Další kontroverze v Lize národů. Po zápase bez diváků se řeší plivanec Izraelců
- Odvetný zápas fotbalové Ligy národů mezi Irskem a Izraelem skončil na neutrální půdě v Srbsku remízou 1:1.
Utkání poznamenal plivanec na člena realizačního týmu Irů.
Incident mezi lavičkami bude řešit disciplinární komise.
Rovněž odvetný zápas fotbalové Ligy národů mezi Irskem a Izraelem provázely kontroverze. Podle irských médií si jeden ze členů realizačního týmu ostrovního celku stěžoval, že před poločasovou pauzou mezi lavičkami schytal od soupeřů plivanec. Trenéři obou mužstev se k tomu po remíze 1:1 odmítli na tiskové konferenci vyjádřit.
Utkání skupiny B3 se stejně jako před týdnem v maďarském Debrecínu odehrálo na neutrální půdě a bez diváků, tentokrát ho hostila Bačka Topola v Srbsku. Irský kapitán Caoimhin Kelleher odmítl podat svému protějšku ruku a během izraelské hymny znovu se spoluhráči sklopil hlavu. Irové zopakovali svůj postoj proti Izraeli kvůli konfliktu v Gaze, původně hrozili bojkotem obou zápasů.
„Jsem nesmírně rád, že už je po všem. Hráči si zaslouží uznání za to, jak si s tím poradili. Žádné reprezentaci bych nepřál, aby si musela projít tím, co my,“ uvedl islandský kouč Irů Heimir Hallgrímsson, jenž před zápasy ještě vyostřil situaci, když počínání Izraele v Gaze označil za genocidu.
V Irsku chtěli zápas bojkotovat
K údajnému plivanci se nechtěl vyjadřovat. „Byl jsem u toho, ale nebudu to komentovat. Bude to řešit disciplinární komise,“ uvedl Hallgrímsson. „Byl jsem už v kabině, nic jsem nezaznamenal. Jestli to uvidím z nějakého záznamu, tak pak vám odpovím,“ řekl novinářům izraelský kouč Ran Ben Šimon.
Dvojzápas provázelo už od rozlosování napětí. V květnu se kapitáni irských prvoligových celků a dalších 160 sportovních osobností vyslovili pro bojkot zápasu. Sami reprezentanti si ale nakonec odhlasovali, že proti Izraelcům nastoupí. Izraelské úřady irská gesta odsoudily a ministr zahraničí Gideon Saar obvinil Iry z toho, že stojí na špatné straně barikády.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|2
Irsko
|4
|1
|2
|1
|6:4
|5
|3
Kosovo
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|4
Izrael
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
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