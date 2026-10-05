Souček sledoval český trénink ve Wembley, s týmem si dá i večeři. Denia na něj čeká
PŘÍMO Z ANGLIE | Nebýt zranění na mistrovství světa, zřejmě by si zahrál v úterý večer ve Wembley. Tomáš Souček, záložník West Hamu, stále čeká na návrat do ostrého zápasu, proto trénink české reprezentace před úterním zápasem Ligy národů proti Anglii sledoval v civilu.
Když národní tým vyběhl na připravený trávník, na chvíli se za postranní čárou zdržel kapitán Ladislav Krejčí, který nebude kvůli karetnímu trestu figurovat v nominaci na utkání. Prohodil ještě pár vět se Součkem, potom se oba poplácali po zádech.
„Hráči jsou šťastní, že je tady. I já jsem rád, že nás dneska navštívil. Vnímám ho jako dalšího člena týmu, je součástí naší rodiny. Mám z toho velkou radost,“ uvedl Santi Denia, kouč české reprezentace, na tiskové konferenci v útrobách Wembley, na kterou dorazil jediný anglický novinář.
Zatímco hráči absolvovali rozcvičku, Souček debatoval celých patnáct minut, co byl trénink otevřený pro média, s technickým vedoucím reprezentace Michalem Černým. „Proběhlo pár vtípků. Všichni ho určitě rádi viděli, je dobře, že za námi přijel, má to blízko. Dá si s námi véču, bude to fajn,“ líčil obránce Vladimír Coufal, Součkův bývalý parťák z klubu.
Jednatřicetiletý středopolař zasáhl na světovém šampionátu do všech tří zápasů, dva z nich absolvoval jako střídající hráč. Zápas s Mexikem (0:3) ani nedohrál, když si po špatném pohybu v pokutovém území soupeře poranil koleno.
Souček už nastoupil v přípravném zápase
V nové sezoně dosud nenastoupil do jediného soutěžního zápasu. Chtěl se dát dohromady na nedávné londýnské derby proti Millwallu (2:2), ale nevyšlo to. Proto scházel i v aktuální nominaci národního mužstva. „Mluvili jsme s ním v průběhu posledních dvou měsíců o zranění a celém procesu léčby. V tuto chvíli ještě není stoprocentně připravený nám pomoct, takže na něj čekáme,“ poznamenal Denia.
Souček si zahrál až během reprezentační přestávky v přípravě. „Návrat Toma do zápasu,“ sdílel West Ham fotku na sociálních sítích.
„Jsme se Sukem v pravidelném kontaktu, píšeme si a voláme si. Věděl jsem, jaké dělá pokroky se zraněním, jestli ho něco bolí. Baví se i rodiny, bylo fajn ho vidět poprvé od mistrovství světa,“ líčil Coufal. „Mám radost, že je zpátky na hřišti, odehrál zápas, a že se mu daří,“ doplnil.
Zdá se, že dalšího reprezentačního srazu už bude součástí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|10:4
|9
|2
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
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