Jak vidí Čechy v Anglii: Deniův rukopis, pochvala pro gólmany. Součka dohání věk
Česká reprezentace nastoupí ve Wembley proti Anglii s cílem získat první body pod vedením trenéra Santiho Denii.
Zkušený novinář John Murray z BBC ocenil nový španělský rukopis týmu i výkony brankářů Kinského a Horníčka.
Trenér Denia zdůraznil vlastní identitu mužstva a Murray předpovídá Ladislavu Krejčímu návrat do nejvyšší anglické soutěže.
PŘÍMO Z ANGLIE | Po suverénní jízdě s Chorvatskem (7:0) půjde Anglie do odvety proti Česku v Lize národů namlsaná. Vyprodané Wembley očekává jediný výsledek – dominanci místních fotbalových hvězd. Naopak český tábor sní o senzaci a prvních bodech pod Santim Deniou. iSport v tréninkovém centru Tottenhamu den před výkopem zjišťoval, jak domácí gigant vnímá soupeře. Včetně názoru na české hráče, kteří na Ostrovech působí. A získávají solidní renomé.
Santi Denia chystá české mužstvo na čtvrtý těžký zápas v necelých jedenácti dnech, na krku mu visí už tři porážky. Přes nadějné pasáže s Chorvatskem, Anglií a naposledy ve Španělsku reprezentaci stále chybí potřebné koření – bodové výsledky a třeba i překvapivý skalp favorita. Lze to zvládnout v úterý večer ve Wembley, fotbalovém chrámu pro devadesát tisíc fanoušků?
Půjde o náročný úkol. Angličané si uvědomují obrovskou sílu, naposledy rozdrtili sedmi góly Chorvatsko i s Lukou Modričem v sestavě. Na tiskové konferenci před utkáním s Českem, kterou v tréninkovém areálu Tottenhamu sledoval i redaktor Sportu, zněly směrem k soupeři pochvalné věty.
Změnu českého týmu pod španělským koučem pozitivně hodnotí angličtí odborníci. Tam, kde se hraje nejlepší soutěž na světě. „Angažování Santiho Denii je velmi zajímavý krok,“ říká John Murray z prestižního Radio BBC. Redaktor Sportu ho oslovil v tréninkovém areálu patřícím Tottenhamu, kde rozbalila své zázemí anglická reprezentace. A poprosil ho, aby nabídl pohled na český fotbal a jeho osobnosti, které působí na Ostrovech.
Krejčí? Lídr, který je znát
„Viděli jsme to minulý týden v Praze. Před vyloučením bylo znát, že Češi dělají hráčům Anglie velké problémy, šlo o jiný průběh zápasu,“ zmínil zkušený odborník.
„Je evidentní, co Denia s týmem zamýšlí a čeho chce dosáhnout. Můžeme to srovnat s angažováním zahraničního trenéra u nás v Anglii. Vždycky to do mužstva přinese něco nového, byť s tím někteří kritici nemusejí souhlasit. Hráčům dodá novou energii. Thomas Tuchel dokonce řekl, že už na českém týmu vidí španělský rukopis,“ vypíchl zajímavý moment z pondělní anglické tiskovky.
„Zapomeňte na Španělsko, my chceme být Česká republika,“ reagoval později večer Denia. „Je pravdou, že podobný způsob hry je u nás možný. Hlavně ale chceme ukázat naše silné stránky a zlepšovat se,“ dodal.
Čeští hráči působící v Anglii zvyšují renomé, někteří ale budou v úterý na hřišti chybět. Kapitán Ladislav Krejčí kvůli vyloučení proti Španělsku v Oviedu, Tomáš Souček teprve začal s tréninkem a po zranění v nominaci není. V pondělí přišel aspoň pozdravit své reprezentační parťáky na hřiště. Vladimír Coufal vynechal kvůli zranění předchozí dva zápasy, na večer ve Wembley už je ale nachystaný. Do brány může jít jeden z dvojice „ostrovních“ gólmanů – Antonín Kinský (Tottenham), případně Lukáš Horníček.
Respekt si po jediné sezoně ve Wolverhamptonu získává Krejčí. „Je to lídr českého týmu, osobnost. Okamžitě bylo znát, když proti nám vstoupil na hřiště,“ ocenil Murray. „Vždycky chce vyhrát, jen to nesmí přehánět s urputností. Proti Španělsku si připsal zbytečné vyloučení,“ pokáral ho.
Kinský ukázal charakter
A co Krejčího další kroky v kariéře? „Musí se dostat zpátky do první ligy. Jde o hráče, co patří do Premier League. Možná čekal, že už v létě půjde jinam a bude pokračovat v nejvyšší soutěži, ale to neklaplo,“ zmínil Murray letní období, kdy se debatovalo o možném přestupu českého stopera ze sestupujícího Wolverhamptonu.
Schází také dlouholetý kapitán Souček. „Pro West Ham je klíčový, beru ho jako jasného člena základní sestavy. Pro tým se obětuje a jde příkladem. Budu překvapený, když se mu hned v této sezoně nepovede postoupit zpátky. Ale dohání ho věk – za rok už pro něj může být Premier League příliš a přesune se jinam do Evropy,“ odhadoval u 31letého záložníka.
V Anglii rezonuje i česká brankářská škola. „Byl jsem v Madridu na Lize mistrů, když byl Kinský vystřídán,“ připomněl nešťastný zápas a střídání v prvním poločase. „V ten moment si nejste jistí, jak se z toho oklepe. Ale ukázal charakter, vrátil se a v Tottenhamu chytá skvěle, navíc dostal novou smlouvu. Určitě mu pomohl trenér De Zerbi!“
A co nová jednička Newcastlu Horníček? „Tušil jsem, že bude chytat, když přišel do Newcastlu. Od prvního zápasu v Liverpoolu si vede skvěle, vypadal velice klidně. V Newcastlu na něj budou velké nároky,“ uzavřel britský odborník.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|10:4
|9
|2
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
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