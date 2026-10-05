Trenér Portugalska k Ronaldovi: Můžeme si promluvit. Kdo rozhodne o návratu?
- Trenér portugalské reprezentace Jorge Jesus nechal po výhře 2:1 nad Norskem otevřené dveře pro návrat Cristiana Ronalda do národního týmu.
Legendární útočník minulý týden nečekaně opustil sraz v Malmö a odletěl do Madridu poté, co se dozvěděl, že má začít zápas na lavičce.
Portugalsko si i bez své hvězdy zajistilo postup do čtvrtfinále Ligy národů a rozhodnutí o další nominaci zůstává na samotném Ronaldovi.
„Cristiano? Pokud bude chtít, může se do reprezentace vrátit... Můžeme si o tom promluvit před oznámením další nominace, ale rozhodnutí je na Crisovi,“ řekl Jesus na adresu jednačtyřicetileté portugalské ikony na tiskové konferenci po vítězství, díky němuž si Portugalci zajistili postup do čtvrtfinále.
Nejlepší reprezentační střelec historie, který má na kontě 146 gólů, nečekaně opustil soustředění Portugalců v Malmö minulý týden ve středu večer a ještě v noci odletěl soukromým letadlem do Madridu. Na instagramu současný hráč saúdskoarabského klubu an-Nasr k tomu napsal, že vše vysvětlí, až přijde čas.
Úspěch i bez Ronalda
Podle Jesuse je ale celá aféra jen nedorozumění. „Pro mě je Cristiano hráčem, který může být i příště nominován - za předpokladu, že bude v an-Nasru hrát,“ zdůraznil v neděli Jesus.
Portugalsko i bez Ronalda své zápasy v Lize národů vyhrálo a Jesus je přesvědčen, že tým za ním stojí. „Rozhodující je výhra, nejlepší obranou trenéra jsou vítězství, na ničem jiném nezáleží,“ řekl dvaasedmdesátiletý kouč, jenž v minulosti Ronalda vedl i v an-Nasru.