Co (ne)víte o Wembley: Emile Zatopek i české překvapení. Obloukem by projel vlak
PŘÍMO Z ANGLIE | V pondělí po obědě vyběhl z podloubí stadionu místopředseda asociace Zdeněk Grygera, pod schody na něj čekali generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd s šéfem FAČR Davidem Trundou. I čeští funkcionáři byli den před zápasem Ligy národů proti Anglii navnímat kouzlo slavného Wembley. Deník Sport a web iSport vybraly zajímavosti, které o něm možná (ne)víte?
Zátopkova fotografie
Na světlých zdech před vstupem na stadion jsou rozvěšeny fotografie světových sportovců z olympijských her v roce 1948. Mezi nimi má zástupce také Česko, přesněji Československo. V blízkosti oficiálního fanshopu anglické fotbalové reprezentace najdete vzpomínku na dvě medaile Emila Zátopka. Na informativní ceduli je napsáno „the human locomotive“ Emile Zatopek.
Emil Zátopek získal ve Wembley v roce 1948 první zlatou medaili na olympijských hrách • Profimedia
Finále bílého koně
Původní Wembley bylo postaveno za pouhých 300 pracovních dnů a náklady činily 750 tisíc liber. Při historicky prvním zápase pak nastal malér. Na finále FA Cupu mezi Boltonem a West Hamem v roce 1923 dorazilo odhadem 200 tisíc fanoušků, i když stadion byl navržený pro 127 tisíc. Do dějin utkání jako „finále bílého koně“. Dav lidí vtrhnul na hřiště, rozehnal je až policista na bílém koni.
Druhý největší stadion
Na obrazovkách před stadionem bliká: „Welcome to Wembley.“ Na zápas může přijít až devadesát tisíc diváků. Jde o druhý největší stadion v Evropě, před ním je akorát Camp Nou v Barceloně (99 500). Kdyby se všechny řady sedadel vyskládaly za sebe, měřily by celkem 54 kilometrů.
Camp Nou - jediný stadion v Evropě s větší kapacitou • Profimedia.cz
Stavba za miliardy
Výstavba nového Wembley, které bylo otevřeno v roce 2007, vyšla na 798 milionů liber. Jako první hostil zápas anglické reprezentace do 21 let proti Itálii (3:3). Hráč hostů Giampaolo Pazzini vstřelil gól už po pouhých 29 sekundách. Na tribuny dorazilo 55 700 diváků.
Dominantní oblouk
Čech vystoupal výš než Kadlec
Aby si vítězný tým převzal ve Wembley pohár pro vítěze, hráči musejí zdolat na ceremoniál přesně 107 schodů. Jako první Čech po nich kráčel bývalý brankář Petr Čech, když Chelsea porazila v roce 2007 ve finále FA Cupu Manchester United. Stříbrní medailisté z EURO 1996 v čele s kapitánem Miroslavem Kadlecem se dostali níž, na starém stadionu stačilo vyjít pouze 39 schodů.
Národní tým měl v roce 1996 kratší cestu • Jaroslav Legner / Sport
Zážitek pro gólmana Ústí
Tomáš Holý je dosud posledním českým hráčem, který slavil ve Wembley. V současnosti brankář Ústí nad Labem chytal tehdy za anglický celek Carlisle, s nímž na konci května 2023 opanoval finále play off čtvrté ligy proti Stockportu County (1:1) a po penaltovém dramatu přišel postup o úroveň výš.
Tomáš Holý slavil ve Wembley postup do třetí anglické ligy • Profimedia
Překvapení pod koučem Radou
Česká reprezentace uhrála v srpnu 2008 v přípravném utkání proti Albionu senzační remízu 2:2. U postranní čáry na Wembley stál tehdy nový trenér Petr Rada, góly vstřelili Milan Baroš a Marek Jankulovski. Zahrál si i Grygera. Za soupeře nastoupili Steven Gerrard, John Terry, Rio Ferdinand nebo Wayne Rooney.
Češi vyzvali v roce 2008 nabitou Anglii • Jaroslav Legner / Sport
Eskalátory jako atletická dráha
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|10:4
|9
|2
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup