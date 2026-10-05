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Co (ne)víte o Wembley: Emile Zatopek i české překvapení. Obloukem by projel vlak

Anglická chlouba. Stadion Wembley pojme až 90 tisíc fanoušků a pyšní se zajímavými architektonickými prvky
Anglická chlouba. Stadion Wembley pojme až 90 tisíc fanoušků a pyšní se zajímavými architektonickými prvkyZdroj: Profimedia.cz
Stadion Wembley má moderní zázemí
Češi vyzvali v roce 2008 nabitou Anglii
Tomáš Holý slavil ve Wembley postup do třetí anglické ligy
Národní tým měl v roce 1996 kratší cestu
Ikonický oblouk
Rekonstrukce Wembley - rok 2004
Camp Nou - jediný stadion v Evropě s větší kapacitou
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Fotogalerie
Pavel Šťastný
Liga národů
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PŘÍMO Z ANGLIE | V pondělí po obědě vyběhl z podloubí stadionu místopředseda asociace Zdeněk Grygera, pod schody na něj čekali generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd s šéfem FAČR Davidem Trundou. I čeští funkcionáři byli den před zápasem Ligy národů proti Anglii navnímat kouzlo slavného Wembley. Deník Sport a web iSport vybraly zajímavosti, které o něm možná (ne)víte?

Zátopkova fotografie

Na světlých zdech před vstupem na stadion jsou rozvěšeny fotografie světových sportovců z olympijských her v roce 1948. Mezi nimi má zástupce také Česko, přesněji Československo. V blízkosti oficiálního fanshopu anglické fotbalové reprezentace najdete vzpomínku na dvě medaile Emila Zátopka. Na informativní ceduli je napsáno „the human locomotive“ Emile Zatopek.

Emil Zátopek získal ve Wembley v roce 1948 první zlatou medaili na olympijských hráchEmil Zátopek získal ve Wembley v roce 1948 první zlatou medaili na olympijských hrách • Profimedia

Finále bílého koně

Původní Wembley bylo postaveno za pouhých 300 pracovních dnů a náklady činily 750 tisíc liber. Při historicky prvním zápase pak nastal malér. Na finále FA Cupu mezi Boltonem a West Hamem v roce 1923 dorazilo odhadem 200 tisíc fanoušků, i když stadion byl navržený pro 127 tisíc. Do dějin utkání jako „finále bílého koně“. Dav lidí vtrhnul na hřiště, rozehnal je až policista na bílém koni.

Davy na hřišti ve finále v roce 1923Davy na hřišti ve finále v roce 1923 • Profimedia

Druhý největší stadion

Na obrazovkách před stadionem bliká: „Welcome to Wembley.“ Na zápas může přijít až devadesát tisíc diváků. Jde o druhý největší stadion v Evropě, před ním je akorát Camp Nou v Barceloně (99 500). Kdyby se všechny řady sedadel vyskládaly za sebe, měřily by celkem 54 kilometrů.

Camp Nou - jediný stadion v Evropě s větší kapacitouCamp Nou - jediný stadion v Evropě s větší kapacitou • Profimedia.cz

Stavba za miliardy

Výstavba nového Wembley, které bylo otevřeno v roce 2007, vyšla na 798 milionů liber. Jako první hostil zápas anglické reprezentace do 21 let proti Itálii (3:3). Hráč hostů Giampaolo Pazzini vstřelil gól už po pouhých 29 sekundách. Na tribuny dorazilo 55 700 diváků.

Rekonstrukce Wembley - rok 2004Rekonstrukce Wembley - rok 2004 • LEBEDA PAVEL / Sport

Dominantní oblouk

Nelze si ho nevšimnout, oblouk nad stadionem je jeho poznávací znamení. Ční nad severní tribunou a je vysoký 133 metrů. Průměr 7,4 metru je dostatečná šířka na to, aby jím mohl projet vlak z Eurotunelu pod Lamanšským průlivem.

Ikonický obloukIkonický oblouk • Profimedia.cz

Čech vystoupal výš než Kadlec

Aby si vítězný tým převzal ve Wembley pohár pro vítěze, hráči musejí zdolat na ceremoniál přesně 107 schodů. Jako první Čech po nich kráčel bývalý brankář Petr Čech, když Chelsea porazila v roce 2007 ve finále FA Cupu Manchester United. Stříbrní medailisté z EURO 1996 v čele s kapitánem Miroslavem Kadlecem se dostali níž, na starém stadionu stačilo vyjít pouze 39 schodů.

Národní tým měl v roce 1996 kratší cestuNárodní tým měl v roce 1996 kratší cestu • Jaroslav Legner / Sport

Zážitek pro gólmana Ústí

Tomáš Holý je dosud posledním českým hráčem, který slavil ve Wembley. V současnosti brankář Ústí nad Labem chytal tehdy za anglický celek Carlisle, s nímž na konci května 2023 opanoval finále play off čtvrté ligy proti Stockportu County (1:1) a po penaltovém dramatu přišel postup o úroveň výš.

Tomáš Holý slavil ve Wembley postup do třetí anglické ligyTomáš Holý slavil ve Wembley postup do třetí anglické ligy • Profimedia

Překvapení pod koučem Radou

Česká reprezentace uhrála v srpnu 2008 v přípravném utkání proti Albionu senzační remízu 2:2. U postranní čáry na Wembley stál tehdy nový trenér Petr Rada, góly vstřelili Milan Baroš a Marek Jankulovski. Zahrál si i Grygera. Za soupeře nastoupili Steven Gerrard, John Terry, Rio Ferdinand nebo Wayne Rooney.

Češi vyzvali v roce 2008 nabitou AngliiČeši vyzvali v roce 2008 nabitou Anglii • Jaroslav Legner / Sport

Eskalátory jako atletická dráha

Wembley nabízí pozoruhodná čísla. Uvnitř stadionu je třeba 2 618 toalet, 26 výtahů, 34 barů, 8 restaurací, 688 občerstvení, 98 kuchyní nebo 30 eskalátorů, jejichž celková délka je stejná jako atletická dráha, tedy 400 metrů.

Stadion Wembley má moderní zázemíStadion Wembley má moderní zázemí • Reuters

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#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko330010:49
2Anglie320111:36
3Chorvatsko31023:123
4Česko30032:70
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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