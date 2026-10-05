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Další kontroverze v Lize národů. Po zápase bez diváků se řeší plivanec Izraelců

Zápas mezi Irskem a Izraelem provázely emoce
Zápas mezi Irskem a Izraelem provázely emoceZdroj: ČTK / AP / Darko Vojinovic
Zápas mezi Irskem a Izraelem provázely emoce
Zápas mezi Irskem a Izraelem provázely emoce
Zápas mezi Irskem a Izraelem provázely emoce
Zápas mezi Irskem a Izraelem provázely emoce
Zápas mezi Irskem a Izraelem provázely emoce
Zápas mezi Irskem a Izraelem provázely emoce
Zápas mezi Irskem a Izraelem provázely emoce
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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  • Odvetný zápas fotbalové Ligy národů mezi Irskem a Izraelem skončil na neutrální půdě v Srbsku remízou 1:1.

  • Utkání poznamenal plivanec na člena realizačního týmu Irů.

  • Incident mezi lavičkami bude řešit disciplinární komise.

Rovněž odvetný zápas fotbalové Ligy národů mezi Irskem a Izraelem provázely kontroverze. Podle irských médií si jeden ze členů realizačního týmu ostrovního celku stěžoval, že před poločasovou pauzou mezi lavičkami schytal od soupeřů plivanec. Trenéři obou mužstev se k tomu po remíze 1:1 odmítli na tiskové konferenci vyjádřit.

Utkání skupiny B3 se stejně jako před týdnem v maďarském Debrecínu odehrálo na neutrální půdě a bez diváků, tentokrát ho hostila Bačka Topola v Srbsku. Irský kapitán Caoimhin Kelleher odmítl podat svému protějšku ruku a během izraelské hymny znovu se spoluhráči sklopil hlavu. Irové zopakovali svůj postoj proti Izraeli kvůli konfliktu v Gaze, původně hrozili bojkotem obou zápasů.

„Jsem nesmírně rád, že už je po všem. Hráči si zaslouží uznání za to, jak si s tím poradili. Žádné reprezentaci bych nepřál, aby si musela projít tím, co my,“ uvedl islandský kouč Irů Heimir Hallgrímsson, jenž před zápasy ještě vyostřil situaci, když počínání Izraele v Gaze označil za genocidu.

V Irsku chtěli zápas bojkotovat

K údajnému plivanci se nechtěl vyjadřovat. „Byl jsem u toho, ale nebudu to komentovat. Bude to řešit disciplinární komise,“ uvedl Hallgrímsson. „Byl jsem už v kabině, nic jsem nezaznamenal. Jestli to uvidím z nějakého záznamu, tak pak vám odpovím,“ řekl novinářům izraelský kouč Ran Ben Šimon.

Dvojzápas provázelo už od rozlosování napětí. V květnu se kapitáni irských prvoligových celků a dalších 160 sportovních osobností vyslovili pro bojkot zápasu. Sami reprezentanti si ale nakonec odhlasovali, že proti Izraelcům nastoupí. Izraelské úřady irská gesta odsoudily a ministr zahraničí Gideon Saar obvinil Iry z toho, že stojí na špatné straně barikády.

#TýmZVRPSkóreB
1Rakousko42209:58
2Irsko41216:45
3Kosovo41213:45
4Izrael40222:72
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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