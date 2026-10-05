Španělský styl, upozornil Tuchel na Česko. Při návštěvě tréninkového centra jen valíte oči
PŘÍMO Z LONDÝNA | Cesta z Wembley, kde se v úterý představí čeští fotbalisté proti Anglii, zabere zhruba hodinu a půl. Ale spatřit tréninkové centrum Tottenhamu na severu Londýna, kde se den před utkáním elitní skupiny Ligy národů připravuje reprezentace Albionu, opravdu stojí za to. Navíc když domácí kouč Thomas Tuchel během tiskové konference na dotaz Sportu ochotně promluvil o týmu, který čerstvě vede Santi Denia. A o změnách v české hře hovořil pozitivně.
Od vlakové zastávky se projdete za příjemného sluníčka necelou půlhodinku, než se dostanete před obrovský areál. A doslova valíte oči.
Hlavní přikázání zní: žádné focení ani točení videí vyjma povolené oficiální akce. V úterý konkrétně anglické tiskové konference a odpoledního tréninku domácích hvězd.
Pojďme si prostory alespoň popsat.
Po vstupu do areálu, který ideálně zapadá do okolí anglického příměstského venkova, vás obklopí perfektně střižené trávníky. Hřiště nejrůznějších rozměrů, vše dokonale nachystané. Jen si jít kopnout… Spatříte i krytou halu, než dojdete k hlavní budově. Právě tady začala v jednu hodinu českého času tisková konference anglického favorita.
Češi jsou čím dál silnější, řekl Tuchel
Sport, jediné české médium přítomné na tiskové konferenci, dostal možnost zeptat se Thomase Tuchela na kvalitu českého týmu. Německý kouč se rozmluvil poměrně obšírně.
„Nechci úplně rozebírat slabé stránky. O nich víme, ale nechám si je pro sebe. Ale vidím, že tam je dost ze španělského stylu,“ upozornil Tuchel na novou éru Santiho Denii. „České mužstvo jde hodně nahoru, zlepšuje se, jsou čím dál silnější. Hlavně ve výstavbě hry na vlastní polovině. Dokážou se dostat z vysokého presinku a chodí do protiútoků, to jsou jasné znaky jejich fotbalu,“ reagoval trenér Anglie.
Připomněl i úterní zápas v Edenu, kde Anglie zvítězila proti oslabenému soupeři 2:0. „Proti deseti jsme ztratili intenzitu a zvolnili. Měli jsme problémy dostat se na míč. Musíme hráče na další zápas pořádně připravit. Nedívat se jenom na výsledky Česka, je to opravdu kvalitní tým. Musí tam být stejné úsilí a koordinace v presinku,“ upozornil Tuchel.
Otázky na tiskové konferenci se točily kolem poslední anglické drtivé výhry 7:0 v Chorvatsku a zranění některých hráčů, třeba i formy rozjetého kapitána Harryho Kanea. „Už nevím, co k němu smysluplného odpovídat, ptáte se mě na něj pořád,“ usmíval se. Ocenil nastavení týmu, který na úvodní prohru se Španělskem zareagoval dvěma výhrami. „Jsem spokojený s tím, jak se lepšíme. Nečekejte, že budeme zápasy končit podobnými výsledky a vyhrávat 7:0. Požaduji ale podobný přístup, intenzitu a výkon,“ zdůraznil Tuchel.
11 hřišť, hala i bazén
Zpět k prostředí v areálu Tottenhamu, který momentálně využívá anglická reprezentace. Moderní tréninkový prostor na severu Londýna byl otevřený v roce 2012, máte ale pocit, že se dostavěl včera. Vše čisté, nové a špičkově připravené. Jde o obří areál – rozprostírá se na ploše 77 akrů (přibližně 31 hektarů), což odpovídá zhruba 58 standardním fotbalovým hřištím.
Centrum zahrnuje mimo jiné jedenáct venkovních hřišť, krytou halu s umělým povrchem, prostory pro přípravu hráčů, bazén pro hydroterapii, komoru pro trénink ve vysokohorských podmínkách, specializovaná pracoviště pro sportovní rehabilitaci a rozsáhlou tělocvičnu. Zkrátka všechno, na co si při sportovní přípravě vzpomenete.
Trénují zde členové akademie od osmi do 23 let, ženské týmy. Při příchodu na recepci svítí na tabuli rozpis, který tým a v kolik hodin jde na jaké hřiště. Zázemí zde má i dospělé áčko, kde dělá jedničku český gólman Antonín Kinský.
Možná právě on se postaví do brány v úterý ve Wembley, proti Španělsku odchytal zápas velmi dobře. Tuchel naznačil, že v anglické sestavě budou na Česko oproti Chorvatsku změny. „Po sobotě bylo málo času, navíc jsme cestovali. Hlavní je zdraví hráčů,“ zmínil kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|10:4
|9
|2
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
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