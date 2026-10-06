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Boj o jedničku pod Deniou. Zlámal vysvětlil: Kovář si o to řekl nejvíc, blíž je někdo jiný

Kdo bude česká jednička?
Kdo bude česká jednička?Zdroj: koláž iSport.cz
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Pavel Šťastný
Liga národů
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Legendární Ivo Viktor přesně před 60 lety vynuloval ve Wembley čerstvé světové šampiony z Anglie. Na stadionu, dnes už velmi moderním, si zachytali z českých gólmanů také Petr Kouba, Petr Čech, Václav Hladký či Jiří Pavlenka, který schytal od domácích fotbalistů pět zásahů. Kouč Santi Denia k nim v dnešním zápase Ligy národů přidá další jméno. „Bude to Lukáš Horníček,“ zamyslel se bývalý brankář Zdeněk Zlámal. Kdo má aktuálně nejlíp našlápnuto k pozici reprezentační jedničky?

I v Anglii se očekává netradiční akce trenéra Santiho Denii. Čeští reprezentanti se dozvědí složení základní sestavy těsně před odjezdem do Wembley, tedy asi dvě hodiny před startem zápasu proti domácím hvězdám.

Zlámal chtěl vědět o startu dva dny dopředu

To platí i pro trojici gólmanů Lukáš Horníček, Antonín Kinský a Matěj Kovář. „Úplně se s tím neztotožňuji,“ poznamenal bývalý gólman a v současné době expert Zdeněk Zlámal v rozhovoru pro Sport. „Osobně jsem měl rád, když jsem věděl nejlépe dva a více dnů dopředu, jestli budu chytat. Připravoval jsem se na to už v tréninku mentálně, před zápasem jsem měl různé rituály a postupy,“ zdůvodnil.

Na druhou stranu chápe záměr realizačního týmu v čele s Deniou. „Chce mít na sto procent připravené hráče včetně brankářů. Tím, že jim neřekne sestavu, se připravují, jako kdyby hráli,“ začal vyprávět. „Je pravda, že když jsem nechytal od začátku, polevil jsem v přípravě v mentálním nastavení. A když se zranil kolega a musel jsem naskočit, přišel jsem do zápasu méně připravený než jindy,“ přidal vlastní zkušenost z profesionální kariéry. 

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