 36. Ajer. ČK: 86. Conceicao (Portug.).
Wales - Dánsko 0:1 (0:0)
Branka: 75. Höjlund z pen.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|4
|4
|0
|0
|9:4
|12
|2
Dánsko
|4
|2
|0
|2
|7:7
|6
|3
Norsko
|4
|1
|0
|3
|6:8
|3
|4
Wales
|4
|1
|0
|3
|2:5
|3
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup