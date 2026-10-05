Coufalův návrat do Wembley: Byl to můj osobní cíl. V Anglii jsem jako doma
PŘÍMO Z LONDÝNA | Po dvouzápasové pauze kvůli bolavému kolenu už chce jít do akce. Vladimír Coufal, nejzkušenější hráč českého týmu, je připravený na úterní souboj v Lize národů proti Anglii. Návrat „domů“, do Londýna, kde prožil úspěšné roky ve West Hamu, ho velmi motivoval k tomu, aby se dal dohromady. „Jsem připravený kluky vést,“ odpověděl i na dotaz, zda by si navlékl kapitánskou pásku místo distancovaného Ladislava Krejčího.
Máte obavy, abyste nedopadli jako Chorvatsko, které dostalo od Anglie sedm gólů?
„Nemáme z toho strach, jsme sebevědomí. Samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka. Vyhrát sedm nula v Chorvatsku je neuvěřitelné. Sledoval jsem to na Livesportu a myslel si, že tam byla chyba. Kramarič (spoluhráč z Hoffenheimu) mi říkal, že to bylo opravdu hodně těžké. Zápas jim nesedl. Ale my nechceme hrát jako Chorvati. Ani omylem nechceme dopustit takový zápas.“
Jak se cítíte po zdravotní stránce?
„Zlepšuje se to, bylo mým cílem, abych se dal do kupy na Anglii. Chtěl jsem hrát už ve Španělsku, ale nechtěli jsme jít nutně do risku a vyhodnotili to takhle. Dostal jsem injekci plazmy do kolene a zlepšovalo se to. Už jsem trénoval po Španělsku, tady ve Wembley s týmem taky. Záleží teď na trenérovi, jak se rozhodne.“
Vnímáte, že se trenér Denia soustředí na to, aby hráči v náročném programu zůstávali zdraví?
„Zajímá se o nás hráče každý den, ptá se, jestli můžu trénovat a zda jsem připravený nastoupit. Je skvělý, baví se s každým, ne jenom se zraněnými hráči. Souhlasím s tím, že zdraví je na prvním místě. Ale tohle je Wembley, kdo mě zná, ví, že jsem schopný jít do velkého risku.“
Je to jako být zpátky doma po dlouhé době
Co pro vás znamená zápas před zaplněným Wembley?
„Je to ikona anglického fotbalu. Historicky jsme tady jako Česko měli obrovský úspěch (finále mistrovství Evropy 1996 proti Německu). Chceme Anglii potrápit, na zápas přijde devadesát tisíc lidí. Já už měl štěstí hrát tady dvakrát, zítra to bude snad potřetí. Je to čest. Bavím se s anglickými hráči, pro ně není víc, než nastoupit za Anglii ve Wembley.“
A návrat do Londýna, kde jste žil během angažmá ve West Hamu?
„Je to jako být zpátky doma po dlouhé době. Těšil jsem se na to, doufal jsem, že koleno se uzdraví tak, abych mohl nastoupit nebo si tady zatrénovat. Hlavně tady chci být s klukama, to je nejdůležitější. Pro mě je to návrat domů, znám spousty hráčů z anglického nároďáku. Byl můj malý osobní cíl dát se do kupy do tohoto zápasu. Obecně jsem v Anglii moc rád.“
Půjdete do zápasu jako kapitán?
„To je otázka spíš na trenéra, nebudu se k tomu víc vyjadřovat. Když mě trenér určí, bude obrovská čest a kluky povedu. Když ne, tak se nic nestane.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|10:4
|9
|2
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup