Denia reagoval na Schickův výrok: Všichni mají dveře otevřené. Řešil i karty
PŘÍMO Z ANGLIE | Po tréninku ve Wembley se usadil do tiskového sálu, pozorně naslouchal otázkám v češtině a nejméně dvakrát utnul tlumočníka. „Asi rozumím,“ řekl Santi Denia, kouč české fotbalové reprezentace. Před úterním zápasem Ligy národů proti Anglii se k němu dostala také zpráva, že Patrik Schick připustil reprezentační návrat.
Budete o něj usilovat?
„Myslím, že jsem o této situaci mluvil minulý týden. Všichni hráči mají dveře otevřené. Chceme, aby se angažovali ve prospěch asociace a národního týmu, aby nás podporovali. Týká se to všech, kteří mají český pas. Tak to prostě je.“
Od zápasu se Španělskem jste přišel kvůli zranění o Štěpána Chaloupka s Lukášem Červem. Jaká je situace?
„Ve fotbale je nejhorší, když se hráč zraní. Lukáš a Chali nejsou v tuto chvíli fyzicky připravení, ale věřím v celý tým a hráče, které máme. Máme Vitíka, Hranáče a Kričfalušiho, vím, že budeme mít v zápase dobrou stoperskou dvojici.“
Kričfaluši jako jediný z hráčů ještě nenastoupil do utkání. Přijde jeho čas?
„Je to hráč jednadvacítky, budoucnost. Když se někdo zraní, ostatní hráči musí týmu pomoct. Máme velmi dobré obránce, a ano, jedním z nich je Kričfaluši.“
(Denia po překladu tlumočníka pokračoval)
„K tématu absencí je potřeba zmínit ještě žluté karty. Na této úrovni a v tomto turnaji je důležité začít v jedenácti a skončit v jedenácti. Je to velmi náročné, ale musíme se v tomto ohledu zlepšit.“
Tlak roste, ale nebojíme se
Za tři zápasy máte osm žlutých a dvě červené karty. Čemu to přisuzujete?
„Na této úrovni rozhodují detaily. Víme, že soupeři jsou neskuteční, zítra hrajeme proti jednomu z nejlepších mužstev na světě. Karty k fotbalu patří, ale musíme na tom zapracovat. To je náš cíl. Hra v oslabení vás na této úrovni přijde draho.“
Proti Španělsku byl vyloučený Ladislav Krejčí. Kdo bude kapitánem?
„Kapitána vybírá celý tým. Nejdřív já, pak ho zvolí hráči. V tomto období jsou to Krejda, Cuf a Sáďa (Sadílek). Jsme velmi hrdí, ne ani tak na kapitána, ale na to, jak se všichni hráči angažují, jak jsou oddaní. Je to neuvěřitelné.“
Prozradíte, který z gólmanů bude proti Anglii v bráně?
„Důvěřujeme všem třem brankářům. Znáte jejich úroveň, prokázali ji v každém zápasu. Uvidíte zítra.“
Naznačí to i rozhodnutí ohledně nové gólmanské jedničky?
„Uvidíme až v budoucnu.“
Stále čekáte na první výhru, přesto vás experti a fanoušci chválí za herní projev. Jak jste na tom vy?
„Víme, jaká je síla soupeřů, ale jsem hrdý na tým. Na jeho výkony. Musíme se samozřejmě zlepšit, ale to se děje zápas od zápasu. Je pravda, že potřebujeme body a tlak roste, ale nebojíme se toho. Nejdůležitější je výkon hráčů a celého týmu, a ten je v tuto chvíli stoprocentní. Dávají do toho všechno.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|10:4
|9
|2
Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|3
Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4
Česko
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup